Bag om ‘omvendelsesterapi’ for homoseksualitet

Omvendelsesterapi er en praksis, hvor man prøver at “kurere” homoseksuelle mennesker ved at forsøge på at gøre dem heteroseksuelle gennem vejledning og terapi.

Vi fik eksklusiv adgang til en af de hundredevis af organisationer, der udfører omvendelsesterapi i USA. I ‘Journey into Manhood’-programmet betaler mænd mere end 4000 kroner for at deltage i et weekendseminar, hvor de tager del i aktiviteter, som personalet hævder, vil hjælpe dem med at bekæmpe deres seksuelle orientering. Den eneste kvalifikation, man skal have for at blive en del af personalet, er, at man selv skal have gennemført programmet.

Derudover møder vi med Dr. Joseph Nicolosi, som udøver terapi på mindreårige i Californien ulovligt, og undersøger den kontroversielle retskamp for at ulovliggøre den slags terapi af unge under 18 år. Vi tager også til den årlige Gay Christian Network Conference, taler med tidligere “ex-gay” ledere og hører de gruopvækkende historier fra de mennesker, som har overlevet den brutale praksis.