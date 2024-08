At være kæreste med en vædder er et vildt eventyr fyldt med sex og skænderier

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA



Ildtegnet vædderen vil tiltrække dig med sin retskafne intensitet. Hvis du er i byen og en eller anden tumpe støder ind i dig, så du spilder din drink, uden du får så meget som en undskyldning, vil en vædder sætte idioten på plads og forlange, at de køber en ny drink til dig! Efter at have forsvaret din ære, vil en person født i vædderens tegn se dig dybt ind i øjnene og skrue helt op for flirten. Når en vædder er vild med dig, går de ikke stille med dørene. De er faktisk ikke tilbageholdende med noget som helst – men det er nu ret smigrende, hvor langt de er villige til at gå for at lære dig at kende.

Hvis du beslutter dig for, at du tør kaste dig ud i at lære personen bedre at kende, så husk, at vædderen er det mest kompromisløst aggressive stjernetegn. De elsker praktiske aktiviteter, for eksempel at lege med bestik, der er på grænsen til at være rigtige våben, gerne ved at grille råt kød over åben ild. Hvis de er vegetar, så tag dem med på den mest højrøvede veganske restaurant i byen. Der er altid et sted, der afgiver en mere hellig vibe end de andre – og det er vædderens favorit!

Når du vælger, hvilket tøj du skal have på, så husk, at vædderen godt kan lide en stil, som er lidt rå eller hård i filten. Nitter er godt, og læderjakke giver ekstra point. Hvis det er en afslappet date, så prøv en t-shirt med et kontant budskab eller et bandlogo – hvis det er mere formelt, så overvej smykker formet som et truende insekt, dyr eller mytologisk væsen. Tal til vædderens underbevidsthed ved at møde dem med et ansigtsudtryk fyldt med selvtillid.

Hvis du skal på date med en vædder, skal du være forberedt på, at de kan finde på at flirte ved at komme op at skændes med dig, de er berømte for at prikke til folk! Nøglen er at holde den gode stemning og ikke gå i forsvarsposition. Svar igen på en legesyg, skarp måde – intet glæder en vædder mere end en intens diskussion, hvor der stadig er god stemning.

Falder samtalen på dit arbejde, så undlad at snakke om en af dine gode kollegaer, som er venner med alle – gem den slags elevator-smalltalk til en jomfru. Fortæl i stedet vædderen om de uenigheder, du har på kontoret, og hvordan du er klogere end dine kollegaer og rivaler. Hvis du har en nemesis, så fortæl vædderen alt om den. De vil blive så begejstrede, at de begynder en passioneret brainstorm om, hvordan du kan knuse personen. Selv hvis daten er en fuser, kan du gå derfra med nogle nye ideer til, hvordan du klarer dine problemer!

Hvis daten går godt, er der en temmelig god chance for, at vædderen gerne vil have sex med dig. De er styret af Mars, som er planet for aggression og intens sex, og det er svært for et Mars-styret ildtegn at holde igen, hvis de godt kan lide dig. Og sex med en vædder er intenst på en helt fantastisk måde – tillykke med det! Det bedste ved sex med en vædder, er, at deres seksualdrift ikke daler, så snart hvedebrødsdagene er forbi. De bliver ved med at gøre deres sexliv interessant! Vædderen er den type, der vil tage tidligt hjem fra en fest, fordi de er trætte, men få ny energi, så snart de er hjemme og skal i seng. Folk går glip af noget, når de dømmer en vædder på forhånd for at være hovedløs og meget direkte omkring sex, men det er deres egen fejl. Med en vædder på din side, som vil forsvare dig i enhver tænkelig situation, er fordelene hurtigt flere end ulemperne. Hvis der er nogle røvhuller i dit liv, som overtræder dine grænser, så vil vædderen hjælpe dig, og skære noget bullshit væk fra dit liv.

Men hele komplekset med at være Prinsen På Den Hvide Hest er også noget af det, der er sværest ved at være sammen med en vædder. De har en tilbøjelighed til at fare frem over de forkerte problemer eller forsøge at løse konflikter, som ikke kan løses. Nogle gange, når du har det skidt, er der ikke andet at gøre end at bruge en aften på at dvæle ved følelserne og være i dem, men en vædder vil forsøge at tale dig gennem alle tænkelige løsningsmodeller og forlange, at du skrider til handling med det samme. Vædderen har svært ved at forholde sig til problemer uden at forfalde til konflikt, men den kloge vædder finder ud af, at empati og venlighed nogle gange er de bedste våben mod en dårlig dag. En vædders optimale partner regner ud, hvordan man kan bruge konfliktsprog til at forklare, hvilke kampe der skal kæmpes i dag, og hvad man hellere skal udskyde til i morgen.

Mange væddere er frygteligt temperamentsfulde, og hvis de er uenige med nogen, er deres første reaktion at dominere den anden person. De kan godt lide at råbe, hvilket kun gør konflikten værre og skygger for de pointer, de forsøger at komme med. Hemmeligheden til at få en vædder ned på jorden igen er at vifte med det hvide flad. Indrøm, når du har begået en fejl, og pointer, at de også gør det selv – det er menneskeligt at fejle! Forklar, at det ikke hjælper at råbe og svine til – I bliver nødt til at have en rolig samtale, så du kan finde ud, hvad der foregår inde i dig på et psykologisk plan. Så snart en vædder hører, at du forsøger at bekæmpe dine indre dæmoner, og at du ikke påstår, at du er perfekt (eller altid har ret), så falder de ned og forstår, at de skal være din støtte i den her diskussion. Hvis ikke det virker, skal du finde dig en mere moden vædder at være sammen med.

Hvis du skal slå op med en vædder, kan du godt forberede dig på et voldsomt skænderi. De vil gennemgå alt, du nogensinde har gjort forkert og trykke på alle knapper for at få hævn over, at du afviser dem. Det er bedst at vælge et offentligt sted, så de ikke kan eksplodere, fordi der er andre mennesker til stede.

Finder du en vædder, som kan finde ud af at slappe af, har du et ustoppeligt eventyr foran dig – de er selve definitionen på en partner, der vil gå gennem ild og vand for dig. De vil altid kæmpe for dig, når du har brug for det. De vil give dig det bedste sex i dit liv, når du har brug for at koble af. Og når du er ude på et sidespor, vil de sige det så kontant, at du vil være taknemmelig for deres ærlighed og ønske om at give dig det bedste liv. Lige meget hvordan det går, vil det aldrig være kedeligt at være sammen med en vædder.

