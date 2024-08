Ansatte i københavnske sexbutikker fortæller, hvad de gør, når folk vil bytte brugte julegaver

Det er juletid, hvilket vil sige, at du er garanteret nogle forskellige ting. Du kommer til at få uhelbredelig kvalme af karrysild – uanset hvor meget thaimad, du spiser i hverdagene. Du kommer til at være usandsynligt stresset og storme ind i Magasin den 23. for at købe de sidste gaver – uanset hvor godt du har forberedt dig i din iPhone-kalender op til december. Og så kommer du til at have lyst til at bytte dine julegaver – uanset om det et par uldsokker eller en buttplug.

I sidste ende er det de tapre folk bag hele Danmarks kasseapparater, der skal vurdere, om du kører god stil, eller om du faktisk har taget dine gaver i brug, før du valgte at bytte dem – en situation, der er væsentlig mere tilspidset, hvis du har fået en buttplug, end hvis du har fået en cardigan. Så hvad gør man, hvis man har job i en af de mange sexbutikker i Danmark, hvor folk kommer ind for at bytte deres frække julegaver? Hvor dedikerede er de ansatte i den liderlige del af detailhandelen, når det kommer til at finde ud af, om du bare lige hev kæmpedildoen ud af æsken for at finde ud af, om den var afbilledet korrekt på pakken, eller om du faktisk har sat den på prøve?

For at få svaret på det her presserende spørgsmål tog vi på tur rundt til fire af Københavns sexbutikker for at snakke med dem om, hvad de egentlig gør, når folk prøver at bytte deres brugte julegaver.



Rune Holm, 32 år, ansat i Homoware, Indre by

VICE: Hej Rune. Ser i nogle tendenser i salget op til jul?

Rune: Til jul ser vi mange køb i den lidt mere sjove afdeling. Vi er en butik, der har ting til alle. Fra teenageren, der skal have et regnbueflag på værelset, til dem, der er vilde med hård S/M. Her op til jul har vi mange, der kommer ned og køber de lidt mere sjove ting til pakkegaver, som penispasta eller penisisterninger. Men dildoer er også noget, folk ofte køber til pakkelegen for at gøre moster Oda forskrækket. Derudover har vi en hundemaske, vi sælger meget. Den er virkelig populær blandt unge, fordi det er en blid form for dominans. Der er ikke noget smerte forbundet med det, men det er et skridt ind i den verden. Så den er meget populær. Og så er der også folk, der køber noget til sig selv i julegave. Måske noget, der er lidt dyrt, og som de har ønsket sig længe. Det kan være læderbukser eller en læderskjorte.

Hvordan er jeres returneringspolitik?

Så længe det ikke er brugt, og plomberingen er intakt, bytter vi altid med et smil. Der er enkelte, der kommer med ting, der er brugt, og spørger pænt, om de kan få det returneret. “Jamen, jeg har jo kun været brugt det en gang,” kan de finde på at sige. Men det siger vi nej til. Det duer bare ikke med intimprodukter.’

Det er klart. Tak for det, Rune.



Nadine Zenia Eisenreich 23 år, ansat i Plan E, Vesterbro

VICE: Hej Nadine. Er der noget, der sælger mere her op til jul?

Nadine: Folk køber adventsgaver, pakkekalendergaver, og rigtig mange køber gaver til pakkelegen til julefrokosten. Adventskalenderne og pakkekalenderne har været ekstremt populære i år. De er blevet revet ned af hylderne. Folk synes, det er dejligt med 24 små gaver, der kan indeholde alt fra glidecreme til blindfold og anal-legetøj. Men ellers tror jeg ikke, der er noget, der sælger mere lige specifikt i juletiden. Der er dog to ting, der altid sælger rigtig godt – også i julen. Der går ikke en dag, hvor jeg ikke sælger en klitorisvibrator og noget bondage. Det sidste er virkelig blevet populært efter Fifty Shades of Grey-filmene.

Køber dine kunder også gaver til folk, de ikke selv har sex med?

Ja. Vi har mange kvinder, der kommer og køber dildoer til deres veninder. Jeg har også haft en mor og en datter, der kom sammen og købte ind. Og forleden havde jeg en mor, som købte en julegave til sin datter. Det er slet ikke unormalt.

