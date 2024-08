Arabiske kvinder fortæller, hvordan det er at gå alene på gaden om natten

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Arabia

For kvinder kan en helt almindelig gåtur udløse kaskader af nedladende tilråb og overgreb. Vi har alle prøvet få kommentarer om vores udseende eller fremtoning fra tilfældige fremmede, som synes, det er helt i orden at gå hen til os og rent fysisk kræve vores opmærksomhed. Den slags overgreb bliver kun værre, hvis man går alene rundt om aftenen.

Sidste år talte VICE med kvinder fra 13 forskellige europæiske lande om alt det lort, de skal høre på, når de går alene rundt om natten. Nu har VICE i de arabiske lande gjort det samme for at høre, hvordan sexchikane på gaden påvirker Mellemøstens kvinder, og hvad de gør for at undgå det.

Tunis, Tunesien

Foto udlånt af Ghada

Ghada, 25, Markedsføringschef

VICE: Hey Ghada. Føler du dig tryg, når du går alene på gaden i Tunis?

Ghada: Ja, for det meste. Jeg går tit i byen, og heldigvis har jeg aldrig følt mig truet eller stået i en farlig situation. Men selvfølgelig er der visse områder, hvor jeg aldrig kunne finde på at gå alene rundt.

Tager du nogle forholdsregler for at være sikker?

Jeg holder mig fra områderne i midtbyen, hvor der er mange billige barer og caféer, og der ikke er nogle kvinder efter klokken 23. Men der er andre steder i Tunis, der er fuldkommen sikre for kvinder indtil i hvert fald klokken 2 om natten, for der er masser af trafik og mennesker på gaden.

Jeg prøver altid at gå rundt sammen med andre. Men hvis jeg er nødt til at gå rundt alene, og har det som om, der er nogen, der følger efter mig, så ringer jeg nogle gange til mine forældre og snakker med dem. Jeg ved godt, det ikke kan redde mig, hvis der virkelig er fare på færde, men jeg føler mig mere tryg, når jeg kan høre deres stemmer.

Har du nogensinde oplevet et fysisk overgreb?

Ja, for omkring to år siden. Jeg bruger næsten aldrig offentlig transport, især ikke i myldretiden, men dengang var jeg nødt til at tage metroen. Det var omkring klokken 20, og toget var så tætpakket, at man næsten ikke kunne trække vejret. Jeg kunne fornemme en mand bag ved mig, og pludselig kunne jeg mærke, at han rørte ved min ryg med fuldt overlæg. Jeg var virkelig bange, og ville gerne væk derfra, men der var ikke plads til at bevæge sig. Jeg følte mig så forulempet og jeg havde lyst til at slå ham, men jeg stod bare helt stille. Jeg stod af på det næste stoppested, og så mig ikke tilbage, for jeg ville ikke se hans ansigt.

Damaskus, Syrien

Foto udlånt af Hala

Hala, 23, Journalist



VICE: Hvordan vil du beskrive gaderne i Damaskus om natten?

Hala: På et tidspunkt under krigen var det sikrere at gå rundt på gaden om natten end om morgenen, fordi de kun holdt op med at bombe, når det var mørkt. Vi lever stadig under krigens regler, så de almindelige sociale normer for, hvordan man opfører sig, når man er i byen, gælder ikke rigtigt.

Generelt har det aldrig været en god idé at være sent ude, hvis man er kvinde i Damaskus. Men på det seneste er der kommet lidt mere ro på, og det er mere normalt at se både mænd og kvinder på gaden sent – især i de områder, der ligger langt fra kampene.

Følte du dig utryg, når du gik rundt, inden krigen brød ud?

Udover mærkelige kommentarer og skæve blikke, som godt kan få en til at panikke, hvis man tænker for meget over dem, så har jeg aldrig følt mig rigtig truet, når jeg gik rundt om aftenen.

Tager du dine forholdsregler?

Jeg prøver altid at undgå mørke eller forladte gyder, og jeg vil helst gå, hvor der er mange mennesker eller gaderne er bredde. Nogle gange tager jeg mig selv i at have en hel flugtplan klar oppe i hovedet – jeg holder øje med smutveje, og tænker over, hvordan jeg ville gøre modstand, hvis der kom nogen. Jeg siger også altid til min familie og mine venner, hvor jeg er, og hvornår jeg tager videre i tilfælde af, at der sker noget. For det meste er det bedste trick dog bare at være sammen med en ven, hvis man er sent ude.

Rabat, Marokko

Foto udlånt af Salma

Salma, 25, Journalist

VICE: Er der nogle områder af Rabat, som du undgår om aftenen?

Salma: Jeg prøver altid at undgå at være alene på gaden. Jeg føler mig bange og usikker i mange af bydelene i Rabat, lige meget om det er de dyre eller de fattige områder. Hvis jeg skal hjem, og det er sent, hvilket nogle gange sker på grund af mit arbejde, sørger jeg for at have en mandlig kollega med mig.

