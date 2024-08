Apple har taget patent på et tastatur, der kan modstå krummer

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

Er du MacBook-ejer, kan det være noget forfærdelig svineri at spise foran computeren. Der er nemlig stor chance for, at krummerne fra dit sandwichbrød finder vej til dit tastatur og kiler sig fast under A-tasten, så det at skrive en simpel sætning bliver en frusterende boksekamp med et passivt keyboard. Du er ved at brække fingeren, når du skal skifte til versaler eller bruge en command-funktion, og det værste ved det hele er, at det er din glubske appetits skyld.

Videos by VICE

Der findes løsninger for dem af os, der gerne vil beskytte vores tastatur mod snack-skader som for eksempel tynde stykker silicone-film, du kan lægge over tasterne for at undgå kontakt med omverdenen. Men det er et skrøbeligt plaster på såret og ikke en holdbar løsning.

Tastaturet på en MacBook er et flueplaster for madaffald, og det er et faktum, som Apple også selv erkender. Derfor har firmaet brugt snart to år på at finde en løsning. Ifølge tech-sitet The Verge, søgte Apple i september 2016 om patent på et krumme-resistent tastatur, men det var først i sidste uge, at Apple offentliggjorde det.

Patent-ansøgningen foreslår en række mulige designopgraderinger til MacBookens nuværende tastatur, blandt andet en forsegling mellem tasterne og kontakten under, så man dækker hullet mellem de to lag, eller at installere en membran, som frigiver luft med hvert anslag og derved blæser krummerne væk alle de små kroge.

Screengrabs fra Apple.

Screengrabs fra Apple.

Det er værd at kigge på tegningerne fra patentet for at få en bedre ide om, hvordan dette snack-venlige keyboard potentielt kunne se ud. Men slå nu lige kold vand i blodet: Selvom der eksisterer et patent, så betyder det ikke, at det nødvendigvis bliver en realitet.

Apple svarede ikke umiddelbart på vores henvendelser om fremtidsplanerne for designet. Men kære Apple, hvis I læser det her, så skynd jer.