Apple Music smadrer Spotify i krigen om streaming-kunder

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK



At tale om streamingtjenester er kedeligt. Med mindre du er på date med en freak, der bliver tændt af analytics, er det højst usandsynligt, at folk vil blive imponeret over seje statistikker på, hvordan den hidtil usete genrejsning af musikindustrien har været drevet af tjenester som Spotify og Apple Music. På listen over Livløse Objekter Der Tilfældigvis Eksisterer I Verden Og Aldrig Bør Bruges Som Samtaleemner, rangerer streaming et sted mellem Scania Topline-lastbiler, obskure manchetknapper og skidt, der har samlet sig i din brusekabine derhjemme.

På trods af det faktum vender vi (læs: musikjournalister og musikfans) igen og igen tilbage for at drikke ved streamingtjenesternes trug. Hvem tæsker hvem? Hvilken populær multimillion-virksomhed skal til at hamre en uppercut til kæben af en anden? Vi beder til, at vores kroppe en dag bliver foræret tilbage til jorden, og vi vil blive transporteret til den store streamingtjeneste i himlen, hvor Solfeggio-skalaerne spiller på repeat – men indtil da fortsætter vi bare med at tale om streamingkrigen.

Og det er så i dag, at Apple Music knuser tænderne på og flår tåneglene af Spotify i forhold til betalende kundebase. Eller, som Wall Street Journal rapporterer på meget mere faktuel manér – Apple Music er på vej til at overhale Spotify i amerikanske abonnenter. Selv om Apple Music gik i luften fire år efter Spotify i USA (den med æblet kom online i 2015), kan WSJ fortælle, at Apples abonnentbase vokser med fem procent, hvilket set i lyset af med Spotifys to procent betyder, at de ser ud til at blive markedsførende i USA i den (forhåbentlig) varme sommer i år.

Og hvad betyder det så for dig, kære læser? Formentlig ikke en skid. Det er bare mere statistik, der kan fylde dit hoved, mere skrald til at stoppe ind i din hjernes Unavngivne Mapper. Alligevel er det værd at nævne, at Apple Musics Beats 1-radiostation nok er en af de største opfindelser i post-MP3-musikindustrien, og jo flere abonnenter, den får, jo mere burde den kunne fortsætte med at levere den slags indhold, du burde høre, hvis du ikke allerede har downloadet det. Tænk: topklasse-interviews, programmer tilrettelagt af kunstnere og en måde at præsentere nye kunstnere, der føles organisk, menneskelig og ikke bestemt af en computer.

Indtil videre fortsætter Spotify dog med at være markedsleder på flere andre områder med næsten dobbelt så mange abonnenter end Apple på verdensplan. Siden den svenske streamingtjeneste kom til Storbritannien i 2009, har det været den mest populære tjeneste – men det har ikke afholdt Spotify fra at trænge ind på Apple Musics område ved at lancere podcasts. For fans af opgør mellem internationale tech-firmaer lader det til, at den her krig er langt fra forbi. Må vi alle stå på sidelinjen, tweete og streame Noiseys playliste, indtil verden smelter sammen til en stor klump mikroplastik i et iskoldt arktisk hav.