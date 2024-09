Sådan føles det at leve med tatoverede øjenæbler

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE Canada.



Folk reagerer på en helt særlig måde, når de ser en fyr med tatoverede øjenæbler. Body modification-kunstneren og tatovøren Russ Foxx fra Vancouver beskriver det som “chok og rædsel.” Selv om praksissen med at sprøjte pigment ind i det hvide i folks øjne (som stadig er i den eksperimenterende fase) har omkring ti år på bagen, bliver den betragtet som en af de sidste grænser, tatoveringsbranchen står over for.

Russ Foxx har tatoveret 71 personers øjne, siden han begyndte for fire år siden. (Nogen foretrækker at få lavet ét øje ad gangen i tilfælde af problemer med synet, har jeg ladet mig fortælle.) Han fortæller, at det er alle mulige slag mennesker, der får tatoveret deres øjne – lige fra byggearbejdere til cirkusartister. VICE tog kontakt til et par stykker af dem for at finde ud af, hvordan det føles, når gamle damer tror, at man er djævlen.

Foto med tilladelse fra Dan Malette

Dan Malette, Toronto, Canada

Blækfarve: Sort

VICE: Hvad er den mest udbredte reaktion, du får, når du går på gaden?

Dan Malette: Jeg plejer at gå med briller, så der er mange, der ikke lægger mærke til det. Der er mange, der spørger, om det er kontaktlinser. Det er det mest normale spørgsmål. Det irriterrer mig faktisk lidt. “Ej, jeg er vild med dine kontaktlinser,” og jeg tænker bare, “Det er ikke fucking kontaktlinser!”

Der er også nogen, der opfører sig som idioter og stiller spydige spørgsmål, eller siger, “Av, det må have gjort ondt.” Det gjorde det ikke – der var ingen smerte overhovedet. Folk siger, at det er dumt, eller at jeg aldrig kan få et job. Jeg har aldrig haft et problem med at få et job. Jeg arbejder i byggebranchen og laver også nogle sideshows(cirkuslignende optrædener) ved siden af. Så er der nogen, der siger, at der umuligt kan være piger, som bliver tiltrukket af mig – men jeg har været sammen med min smukke kæreste i næsten to år nu.

Der har været gamle damer, der har slået korsets tegn, og folk, der ikke har villet sidde ved siden af mig i bussen. Den slags er jo deres valg og ikke mit.





Foto med tilladelse fra Dan Malette

Siger de gamle damer noget? Beder de for dig?

De fleste af dem taler italiensk eller portugisisk, så det ved jeg ikke rigtigt. Jeg bor lige over for en af de største kirker i Toronto, så der er altid fyldt med mennesker om søndagen. Det sker virkelig ofte, at små gamle damer går forbi og bliver helt forskrækkede, sætter farten op og tager et fast greb i deres taske. Jeg griner bare og ryster det af mig. Toronto er en jo en stor by, så 90 procent af reaktionerne er positive.

Er der andre reaktioner, der skiller sig ud i din hukommelse?

Jeg var på en Tim Hortons (Canadisk kaffekæde, red.) engang, og der var en lille pige, der så op på mig, og jeg kunne se, at hun var lidt bange. Hendes mor prikkede lidt til hende, og så kom hun hen og spurgte mig, hvorfor jeg havde alle tatoveringerne. Jeg sagde til hende, at jeg var ligesom et juletræ. Man stiller det ikke ind i stuen helt bart – man vil gerne pynte det først, så det ser flot og skinnende ud.



Foto med tilladelse fra *Jay*

Jay,* Victoria, Canada

Blækfarve: Et blåt og et gult.

VICE: Hvad er det mærkeligste, nogen har sagt om dine øjne?

Jay*: Jeg har faktisk kun oplevet en enkelt ting, der var virkelig mærkeligt. Der var en meget stor mand på måske omkring 150 kilo, som begyndte at følge efter mig i et supermarked, fordi han var overbevist om, at jeg var en eller anden slags dæmon. Ligesom med enhver anden situation så må man bare holde hovedet koldt og håbe på, at de ikke flår huden af dig og tager dig på som et jakkesæt.

Er det standardmetoden til at håndtere dæmoner? Var du bekymret?

Nej, jeg følte mig ikke truet eller noget. Det gør jo indtryk på folk, når de ser noget meget anderledes for første gang. Når jeg er ude at spise, er der som regel nogen, der spørger til mine øjentatoveringer. I aftes var der to håndværkere og en servitrice, der udspurgte mig, mens jeg var ude med min kone og min bedstefar. Det er rimelig standard.



Foto med tilladelse fra Burns the Dragon

Burns the Dragon, Vancouver, Canada

Blækfarve: Lilla

VICE: Hey Burns – er du en rigtig drage?

Burns the Dragon: I min endelige form vil jeg fremstå som en drage. Alt det, jeg har gjort, er bare et skridt hen imod at se ud, ligesom jeg føler mig. Jeg har fået delt min tunge og fået tatoveret den lilla for nylig. Jeg har fået mine øjne og ører gjort spidse. Jeg har hornimplantater. Der er børn, der har udbrudt; “Se mor, en drage!”. Når det er de voksne, så er det mere i retning af; “Se, det er en dæmon.”

Hvordan er det at have tatoverede øjenæbler i din branche?

Cirkus- og sideshows er min primære levevej, så de fleste synes, at de er mega fede. Jeg optræder mest med smerterelaterede ting. Jeg hamrer et søm i halsen eller hænger i kroge i ryggen. I slutningen af showet kan jeg finde på at lade folk sætte fem- eller tidollarsedler fast på mig med hæfteklammer. Jeg begyndte også at optræde med suspension (at blive hængt op i kroge). Jeg optræder ikke så ofte, men jeg tager ud til børnefødselsdage, festivaler, barer og burlesqueshows.

Jeg rejser også rundt med et cirkus nogen gange. På et tidspunkt passede jeg en stand for Wacky Wizard. Der var nogen, der så mine øjne og spurgte, om jeg arbejdede der. Jeg svarede, “ja, jeg arbejder der.” Jeg blev fyret senere samme dag, fordi de var i familie med bestyrelsesmedlemmerne af Calgary Stampede. Jeg går ud fra, at de havde sagt, at jeg var djævlen. Jeg havde haft det job i fire år.

Nederen. Har du noget at sige til dine hatere?

Der er folk, der siger dumme ting, som “du er en idiot”. Hvis jeg svarer dem, så plejer jeg at sige, at jeg nyder mit liv. Jeg oplever en masse fede ting, så jeg har det sgu fint.

* Navnet er ændret for at sikre anonymitet.