Det kan jo være ret svært at ramme plet med gaver, så hvad er jeres returpolitik?

Hvis noget er i stykker, bytter vi til en anden vare eller giver tilgodebevis. Men folk kommer af og til og vil returnere ting, der allerede er åbnet. Og hvis jeg er i tvivl, om den har været brugt, bliver jeg nødt til at lugte til den.

Undskyld, hvad?

Man kan lugte, hvis legetøj har været brugt indvendigt. Materialet får en helt anden lugt, og du kan også mærke, hvis det har været i brug. Og så bytter vi ikke. Du må gerne købe en vibrator og teste den i hænderne, men ikke intimt. Men det sker, at vi tager ting tilbage, som vi så bare smider ud. Det handler om at have glade kunder. Det er det vigtigste, så det er faktisk sjældent, vi ikke returnerer.

God stil. Tak, Nadine



Mogens Fannucchi, 59 år, ejer af Sexshop Paradiss, Frederiksberg

VICE: Hej Mogens. Er der noget, der sælger mere op til jul end ellers?

Mogens: Vi sælger meget mere rødt undertøj, flere nissekostumer og den slags. Og selvfølgelig en masse legetøj. Det, vi kan se op til jul, er, at folk køber mere eksklusive varer. De vil have kvalitet og mærkevarer, for vi vil gerne forkæle hinanden op til jul. Vi sælger også meget legetøj med Fifty Shades of Grey-tema. De film har åbent op for, at folk tør tænke i bondage-banerne. Også her til jul.

Hvad er jeres returneringspolitik?

Hvis det er i stykker, bytter vi altid uden problemer, også uden kvittering, og selv om det er brugt. Virker det ikke, skal det kunne byttes.

Kommer folk og vil bytte ting, de har brugt, bare fordi de ikke vil have det længere?

Nej, det oplever vi ikke. Men vi er også på Frederiksberg, og jeg tror vores kunder er lidt anderledes end dem nede på Istedgade.

Køber kunderne også gaver til folk, de ikke har sex med?

Det spørger jeg dem ikke rigtig om, men vi har da en del venindepar, der kommer og handler. Vi er mere et erotisk center for par, så der er mange par her.

Tak for snakken, Mogens.

Jennifer Nielsen, 23 år, ansat i Orion, Fields

VICE: Hej Jennifer. Hvad sælger mest i jeres butik op til jul?

Jennifer: I julen sælger vi rigtig mange adventsgaver. Det er typisk ting, der ikke er for dyre. Vi sælger også mange af de lidt sjovere gaver. Noget penisformet, bryster på hatte og den slags. Når det kommer til gaverne på selve juleaften, er det mærkevarer og kvalitet, der sælger. Det kan være en Womanizer, der suger og stimulerer klitten, eller Wand, som er et massageapparat til klitoris og kroppen. Og så er der æg. De er super populære op til jul, hvor folk skal ud og spise, og hvor manden har fjernbetjeningen til det, og kvinden sidder med ægget oppe i sig.

Køber folk gaver til andre end dem, de har sex med?

Jeg havde en mand, der ville købe en sjov gave til sin søster. Han skulle finde en grænse, hvor det ikke blev vulgært. Det kan lyde lidt underligt med en bror, der køber en vibrator til sin søster, men det behøver det jo ikke være. Vi har hylder, der er lidt mere for sjov, det er de lidt billigere ting, og det køber venner til hinanden.

Er der mere travlt i butikken op til jul sammenlignet med resten af året?

Op til jul er der run på. Der skal folk ud og shoppe til konen eller manden. Ligesom til Valentinsdag, der stikker det helt af med de æg der.

Hvad er jeres returpolitik?

Vi sætter plombering på legetøj, og så tager vi det ikke retur, hvis det er brudt. Med mindre det er gået i stykker. Så tester vi det på vores hænder. Det sker også, at folk ind med ting, de ikke gider at have længere, og det kan være svært at vurdere, om en kunde har brugt en vibrator eller ej. Og det kan føles lidt grænseoverskridende, at man skal stå og røre ved det. Nogle af de vibratorer, folk kommer med, har de haft i flere år og brugt godt og grundigt, og så skal man tjekke, om det virker, på sig selv. Der skal der altså vaskes hænder bagefter. Men det er jo også en del af jobbet, og vi tager det hele med et smil.