Arabiske kvinder fortæller, hvad de har gjort for at undgå arrangerede ægteskaber

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Arabia



I visse arabiske familier ser forældrene det som deres ret og pligt at bestemme, hvem deres døtre skal giftes med. Og hvis døtrene ikke kan se et liv for dem med den udvalgte mand, kan det være rigtig svært at slippe ud af ægteskabet.

Videos by VICE

Jeg har talt med fire arabiske kvinder, om hvad de har måttet gøre for at undgå at gifte sig med en mand, deres forældre havde valgt for dem. Jeg fik historier om catfishing, falske vielsesattester og pludselige rygevaner.

Mary, 25, fra Syrien

”Efter mine forældres skilsmisse flyttede jeg ind hos min tante, hendes mand og deres tre sønner, der var som brødre for mig. Da jeg blev 19 år, besluttede min tante pludselig, at det var tid til, at jeg skulle giftes. Hun valgte sin mellemste søn som min kommende mand. Han var et år ældre end mig og gik på det samme universitet. Jeg var selvfølgelig imod det, fordi det var ligesom at blive gift med min bror, men min tante ville ikke høre på mig. Hendes søn Amjad ville heller ikke giftes med mig – han havde en kæreste – men han havde meget svært ved at sige nej til sin mor.”

”Jeg prøvede at få mine forældre til at intervenere, men de ville heller ikke lytte. Jeg var helt alene. Jeg følte kun, jeg havde én mulighed – jeg fortalte min tante, at Amjad havde giftet sig i hemmelighed med sin kæreste. Hans kæreste var med på ideen, fordi hun elskede ham og ikke var glad for, at vi skulle giftes. Vi forfalskede en vielsesattest, som ikke var særligt overbevisende, men min tante faldt for den. Så insisterede hun på at møde kæresten, der imponerede hende ved virkelig at spille den hengivne og pligttro kone. Amjad anede intet om det, før hans mor konfronterede ham med det. Han var heldigvis med på skuespillet. Et par måneder senere flyttede jeg hjem til min mor, og Amjad og hans kæreste blev rigtigt gift, hvilket selvfølgelig delvist er min fortjeneste.”

Miral, 26, fra Palæstina

”Da jeg hørte, at mine forældre havde fundet en fyr, jeg skulle giftes med, var min første tanke, at jeg ville få ham til at hade mig så meget, at han droppede mig. Han sagde, han hadede lugten af røg, så jeg begyndte at ryge cigaretter og vandpibe. Han sagde, han elskede langt hår, så jeg klippede mit kort. Han snakkede stolpe op og stolpe ned om, hvor højt han elskede klassisk musik, så jeg lavede en masse playlister med pop og tvang ham til at lytte til det. Han sagde, han gerne ville have en stor familie, så jeg fortalte ham, at jeg hadede børn. Jeg gik med ham til bryllupper og på dates, hvor jeg var klædt vildt upassende.”

”Men på trods af alle mine forsøg, så nægtede han at slå op med mig. Han forsikrede mig om, at han elskede mig for den, jeg var. Det gjorde mig mistænksom. Jeg var bange for, at det hele var en fælde. Hans accept af mig var bare en facade. Jeg frygtede, at når vi blev gift, ville han forsøge at ændre mig og alle de ting, han ikke kunne lide ved mig. Jeg blev nødt til at finde en vej ud – med det samme. Jeg aktiverede en gammel Facebook-konto under et alias og lagde en masse billeder af en rumænsk modelveninde op. Så begyndte jeg at flirte med ham over Messenger. Min forlovede skrev omgående tilbage og brokkede sig over mig. Han sagde, at han bare gik og ventede på at møde sin drømmepige.”

”Efter jeg havde samlet en overvældende bevisbyrde, konfronterede jeg ham med beskederne og sagde, at jeg havde set dem på hans telefon. Jeg skrev med ham som ’Emma’ et stykke tid efter, vi havde slået op, men da han ville videochatte, forsvandt mit alterego som dug for solen.”

