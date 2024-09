Lægevidenskaben forskønner flere og flere numsehuller

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

I 2010 gik Tom G* til en kirurg for at få fjernet nogle udvækster omkring anus. Som seksuelt aktiv, homoseksuel mand var det ikke bare et rutinetjek, men snarere en frisk omgang maling til et bed and breakfast med jævnlige gæster. Kirurgen endte med ikke bare at fjerne dem, men tog også indre hæmorider og analdysplasi, eller pre-kræftceller, med sig.

Videos by VICE

Men Tom fortæller, at kirurgen var mere aggressiv, end han behøvede. Han tog ikke med i sin betragtning, at Toms anus også fungerede som et seksuelt organ. “Det var forfærdeligt,” fortæller den 48-årige mand. “Jeg lå med smerter på sofaen i tre måneder. Det er seks år siden, og jeg kan stadig ikke have komfortabel analsex, så det har ødelagt 50 procent af min seksualitet. Jeg kan slet ikke forklare den følelsesmæssige belastning, det har været for mig.”

For et år siden fandt Tom frem til Dr. Evan Goldstein, som har grundlagt Bespoke Surgical og er den ledende praktiserende læge inden for det voksende felt for ‘anal fornyelse’. “Jeg sagde til ham, ‘Hør her, hvis jeg ikke kan blive knaldet, så få i det mindste mit røvhul til at se godt ud’,” fortæller Tom. Og det gjorde Dr. Goldstein.

Analsex har altid været hovedretten i den seksuelle buffet for homoseksuelle mænd, men gennem de sidste årtier er akten gået fra at være et heteroseksuelt tabu til at være nærmest passé. Og i takt med at normaliseringen vokser, er der flere og flere læger og dermatologer, der fokuserer deres praksis på røven og tilbyder alt fra æstetiske indgreb som fjernelse af udvækster og blegning til anal opstramning og botox som et led i at booste det seksuelle.

“Inden min forfejlede operation kunne jeg tage en pik på størrelse med et håndled. Jeg var meget talentfuld deromme.”

Goldstein har haft privat praksis i syv år og har både kontorer i New York og LA. Han siger, at de fleste af hans klienter – som oftest homoseksuelle mænd – kommer til ham af æstetiske grunde. Men han udfører også andre indgreb, der ikke kun skal få røvhullet til at se pænere ud. Han lægger vægt på, at de æstetiske hensyn ofte afslører udiagnosticerede medicinske problemer. “Jeg kigger på symptomerne, de har udviklet, og hvad der sker internt og eksternt, hvorfor de oplever det her, og hvilken patologi der hænger sammen med det,” siger Goldstein.

Kilden til problemerne viser sig ofte at være ting som hæmorider, anale vorter, bylder og anale rifter – som for det meste bliver dækket af patientens sundhedsforsikring. Det, der adskiller Goldstein fra andre, er den den opfølgende service, han kan tilbyde som læge, der har erfaring med at behandle homoseksuelle mænd. Efter en normal anal fornyelse oplever patienterne normalt et par dages smerter efterfulgt af nogle ugers af smertefuld afføring, fortæller han. Efter en række opfølgende besøg arbejder Goldsteins patienter sig fremad med fingre, legetøj og butt-plugs for at sikre sig, at alting er sikkert, komfortabelt og smertefrit i soveværelset. De er som regel køreklar igen inden for to til tre måneder.

For dem, som klager over et “slapt” hul, vil behandlingen af nogle af de nævnte problemer naturligt stramme personens anus. Hvis man fjerner noget af endetarmsåbningen, vil omkredsen naturligt blive mindre, når den opereres. Alle snit lægges indvendigt, så ingen vil kunne se arvævet.

På en patient som Tom, hvis tidligere indgreb gjorde, at han ikke kunne have analsex, udførte Goldstein en kirurgisk udvidelse for at åbne ham op og gøre hans endetarmsåbning lidt bredere. “Jeg kan tage en en lille til en gennemsnitlig penis nu,” siger Tom. “Inden min forfejlede operation kunne jeg tage en pik på størrelse med et håndled. Jeg var meget talentfuld deromme.” For patienter, der har problemer med analsex, tilbyder Goldstein også anal botox, som lammer lukkemusklen og gør det nemmere at tage imod noget lidt større.

