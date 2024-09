Her er tjeklisten, der kan give dig en lækker død

De fleste almindelige mennesker bruger en rum tid på at fundere over de værste måder at dø på. For mig er det at brænde ihjel, drukne, blive udsat for et bjørneangreb – eller myrer, der langsomt fortærer mit hoved, mens resten af min krop er begravet. Nu har en gruppe medicinske forskere fra San Diego School of Medicine (under University of California) udgivet en meget mere behagelig og meget mere brugbar liste med 11 ting, der definerer “en god død” – med andre ord; de elementer, der udgør den bedste mulige bortgang.

Afhandlingen blev offentliggjort i The American Journal of Geriatric Psychiatry og gennemgik 32 kvalitative og kvantitative engelsksprogede undersøgelser, der italesætter diverse præferencer for, hvordan døden helst skal være ifølge tre grupper, forskerne kalder “interessenter”; patienter, familiemedlemmer (før eller under dødsfaldet) og medicinsk personale.

Forskerne fandt ud af, at alle tre typer interessenter mente, at 11 bestemte elementer bidrog til en persons afklaring og ro omkring slutningen på livet. Ifølge undersøgelsen bestod indikatorerne af: “præferencer i forhold til en bestemt dødsproces, smertefrihed, religiøsitet/spiritualitet, mentalt velvære, livskvalitet, forhold til plejepersonalet og ‘andet’.”

Disse indikatorer er ikke mål, der skal nås for at kunne have en behagelig død, men man kan i stedet se dem som vejledende faktorer, man kan rette sig efter, når man forholder sig til et menneske, der nærmer sig slutningen på livet. “Døden er naturligvis et kontroversielt emne. Folk kan ikke lide at snakke alt for meget om den, men det burde vi. Det er vigtigt at være ærlig og åben om, hvilken type død vi hver især foretrækker,” siger undersøgelsens seniorforfatter Dr. Dilip Jeste, leder af Sam and Rose Stein Institute for Research on Aging på UC San Diego School of Medicine, i en udtalelse.

Blandt de 11 indikatorer for en god død var patienter, familiemedlemmer og plejepersonale enige om, at måden en person døde på var det vigtigste, om det så handlede om smertefrihed eller personens mentale tilstand. Forskerne slog dog fast, at ikke alle grupperne værdsatte de samme indikatorer lige meget. F.eks. var religion og spiritualitet vigtigere for patienterne end for deres familiemedlemmer. Modsat udtrykte de pårørende til den døende mere bekymring omkring værdighed og afklaring med livet. Plejepersonalet befandt sig generelt midt mellem de to grupper i forhold til præferencer.

“Klinisk oplever vi ofte en forskel mellem, hvad patienter, familiemedlemmer og plejepersonale vurderer som det vigtigste, når man nærmer sig enden,” sagde medforfatter Dr. Emily Meier, psykolog på Moores Cancer Center på UC San Diego Health. “I sidste ende indtager eksistentielle og psykosociale behov en fremtrædende plads hos patienter, og det fortæller os, at vi skal huske at spørge ind til alle facetter af den behandling, vi giver dem.”

Undersøgelser som denne kan være betryggende for os, der er unge og raske, fordi den giver en form for indikation på, at når vores tid kommer, behøver vi ikke kæmpe mod manden med leen med næb og klør. Men forskning og diskussioner om kvaliteten af de sidste dage er også essentiel for de uhelbredeligt syge, hospicemedarbejdere og lægepersonale.

Den forudgående planlægning af pleje, altså det at tale med familiemedlemmer og advokater om, hvad der skal ske med ens egendele, når man man dør – eller i visse tilfælde specifikt om, hvordan man vil dø – er én af de vigtigste ting, man kan gøre, når man bliver ældre. Ifølge en undersøgelse lavet på John Hopkins School of Medicine undgik kræftpatienter, som havde skrevet et testamente og haft en samtale om slutningen på livet med deres tilknyttede plejere at blive udsat for behandlinger, de ikke havde lyst til. Patienter uden den type testamente blev ofte gjort inhabile og endte med at modtage behandling hen mod slutningen, som muligvis var uønsket.

“Normalt ved patienter udmærket, hvad de vil, og hvad de har brug for, og der er en forløsning i at tale om det. Det giver dem en følelse af kontrol. Jeg håber, vores resultater ansporer bedre samtaler på tværs af spektret. Det kan lade sig gøre at opleve en god død, hvis man taler om den i god tid,” siger Dr. Jeste.

At tale om døden kan være så mange forskellige ting. Som oftest er det skræmmende og ubehageligt, men nogle gange kan det at fortælle én, man holder af, at man ikke har lyst til at blive ædt levende af myrer, eller at man gerne vil have, at de hiver stikket ud, hvis man ligger i koma, være en fordel, når man når den yderste dag.