Asma’a, 35, fra Jordan

”Jeg er født ind i en stor, traditionel familie med to piger og fire drenge. Jeg har altid haft et kompliceret forhold til min mor – hun var meget streng, da jeg var barn, og hun misbilligede altid alt, hvad jeg gjorde.”

”Da jeg endelig kunne flytte hjemmefra for at tage på uni, skejede jeg ud og festede på livet løs, meldte mig ind i politiske organisationer og fandt en kæreste. Da mine forældre fandt ud af, at jeg havde en kæreste, besluttede de, at jeg skulle giftes bort. En dag inviterede min mor og min søster mig til middag. Det var meningen, at jeg skulle møde en kvinde, som ledte efter en brud til sin rige søn, som boede i USA. Min mor blev rasende, da jeg afslog invitationen. Hun beskyldte mig for ikke at være jomfru længere. Som hun så det, var det den eneste grund, der kunne være til at afvise sådan et godt tilbud. Min far var desværre på hendes side, og de blev enige om, at jeg ikke måtte vende tilbage til universitetet.”

”I sidste ende fik min bror mig ud af det. Han fortalte mine forældre, at han havde mødt fyren, de ville have jeg skulle giftes med, og at han var dranker og en skidt person. Det var løgn, men min mor købte den og droppede ideen. Men jeg måtte stadigvæk ikke fortsætte på universitetet. Da min kæreste var færdig med studierne, friede han til mig. Min forældre afviste ham i begyndelsen, men i sidste ende accepterede de det.”

Dalia, 32, fra Ægypten

”Min far gik aldrig særligt meget op i mit kærlighedsliv, men min mor prøvede altid meget ihærdigt at finde en kæreste til mig. Jeg fandt altid en grund til at sige nej – han er skaldet, han er for gammel, han går kun med grønne strømper. Når jeg sagde til hende, at det var vigtigt for mig at få en uddannelse og nyde min ungdom, bragte hun altid traditionerne på banen.”

”Jeg troede, tingene ville køle af, så snart jeg kom på uni – at hun ville indse, jeg var en voksen kvinde med mine egne planer og drømme. Men så overraskede hun mig en dag med nyheden om, at hun havde fundet en mand til mig, og at hans familie kom på besøg den aften. Jeg var rasende og følte mig ydmyget, men efter vi havde skændtes i en time, blev det klart for mig, at min mor ikke havde tænkt sig at give op.”

”Jeg indvilgede i at møde manden og hans familie, men jeg var opsat på at give min mor en lærestreg. Da gommen ankom, gik jeg ind på mit værelse og spurgte mig selv, hvad heltinden i en dårlig romantisk komedie ville gøre i den situation. Jeg åbnede mit garderobeskab og tog det mærkeligste tøj på, jeg kunne finde. Jeg havde en spraglet bluse, et par gamle jeans og klipklappere på. Jeg lagde makeup, som en femårig ville have gjort det.”

”Så gik jeg ind i stuen, hvor min kommende svigerfamilie sad. Jeg havde en bakke med den mest forfærdelige kaffe, jeg nogensinde har brygget. Min far blev helt rød i hovedet, han kunne næsten ikke lade være med at grine. Min mor begyndte at gnubbe sine hænder nervøst og havde et falsk smil på læberne, som jeg kender alt for godt. Min søster undskyldte sig selv og gik, men hun kunne næsten ikke vente med at bryde ud i latter.”

”Efter et par øjeblikkes akavet tavshed, så jeg på min mor og sagde, ’Jeg går lige, så I kan tale om voksenemner.’ Efter gommen og hans familie var gået igen, gik jeg op til min far, som grinede og gav mig et kram, da jeg bad ham om at holde hånden over mig i forhold til min mor. Min mor var rasende, men min far sagde, at hun skulle lade mig være, så jeg kunne fokusere på min uddannelse. Det var det.”