Goldstein fortæller, at hans private praksis virkelig begyndte at boome for omkring fem år siden, da patienterne begyndte at efterspørge mere “slikkevenlige, legevenlige” huller. Anal fornyelse udgør nu omkring 90 procent af hans virksomhed. Dr. Zuri Murell, som er mave-tarm-kirurg i det sydlige Californien, fortæller, at han begyndte at være ekstra opmærksom på det æstetiske ved de indgreb, han udfører, tilbage i 2009, og nu er en femtedel af hans praksis opstrammende indgreb, og hans klienter fordeler sig næsten ligeligt mellem (oftest homoseksuelle) mænd og kvinder.

“Da jeg begyndte min praksis, var nogle af mine patienter flove og bad lidt fnisende om at få det til at se pænt ud,” fortæller Murell. Men nu henvender mange af hans patienter sig uden funktionsmæssige problemer overhovedet.

Eftersom anal fornyelse ikke er noget, han blev undervist i på medicinstudiet, fortæller Murell, at han har etableret nogle af sine egne protokoller i sin praksis – især omkring analblegning og teknikker til at reducere ardannelse. Han har haft succes med at bruge radiofrekvens-ablation – en procedure, som oftest bruges til vaginal fornyelse – i anus. Indgrebet indebærer en opvarmet sonde, der benyttes til at øge stramheden i det omkringliggende væv. Han har også indført en procedure, der stimulerer collagenproduktionen for at stramme anus. Den teknik bruges som regel til patienter med inkontinens, men den kan også bruges i seksuelle henseender.

En anden mulighed for at behandle og opstramme anus er at bruge laserbehandling, hvilket benyttes af Dr. Jessie Cheung i hendes klinik uden for Chicago. Laseren fjerner ikke kun misfarvninger, knuder og ujævnheder, man kan også indsætte en sonde, der opstrammer røvhullet.

John Treadwell er patientrådgiver i Cheungs praksis. Han fortæller, at de opstrammende og forskønnende indgreb, de tilbyder, som regel koster mellem 10.500 og 17.500 kroner, og eftersom indgrebet er æstetisk og som regel valgfrit, bliver de ikke dækket af sundhedsforsikringen. “Det mest almindelige problem er, at de har haft et forhold til en partner, som var lidt større, og nu føler de måske, at de er helt udvidet og ikke kan give nydelse til den partner, de er sammen med nu,” fortæller han.

Han fortæller, at Cheung ofte møder patienter fra andre dele af det midtvestlige eller sydlige USA, fordi der ikke er er andre læger i området, som er komfortable med at håndtere den slags sensitive emner. Treadwell, som selv er homoseksuel, fortæller, at det er vigtigt at møde forståelse fra professionelle med erfaring. “En homoseksuel mand vil helst tale med en homoseksuel mand om det her,” fortæller han.

Goldstein, som er homoseksuel, gift og har to børn, ser det lige sådan. “Jeg aner ikke, hvordan man kunne være hetero og yde den samme service,” siger han. Nogle gange kræver en klients problemer med analsex ikke kirurgisk indblanding – de har bare brug for coaching i, hvordan man gør det rigtigt.

Murell mener, vi skal bekæmpe stigmatisering i det hele taget, når vi taler om røven. “Et af mine kontorer ligger i West Hollywood, så jeg har mange homoseksuelle patienter,” fortæller han. “Mange siger, at jeg er den bedste homovenlige læge i West Hollywood. Hvor sørgeligt er det, at der stadig er brug for kategorien ‘homovenlig’ i West Hollywood? Det er et sørgeligt vidnesbyrd om resten af landet.”

Treadwell er en omvandrende reklame for Cheungs service. “Folk ved, hvor jeg arbejder,” siger han. “Hvis jeg har røven i vejret et sted, så er den jo nødt til at se godt ud.”

*Navnet er forkortet for at beskytte kildens identitet.