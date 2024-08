Avocado-frierier er trenden, ingen har bedt om

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA.

Avoadoen er en utroligt alsidig frugt. Det er fundamentet i en lækker, grøn guacamole. Den kan blendes til en smoothie, den kan puttes i kaffe, og den kan være hovedpersonen i en 78 sider lange opskrift.

Videos by VICE

Avocadomulighederne er tilsyneladende uendelige, men der må alligevel være en grænse.

Colette Dike, der er redaktør på Food Deco, lagde for nyligt et billede op af hvad, der lignede en perfekt skåret avocado uden sten. Men der var en overraskelse: i udhulningen, hvor stenen havde været, lå der nu en vielsesring.

“Tag en person, der bør fri på den her måde,” skrev hun i billedteksten og opfordrede dermed sine følgere til at glemme alt om fine smykkeæsker og i stedet proppe deres diamantbeklædte juvel ned i en langsomt rådnende frugt.

Alligevel fik billedet 10,000 likes, og det antal bliver ved med at vokse.

Dike fortalte sitet Health, at biledet var postet i samarbejde med World Avocado Organization, som ikke umiddelbart svarede på vores henvendelser. “Jeg tog selv billedet, og det er min egen forlovelsesring fra Tiffany’s,” skrev Dike til MUNCHIES. “Min kæreste friede ikke til mig på den her måde, men måske burde han spørge mig igen.”

Dike forklarede, at hun er en stor avocado-fan, og at folk er begyndt at kalde hende for ‘avo-dronning’. Hun har endda skrevet en bog på hollandsk, der hedder Avocado.



“Jeg har ikke fået mange negative reaktioner på billedet indtil videre, men der er altid folk, der hader og elsker ting, og jeg tror, alle avocado-elskere vil sætte pris på den her ide,” skrev hun til MUNCHIES. Dike henviste til avocado ‘burgerbollen‘ i 2016 som et eksempel på, at brugen af avocadoer kan sætte folks pis i kog, selvom ‘bollen’ nu bliver serveret på “mange restauranter verden rundt,” skriver Dike.

Jeg vil helst ikke gøre det here mere traumatiserende for dig, kære læser, men faktisk har avocado-frieriet en historie, der starter før Dikes billede. Der findes flere Instagram-opslag fra de sidste to år – og en video.



Hmm… det er alt sammen meget ubehageligt. Som skuespilleren Margot Robbie siger i rollen som den udskældte skøjteløber Tonya Harding: hvem gør sådan noget her mod en ven? Hvis mit livs udkårne gjorde det, ville jeg afvise ham på stedet og kappe alle bånd.

Selvfølgelige er tilfældige billeder hist og her gennem de sidste par år ikke nok til at konstituere en officiel trend. Avocado-frieriet er nok bare “en ting”, men uanset hvad det er, kan jeg på ingen måde anbefale det.

Jeg vil dog sige dette: Det er mere forsvarligt end at hælde latte i din avocado, men jeg foragter en verden, hvor jeg overhovedet bliver nødt til at afgive dom i den sag.