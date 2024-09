At spise med den her ske føles som at slikke på en finger

De tider, hvor knive, skeer og gafler var beregnet til at transportere mad fra tallerken til mund på en civiliseret måde, er for længst forbi. Takket være teknologiske fremskridt og ny forskning i spisevaner kan elektriske gafler nu få mad til at smage mere salt, og batteri-drevne skeer kan få dine smagsløg til at tro, at du spiser chokolade, når du i virkeligheden spiser grøntsager.

Den seneste udvikling på området kommer fra Charles Michel, der er eksperimental psykolog ved Oxford University, og Andreas Fabian, som er designer fra Buckinghamshire New University. De to har skabt en ske, som eftersigende kan få alt til at smage bedre.

Hvordan kan det lade sig gøre? Svaret er, at skeen er formet som en finger.

Goûte-skeen. Alle fotos via Michel/Fabian og Joe Sarah.

Michel og Fabian kalder skeen for Goûte, og de sælger den gennem firmaet Michel/Fabian. Ved at genskabe oplevelsen af at slikke mad fra sine fingre (ja, nutella-direkte-fra-glasset-stilen), øges smagsindtrykket, og selve spiseoplevelsen bliver mere behagelig, påstår de to opfindere.

Vi talte med Michel om, hvordan Goûte-skeen kan få alt til at smage finger-slikkende godt.

MUNCHIES: Hej, Charles. Hvor kom ideen til Goûte-skeen fra? Charles Michel: Samarbejdet med Andreas startede for cirka to et halvt år siden. Jeg er uddannet kok men har arbejdet udenfor køkkenet i et godt stykke tid og studeret psykologi i et par år. Da jeg mødte Andreas i forbindelse med noget research, var vi lidt intellektuelt-lune på hinanden! Vi begyndte med at designe skeen som et eksperiment for at stille spørgsmålstegn ved måden, vi spiser på, og for at udfordre det konventionelle spiseritual.

Vi startede med at finjustere vores prototype, og så mødte vi vore medstifter og CEO, Daniel Ospina, der arbejdede sammen med Heston Blumenthal på The Fat Duck med at skabe innovative processer og design. Vi slog pjalterne sammen og besluttede os for at lancere skeen.

Hvorfor ville I skabe en ske, der forstærker smag? Bestik er ret kedeligt i disse tider. De eneste andre “værktøjer”, vi putter i munden, er tandbørsten, og en tandbørste er noget personligt, som man ikke har lyst til at dele med andre. Men når man går på restaurant, har skeerne og gaflerne jo været i munden på hundredevis af andre mennesker. Og af en eller anden grund er det bare noget, vi anser for at være normalt.

Vi har tidligere publiceret en artikel, hvori vi viste, hvordan bestikkets vægt påvirker vores nydelse af mad. Det er et felt, der er mere eller mindre uudforsket. Det kan potentielt set være med til at få folk til at spise mere tænksomt, langsommere og mindre. Vi kan ændre måden folk tilgår spiseoplevelsen.

Jeg tror, at folk tænker mere over, hvordan de spiser, hvornår de spiser, hvad de spiser, og hvor maden kommer fra. Jeg tror også, vi skal tænke på teknologien bag de redskaber, vi bruger til at interagere med mad, da der heller ikke er forsket meget på det område. Der bliver brugt meget tid på at designe bestik, men det er hovedsageligt af æstetiske årsager.

Hvorfor er skeens design baseret på formen af en finger? Efter vores mening er hånden det bedste værktøj til at spise med, og at spise med hænder og fingre er noget af det mest behagelige. Selv det at slikke en tallerken føles dejligt. Men af en eller anden årsag i løbet af de seneste hundrede år har bordskik og etikette afskåret os fra madens nydelsesaspekt. Vores idé er at genskabe folks kontakt til det sensuelle ved at spise, men på en elegant måde. Goûte er en forlængelse af fingeren, om man vil.

Materialet spiller også en stor rolle, og glas er meget sensuelt. Det er en blød oplevelse for læberne og tungen.

Hvad har jeres forsøg med skeen resulteret i? Folk har været meget mere tænksomme, når de spiser. Vi lavede nogle tests, der afslørede, at folk opfattede maden som tykkere. Vi ved ikke helt hvorfor, men måske er folk mere opmærksomme. Selv når de ikke får udstukket retningslinjer for, hvordan de skal bruge skeen, ved de instinktivt, hvordan den skal bruges, og de har en barnlig og glad tilgang til den.

Det er vigtigt for os, at vi har beviser, så lige nu er vi igang med et research projekt støttet af Buckinghamshire New University — Andreas’ universitet — og Institut Paul Bocuse, den franske kokkeskole jeg dimitterede fra. Vi skal finde ud af, hvordan Goûte-skeen kan ændre folks forbrugsadfærd og nydelse.

Skeens design betyder, at brugen af den lige nu er begrænset til cremede fødevarer som for eksempel yoghurt. Har I planer om at udvide produktporteføljen? Helt klart. Det her er bare det første produkt, vi har lanceret kommercielt. Vi arbejder allerede på andre prototyper, men vi har ikke lanceret dem endnu. Vores vision er at vende op og ned på konventionelt bestik og gøre det mere legende og mere engagerende. Vi arbejder på ret mange idéer lige for tiden.

Til sidst, bruger du selv skeen regelmæssigt? Ja, bestemt. Jeg bruger den som honningske derhjemme. En konventionel honningdypper lader meget gå til spilde, fordi honningen bliver fanget i rillerne. Jeg forsøger at spise med hænderne så ofte som muligt, men jeg tager Goûte-skeen i brug, når jeg spiser yoghurt om morgenen, og jeg har altid en på mig. Folk tror, jeg er en smule skør, fordi jeg bærer rundt på mine egne prototyper!

Tak for snakken, Charles.