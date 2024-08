Australsk restaurant pynter deres margarita med ægte koøje

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

På den farverige hjemmeside for Museum of Old and New Art (MONA) reklamerer den tasmanske kunstinstitution for deres nye restaurant, Faro Tapas, med ordene: “Tre små grise gik til Faro Tapas.” Restauranten blærer sig i samme ombæring med deres “grise-skærer”, så det kan godt være de tre små grise vil bestille bord et andet sted. Det samme vil køerne nok, for Faros bartender har fundet på at pynte sin sorte margarita med øjet fra en tyr, frosset ind i en isklump. Er det ved at komme for langt ud?

Videos by VICE

Selvom den blækfarvede cocktail og DET FLYDENDE, ÆGTE ØJE virker til at være fremstillet med henblik på smarte Instagram-typer, så siger restaurantanmelderen Pat Nourse, at det ikke er så simpelt. “Den sorte farve er opnået ved at tilsætte kulpulver, og glasset er pyntet med sort salt,” skriver Nourse. “Det lægger en dæmper på smagen af tequila, mezcal og lime og gør det nærmest umuligt at tage billeder af drinken.”

Most outre restaurant of 2018? Yep, it's only January but with the James Turrell installations in the dining room, the pigs' eyes in the drinks and the radical commitment to basil, this one's going to be hard to top.https://t.co/Na1MN8At5O pic.twitter.com/qKWAm35XGq — Pat Nourse (@patnourse) January 28, 2018

Tyrens øje (som Nourse fejlagtigt troede kom fra en uheldig gris) er kun til pynt, og skal hverken tygges, sluges eller slikkes. I sin anmeldelse af Faro skriver Nourse, at en tjener opfordrede ham til at drikke margaritaen forholdsvis hurtigt, “inden den isklump, som øjet er inde i, smelter”.

Hele æstetikken omkring Faro virker til at skulle være så desorienterende og provokerende som muligt. Middagsgæsterne kommer ind på restauranten via en undergrundselevator og går forbi – og igennem – en masse kunstinstallationer, blandt andet Richard Wilsons værk 20:50, der blev designet til museumejeren David Walshs bryllup.

Heldigvis er et af museets mest kendte værker, Cloaca Professional, ikke i nærheden af restauranten. Værket er i folkemunde kendt som “lortemaskinen”, fordi den bliver fodret to gange om dagen og reproducerer hele fordøjelsesprocessen, inden den lægger en stinkende, syntetisk lort i den anden ende. (“Mit råd,” skrev en journalist. “Hold vejret, mens du oplever udstillingen.”)

“Faro er kaos, som kun er halvt under kontrol,” har Walsh åbenbart sagt om restauranten. Så længe den smule kontrol, der er over kaos, betyder, at øjet ikke smelter ned i min margarita, så er det også fint med mig.