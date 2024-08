Avocadotyve har skabt et sort marked på Facebook

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

Hver gang vi eller andre medier erklærer, at det internationale avocado hysteri har nået sit højeste, viser det sig hurtigt at være en forfejlet analyse.

Tidligere på sommeren interviewede vi opfinderen af ‘Guac-E Talk-E’en’, en avocadoformet walkie talkie, og i den forbindelse spurgte vi, om dette var toppen af avocado-bølgen. Svaret: “Det har vi helt sikkert.” Fem dage senere skrev vi om et avocado-tyveri à la Oceans Eleven, hvor avocadoer til en værdi af 300.000 dollar forsvandt fra en producent i Californien, en hændelse der ydermere understregede, at folk virkelig, virkelig gerne vil have fingrene i avocadoer. Forbrydelsen bekræftede på samme tid eksistensen af et sort avocado-marked.

Nu er der så sket endnu en avocadoforbrydelse. Denne gang i New Zealand. I følge The Guardian har efterspørgslen på avocadoer sat gang i en “bølge af forbydelser i New Zealand”, og tyvene tyer til Facebook for at få afhændet deres bytte.

Betjent Trevor Brown fra Western Bay of Plenty i New Zealand udtalte til The Guardian, at tyvene er blevet mere sofistikerede, og at det sætter de lokale producenter under pres.

“Vi oplever tyverier i en kommerciel størrelsesordning,” fortalte han. “Vi oplever, at frugter til en værdi af tusindvis af dollars bliver stjålet under et enkelt tyveri, og det er noget, der går ud over folks levebrød. Det er altså ikke, som når folk stjæler et par blommer fra naboens have. Vi tager det meget alvorligt.”

Brown indikerede også, at der har været et antal “hændelser”, hvor stjålne avocadoer er blevet solgt gennem Facebook, siden politiet har sat hårdt ind mod gårdbutikker og boder det seneste år. I første halvdel af 2016 blev der i New Zealand registreret 40 større avocadotyverier.

New Zealands avocadoindustri har arbejdet hårdt for at kunne følge med efterspørgslen fra både ind- og udland, og i sæsonen 2016-2017 solgte man hele 7,7 millioner bakker – en stigning på 84 procent i forhold til den forrige sæson. De har endda udsendt en meddelelse til befolkningen, hvor de forklarer, hvordan den stigende efterspørgsel på avocado-latte og den slags forårsager avocadomangel.



Så nej, vi har åbenbart endnu ikke set toppen af avocado-manien.