Hvad er du bange for, at der vil ske?

Personligt har jeg ikke haft så mange dårlige oplevelser, men jeg hører tit om piger, der skal finde sig i verbale og fysiske overgreb. En af mine familiemedlemmer blev rullet af tre unge mænd tæt på stationen i Agdal.

Hvordan kommer man sikrest hjem?

Det er helt sikkert bedst at køre i bil. Taxa er også et rimelig sikkert alternativ.

Beirut, Libanon

Foto udlånt af Laila

Laila, 21, Journalist

VICE: Er der nogle bestemte områder i Beirut, hvor du helst ikke vil være alene om aftenen?

Laila: Der er flere steder rundt omkring i byen, hvor jeg ikke føler mig sikker om natten – især tomme gader, hvor der ikke er noget trafik.

Har du selv oplevet noget ubehageligt, når du gik alene rundt om aftenen?

Jeg har ikke selv oplevet noget, men vi hører konstant historier om piger, der er blevet udsat for overgreb rundt omkring i byen. En af mine tætte venner var på vej hjem, da hun blev forfulgt af en bil helt fyldt med unge mænd. De fulgte efter hende helt hjem til hendes hoveddør, men der skete heldigvis ikke noget. Der var klokken kun 20, så det var ikke engang sent.

Hvilke forholdsregler tager du?

Vi er nødt til at gå alene rundt om natten i Beirut engang imellem – det kan man ikke undgå. Så mine venner og jeg har altid peberspray i tasken, hvis vi skal forsvare os. Den bedste og sikreste måde at komme hjem på om natten er med taxa, men de er meget dyre. Det er også blevet ret populært at køre med andre.

Kairo, Egypten

Foto udlånt af Mai

Mai, 25, Journalist



VICE: Hvordan er det at gå rundt på gaden i Kairo om natten som kvinde?

Mai: Da jeg begyndte at arbejde om aftenen – fra klokken 18 til midnat – var jeg bange for, at jeg skulle høre på en masse lort fra mænd, når jeg skulle hjem. Men indtil videre har jeg ikke haft nogle problemer på min tur fra Ramses Plads i centrum til mit kontor i Mohandeseen.

Så du har ikke oplevet nogle fysiske overgreb?

Nej – der har aldrig været nogen, der forsøgte at røve mig eller gramse på mig. Det eneste, jeg har prøvet, er, at hvis jeg tager en taxa hjem, prøver taxachaufføren tit at snyde mig, fordi jeg er kvinde. De vil ikke tænde for taxameteret, og beder i stedet om en fast pris, der er alt for høj, og det er meget frustrerende.

Hvad gør du, hvis du bliver udsat for verbale overgreb?

De fyre, der har noget at sige til, at jeg er alene ude om aftenen, forventer ikke, at jeg svarer, så de bliver altid chokerede, hvis jeg siger noget igen for at forsvare mig selv.

Amman, Jordan

Foto udlånt af Dana

Dana, 36, PR

VICE: Er der bestemte områder i Amman, hvor du ikke kan lide at være om aftenen?

Dana: Jeg synes, det er en sikker by, men samtidig er det ikke nemt at gå rundt. Jeg bruger normalt min bil til at komme fra sted til sted. Og for at være på den sikre side vil jeg mene, at man helst skal gå rundt i grupper om aftenen.

Tager du nogensinde noget andet tøj på, hvis du ved, at du skal gå rundt nogle bestemte steder?

Det kommer meget an på, hvor jeg skal hen, og hvordan jeg kommer derhen. Men ja, nogle gange tager jeg en langærmet trøje på.

Jerusalem, Palæstina

Foto udlånt af Ranin

Ranin, 26, Ansat ved Det Palæstinensiske Museum

VICE: Føler du dig sikker på gaden i Jerusalem om aftenen?

Ranin: Ja, jeg føler mig ret sikker især i de arabiske områder. Jeg har intet problem med at gå alene rundt inden midnat, men det er altid bedst at være på gaden sammen med et familiemedlem eller en ven. Det mærkelige ved Jerusalem er den ekstreme tilstedeværelse af det israelske militær især i den gamle bydel. Det føles tit, som om Jerusalem er på randen af krig.

Er der visse gader og områder i Jerusalem, som du undgår om natten?

Ja. Som palæstinenser føler jeg mig tit utryg i nærheden af de israelske bosættelser, og i den gamle bydel, hvor der er så mange soldater.

Kender du nogle kvinder, der er blevet antastet?

De fleste kvinder oplever verbale overgreb og underlige blikke, især i Jerusalem og Ramallah. Det bedste man kan gøre, er at ignorere dem.