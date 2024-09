Er det her seriøst et bur fyldt med flygtninge?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Grækenland



Det, du kan se på det ovenstående foto, er noget, der umiskendeligt ligner et bur fyldt med mennesker – voksne og børn. Billedet viser et rum, der er blevet afgrænset med hegn og pigtråd, og bag hegnet venter en gruppe flygtninge og indvandrere, der netop er ankommet til Grækenland.

VICE Grækenland er kommet i besiddelse af det her billede, der siges at være blevet taget for et par måneder siden på den græske ø Chios ved Vial, et såkaldt “hotspot“, hvor flygtninge bliver registreret. VICE Grækenlands kilde oplyser, at der er to af sådanne konstruktioner på centrets politibevogtede område, og at begge bruges til at tilbageholde mænd, kvinder og børn, umiddelbart efter de er ankommet til øen.

Efter Makedonien i november 2015 byggede et hegn langs grænsen til Grækenland, blev den såkaldte Balkanrute lukket af for flygtninge, hvilket efterlod tusinder i venteposition i Grækenland. Et par måneder senere, d. 18 marts 2016, nåede Tyrkiet og EU frem til en aftale – syriske flygtninge i Grækenland skulle returneres til Tyrkiet, mens EU til gengæld ville åbne deres grænser for samme antal syriske asylsøgende, der lige nu sidder fast i Tyrkiet. Aftalen indikerede, at EU betragter Tyrkiet som et “trygt tredjepartsland” for flygtninge at blive sendt tilbage til. Europæiske menneskerettighedsforkæmpere og humanitære organisationer kaldte aftalen “en sort dag for Europa“. At sende flygtninge retur er i strid med international lovgivning, og som Amnesty International udtalte “burde den Europæiske Union samarbejde med de græske myndigheder om at få overført asylansøgere til det græske fastland, så deres sager kan blive behandlet så hurtigt som muligt,” i stedet for at sende flygtninge tilbage til Tyrkiet.

De græske myndigheder er ikke i stand til at fastslå det præcise antal flygtninge, der lige nu befinder sig i landet, eftersom registreringsprocessen stadig er i gang. Men det anslås, at omkring 30.000 flygtninge lige nu venter i lejre, hvor de lever under kummerlige forhold. Mange af nabolandene har lukket deres grænser for flygtninge, hvilket har øget presset på Grækenland.

“Der findes ikke nogle bure.”

VICE Grækenland har taget kontakt til myndighederne, der driver modtagecentret, for at spørge ind til buret. “Tak fordi I krydstjekker denne falske information,” var den tilbagemelding, vi fik på skrift. “Der findes ingen bure på vores område på Chios, eller nogen anden konstruktion, der på nogen måde kan betegnes som et bur.”

“Det ligner et bur, men det er ikke et bur.”

En talsmand for det græske ministerium for beskyttelse af civilbefolkningen kunne dog bekræfte, at der er en konstruktion i Vial-centret, der ligner – men ikke er – et bur. Ifølge talspersonen er det en åben konstruktion, og pigtråden er nu blevet fjernet. “Det er et indhegnet rum, som vi bruger til at håndtere nyankomne. Det bruges kun til den indledende kontrol af de nyankomne, der foretages af politiet og andre myndigheder. Politiet foretager kropsvisiteringer og gennemgår folks ejendele. Nyankomne flygtninge får vand og tilbydes professionel lægehjælp, hvis de har behov for det.”

“Det var et uheldigt valg af byggematerialer.”

FNs Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) bekræfter, at konstruktionen eksisterer, og har selv taget sagen op. En talsperson for UNHCR skriver: “Det er ikke et fængsel eller et bur. Den her ‘ting’ blev konstrueret i august 2016 af lokale myndigheder i et forsøg på at facilitere administrationen af masserne og registreringsprocessen. Selvom tanken var en helt anden, brugte de desværre de her materialer, der får det til at ligne et bur. Vores agentur blev opmærksom på det, og selvom vi har forståelse for det formål, som konstruktionen tjener – at foretage en så effektiv og hurtig registrering af folk som overhovedet muligt – ønsker vi at se dette gjort under så humane og værdige forhold som muligt. Så snart vi blev opmærksomme på situationen, tog vi sagen op med de græske myndigheder, som vi advarede om, at denne process aldrig må komme til at minde om nogle af historiens mørkere tider. Som resultat af det blev pigtråden fjernet for to uger siden – hvilket helt klart er med til at gøre konstruktionen mindre truende. Det er vigtigt at bemærke, at folk altså ikke sidder låst inde, men at det blot er en form for venteværelse.”

Praxis, en NGO, der er aktiv i området, kunne bekræfte, at den burlignende konstruktion eksisterede og bemærkede: “Alle processer burde struktureres i overensstemmelse med bevarelsen af værdighed og forebygge krænkelser af menneskerettighederne.”

Adriano Silvestri, der står i spidsen for migrations- og asylenheden hos EU’s Bureau for Grundlæggende Rettigheder (FRA), har følgende kommentar til sagen: “Infrastrukturen i Vial er ikke optimal til brug som hotspot. Der er begrænset plads, og det er ikke nemt at regulere tilstrømningen af de nyankomne. Det er vigtigt, at de nyankomne bliver separeret fra de andre ved hotspottet, så de kan blive ordentligt informeret om deres rettigheder og pligter, registreret og sendt videre i systemet. Men det må ikke resultere i modtagelsescentre med uværdige levevilkår. Hvis nyankomne føler, at de bliver behandlet inhumant, er der mindre sandsynlighed for, at de vil samarbejde med myndighederne.”

“Det er ikke et bur, hvis det ikke har noget tag.”

VICE Grækenland tog også kontakt til flere mennesker, der står for den daglige ledelse af Vial-hotspottet. Nogle af dem benægtede, at buret overhovedet eksisterede, mens andre holdt fast i, at det ikke kunne betegnes som et bur, “hvis det ikke havde noget tag.” Om der er et tag eller ej, og selv hvis pigtråden i skrivende stund er blevet fjernet, er billedet stadig endnu et tegn på, at flygtninge, der er undsluppet krigens rædsler og overlevet den ubarmhjertige rejse til Europa, stadig mødes af inhumane levevilkår og bliver frarøvet deres værdighed.