Det er åbenbart bedre for din hjerne at drikke vin end at løse matematikopgaver

Enten er den amerikanske sanger Jimmy Buffet i besiddelse af en tidsmaskine, eller også har flere årtiers forbrug af margarita-mix givet ham evnen til at se ind i fremtiden.



Det må være konklusionen, når man har læst en ny bog – Neuroenology: How the Brain Creates The Taste of Wine – skrevet af en professor fra Yale School of Medicine. Hvordan skal man ellers forklare den overnaturlige forudseenhed, Buffet udviste, da han skrev teksten til 1977-hittet “Margaritaville” og til mesterværket “Math Suks” fra 1999? Buffet må have stukket hovedet gennem et hul i tid og rum, og i den ombæring må han være blevet gjort opmærksom på bogens simple konklusion: “Indtagelsen af alkohol — eller i hvert fald af vin — er på en eller anden måde bedre for hjernen end løsningen af matematikopgaver.

Dr. Gordon Shepherd, som er forsker i neurovidenskab og forfatter til bogen, påstår, at indtagelsen af vin er glimrende hjernegymnastik. Når man smager på vin, involverer man også tungen, og det kræver, at man har “fortræffelig kontrol over en af kroppens største muskler,” lyder det fra Dr. Shepherd. Når man drikker vin, beskæftiger man smags- og duftreceptorerne i tungen og aktiverer hjernen i en sådan grad, at indtagelsen af druerne kræver mere hjerneaktivitet end løsningen af svære matematiske problemer.

Det korte og det lange er, at vinsmagning “aktiverer hjernen mere end nogen anden menneskelig handling”.

Findes der et bedre argument for at sænke aldersgrænsen for, hvornår man må købe alkohol? Bør gymnasiernes studieture fremover gå til Rhone-distriktet i stedet for til Berlin?

Der er dog en enkelt krølle på de gode nyheder. Hvis du bæller vin, går de intellektuelle fordele ved vindrikning tabt. “Folk bunder det jo bare,” fortæller Shepherd. “Drikker man for meget på én gang, mætter man sit system.”

Hold det for øje, unger.

I mellemtiden forestiller vi os en fremtid, hvor landets udskolinger skifter geometri ud med sommelier-timer — og hvor eksamen byder på en smagstest rettere end et essay.

Man kan vel have lov at drømme, ikke?