Arctic Monkeys opfylder dine vådeste indie-drømme med det her cover af The Strokes’ “Is This It”

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Australien

Den første linje på Arctic Monkeys’ nye album Tranquility Base Hotel & Casino er “I just wanted to be one of The Strokes”. Hvis vi går ud fra, at Monkeys-forsanger Alex Turner skriver biografisk, kan vi vel roligt konstatere, at han er en ret stor Strokes-fan. Og nu har vi fået en form for bekræftelse: Arctic Monkeys spillede et cover af The Strokes’ ikoniske “Is This It” til en koncert i Queens i går aftes. Det er et respektfuldt, no-bullshit cover uden større ændringer, men hey, hvis en sang er god, hvorfor så fucke med den? Se det gå ned herunder:

