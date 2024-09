At grille en 468 kilo tung ko er en kunstform

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES Mexico d. 5. september 2016.

Dante Ferrero bevæger sig ind og ud af kølerummet. Han er iført en hvid t-shirt og et forklæde broderet med navnet på sin restaurant: Alodé. Man kan høre hans musikalske argentinske accent langvejsfra, og når man møder ham, kunne man fristes til at tro, at han er på visit, selvom han i virkeligheden har boet her i byen i mere end 15 år

Videos by VICE

Dante Ferrero, slagterne og koen i kølerummet. Alle fotos af Mikel Rendon .

Slagterne bærer den 468 kg tunge ko.

Dante ligner en, der er faret vild i sine egne tanker, som han går rundt i lokalet med blikket fæstnet til gulvet. Han uddelegerer opgaver til et par og tyve mænd — ansatte fra den lokale slagterforretning — der alle holder fast i en skarp metal krog.

Mændende går ind i kølerummet på Hotel SM og begynder at planlægge, hvordan de skal bære den 468 kg tunge ko. “Undskyld hørte jeg rigtigt? 468 kg?” spørger jeg en af mændene. “Ja,” svarer han. “Da den var levende, vejede den omkring 680 kg.” Kødet koster omkring 70 mexicanske pesos (ca. 25 kroner) for 450 gram. Jeg regner lidt på det og kommer frem til, at hele koen har kostet i omegnen af 11.400 kroner. Tager man højde for, at dyret vil komme til at mætte omkring 400 mennesker, er det faktisk ikke så dyrt.

Det er et nærmest højtidelige skue: det perfekte omrids af det døde dyr, de blotlagte muskler omgivet af en tynd film af fedt, de 10 mænd, der kæmper med at løfte koen, som Dante personligt har udvalgt fra en lokal gård. Koen er for tung, og de ender med at tage en slags hejseværk i brug. Det ligner en dyster ceremoni. En ceremoni hvor mændende behandler det døde dyr med stor respekt.

De fragter koen hele vejen til restauranten, hvor de er nødt til at klatre op ad nogle trapper for at komme hen til ‘Grill 3.0’. En nærmest umulig opgave. Grillens navn er en reference til det mad, der er blever lavet på den, siden Dante designede den med det specifikke formål at grille den perfekte steg. Version 3.0 har allerede tilberedt 11 af de 17 køer, der er med i hans nye serie: “La vaca es mia” (koen er min).

Lige inden koen skal løftes op på grillen.

Koen løftes op på grillen.

Dagens ko er nummer 18 og den hidtil største af slagsen. “Det bliver en udfordring,” siger manden ved grillen, der er kendt som “ko-kongen.” Dante er indædt kødelsker — noget der er nærmest forventet af en, når man er fra Argentina — og gennem hele sin karriere har han været dybt involveret i “kunsten at grille kød”. På sin restaurant har han et kammer, hvor han modner kødet, inden han serverer det til sine gæster. Han er blevet kendt som “Kokken der griller helstegte køer” ved gastronomiske arrangementer rundt omkring i Mexico.

Efter endnu et par svedanstiftende anstrengelser formår gruppen af slagtere endelig at fragte koen frem til grillen. Det næste, der skal ske, er, at den skal bindes op med metaltråd og saltes en sidste gang, inden grillen tændes. Til det formål har man anskaffet cirka 250 trækævler (med en samlet væg på næsten et ton), der skal holde ilden kørende de næste 23 timer.

Slagterne forlader glade stedet, da deres arbejde er udført, mens Dante binder koen op på grillen med hjælp fra nogle kokkeelever.

Klokken 20 tænder de op i grillen.

Det er et af processens mest betagende øjeblikke. Ilden udvikler sig hurtigt og forlanger vores fulde opmærksomhed; vi kan mærke den intense varme. Skulle scenariet akkompagneres af musik, ville violiner være det rette valg. Det er et dramatisk skue.

Dantes opmærksomhed er på dyret, derefter på ilden og så igen på dyret. Det er det eneste, der eksisterer for ham i dette øjeblik. I løbet af de første par timer forlader han ikke grillen, da “ilden er krævende og grusom. Den forlanger vores tilstedeværelse.”

Han giver præcise instruksioner: sørg for at ilden er konstant, tilføj kun mere træ, når det er nødvendigt, og sørg for at brede de varme kul godt rundt om koen. “Vi kan ikke undertrykke ilden,” fortæller Dante. “Vi kan kun gøre vores bedste for at kontrollere den.”

Dante Ferrero og koen.

Koen efter 11 timer på grillen.

De første par timer af grilningen er overstået, og koen begynder så småt at ændre farve. Duften af mesquitotræ er så intens, at jeg kan mærke den indeni. Den er ikke til at undslippe — den sætter sig i tøjet, i håret og i huden. Det er en behagelig aroma, og i takt med at den breder sig, tiltrækker den mennesker, der kommer forbi for at se nærmere eller for at tage billeder.

