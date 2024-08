Ariana Grandes japanske ‘7 Rings’-tatovering betyder faktisk ‘lille kulgrill’

Artiklen er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

Ariana Grande kan ikke alene prale af et kæmpe følge på sociale medier og en lang, falsk hestehale. Hun er også dækket af små tatoveringer over hele kroppen. Ifølge den her opgørelse fra et par uger siden har sangeren på nuværende tidspunkt 35 tatoveringer, og hun er ikke genert, når det kommer til at dele sine tusser med både fans og hatere. Nogle af tatoveringerne er værre end andre – for eksempel de adskillige tatoveringer hun fik lavet, da hun var sammen med ekskæresten Pete Davidson – men Grandes seneste eksemplar slår alle hidtidige rekorder.

Videos by VICE

I går viste Grande for første gang sin nye tatovering frem via et billede på Instagram, der siden blev slettet. Tatoveringen på hendes håndflade skulle betyde ”7 rings” på det japanske skriftsprog kanji og være en reference til hendes nyeste single, der fik en topti-debut på Billboard-hitlisten.

Men ”七輪” tegnene, som Grande har fået lavet, burde ifølge flere kommentatorer have været ”七つの指輪 ”, hvis det skal betyde ”7 rings”. Og som en Twitter-bruger var hurtig til at pointere, står der i virkeligheden ”shichirin”, som er det japanske ord for en lille kulgrill.

https://www.instagram.com/p/BtPebf_B54q/

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. 😭 If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62 — *amo* (@hey__amo) January 30, 2019

I halvfemserne var kinesiske skrifttegnstatoveringer en epidemi, der hærgede i den vestlige verden, og helt ufatteligt mange af dem viste sig at være dårligt oversatte eller bare helt forfærdelige. Man skulle egentlig tro, at vi som samfund havde lært af vores fejl og i det mindste lige kører tingene igennem Google Translate, inden vi mejsler dem ind i huden for evigt.

Grande påstår, at hun med vilje har udeladt de manglende tegn, fordi det gjorde ondt, da hun fik tatoveringen lavet. ”Jeg havde ikke klaret et tegn mere lmao,” skrev hun i en tråd på Twitter, der også er blevet slettet, men er foreviget i screenshots.

https://twitter.com/alice2096/status/1090493979265765376

Ifølge Grande kan det i øvrigt også være lige meget for tatoveringen ”forsvinder med 99% sikkerhed igen”. Det har hun åbenbart fået at vide fra sin tatovør, Kane Navasard, der også lavede Grandes Pokémon-tatovering tidligere på måneden. Mange tatovører advarer kunder om, at tatoveringer på håndfladen sjældent bliver længe – de falmer hurtigt, fordi man hele tiden bruger sine hænder.

På trods af fejlen tager Grande hele sagen med ophøjet ro. ”Det er min yndlingstatovering lige nu, så lad mig og min tamburin-grill være. Tak,” tweetede hun. (Det faktum, at alle hendes oprindelige tweets og Instagram-billeder om tatoveringen er forsvundet, tyder dog på, at hun trods alt fortryder den lidt.)

Men det skal siges til Grandes forsvar, at der er langt værre ting at hylde med en tatovering end en japansk grill.