Som alle gode argentinere anerkender Dante, at grillning ikke bare er en måde at lave mad på, men et kulturelt ritual. I Argentina er det en ære at være “parrillero” — den ansvarlige for grillen — og det kræver, at man har gode instinkter. “Mange spørger ind til termometeret, men det er faktisk ikke mit. Jeg guider mig selv ud fra mine erfaringer og min tålmodighed.”

Og han lader til at have meget tålmodighed. Dante fortæller, at han bliver ramt af frygt og usikkerhed, hver eneste gang han står foran en ko, der er spændt op på grillen. Han mener, at der aldrig vil være nogen, der kommer til at mestre kunsten at lave “asado” — selv ikke folk hvis hænder er dækket med brændemærker. “Det handler ikke om magtkampen mellem kokken, koen og ilden,” fortæller han. “Det spil er der ingen, der vinder.”

Den altafgørende hovedingrediens er dog tid —selvom lagen, der er blevet brugt til at marinere kødet, også spiller en vigtig rolle. Som timerne går, svinder dyret ind, i takt med at ilden tærer på fedtet. Ved ellevetiden vender de dyret for første gang. Selvom grillen er designet til netop dette, hjælper Dante til med at vende den, da han vil sikre at manøvren udføres i en glidende bevægelse.

Jeg forsøger også at hjælpe til. Jeg finder en handske, putter den på min højre hånd og holder fast i et af grillens hjørner. De andre sider af grillen kontrolleres af de studerende og af Toño (Dantes makker, der i en alder af 21 år allerede har grillet 18 hele køer). Nu er vi klar. Dante guider os igennem manøvren: “Jeg fjerner sikringen, og så skubber vi alle sammen til.”

Koen vendes.

Efter 24 timer på grillen er koen endelig klar.

Jeg stiller ingen spørgsmål, jeg følger bare ordren. Koen løftes så småt, og jeg chokeres af den intense varme og af dyrets enorme vægt. Vi skubber hårdt til, og til sidst vender dyret sig. Jeg tager et hvil i forsøget på at køle lidt af. Og så er det, jeg forstår alt, hvad Dante hidtil har fortalt mig: at grille kræver mådehold, energi, evner, og et par tricks. Der er ikke nogen opskrift og alt skal gøres instinktivt. Vi er trods alt dyr, der spiser andre dyr, og det er et menneskeligt instinkt.

“Det kræver mere af mig når jeg skærer den ud,” fortæller Dante, da han roligt begynder at skære i kødet. “Det er en virkelig trættende opgave — som at tilbringe en time i træningscenter. Jeg starter altid ved ribbenene.”

Næste dag nærmer koens vigilie sin afslutning, og folk begynder at myldre rundt i nærheden. Hotelansatte begynder at stille borde op, sælgere ankommer med vin og kaffe, og der bliver lavet dessert. Et jazzband begynder at stille udstyr op, og der bliver sat skærme op, der skal vise skuets altoverskyggende højdepunkt: når Dante serverer stegen. Det hele rundes af med visningen af en fodboldkamp.

“Jeg er den del af showet,” fortæller Dante. Det er et virkelig godt arrangement og jeg elsker folks reaktion. Koen betyder meget for alle.”

Det er tid til at skære kødet ud.

Dante i fuld gang med at skære koen ud.

Koen er klar. Gyldent kød og sprødt fedt er overalt, mens safterne bliver ved med at dryppe ned på de varme kul. Duften er kraftig og allestedsnærværende. Lysten til at proppe os med kød tager til i styrke for hvert eneste minut, der går. Dante vender koen, så den ligger vandret, mens folk stiller sig i kø og tager billeder. Dante ser træt men glad ud. Han nyder øjeblikket.

Da folk holder op med at tage billeder, instruerer Dante tjenerne og kokkene: “Så snart jeg har skåret koen ud, skal I servere den,” siger han. “Hele oplevelsen består i, at folk skal spise en ko, der er blevet grillet i 24 timer. De skal opleve de mange smagsnuancer og kødets tekstur. Man er nødt til at understrege, at det her ikke bare er en hvilken som helst buffet, men et sted hvor man kan smage på lige nøjagtig den del af koen, man har lyst til at smage på.”

Kødet er klar til at blive spist.

Delicatessen

Dante tager sin kokkekniv frem, og begynder at skære ved ribbenene. Han tager er stykke, kigger på det et øjeblik og tager det med hen til et spækbræt, hvor han giver de studerende en lektion.

Derefter bliver det hektisk, mens folk venter utålmodigt i kø. Dante arbejder hurtigere. Skærer og serverer. Det er rytmisk og minder om den sorte franske komedie . Køen er nærmest uendelig, da der skal serveres næsten 468 kg kød.

Der er nok kød på koen til at bespise næsten 500 mennesker.

Det færdigstegte kød når endelig ud til de sultne, der bryder ud i spontan applaus, da de ser det første kød ankomme. De virker tilfredse, og det er svært ikke at føle sig lykkelig, når man står foran det stegte kød. Vi er altædende, og det er en del af vores liv. “Denne tradition hjælper os med at huske, hvem vi er,” siger Dante. Vi er bare dyr, der slår andre dyr ihjel for at brødføde os selv.”