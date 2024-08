Azealia Banks’ “Soda”-video lover godt for hendes fremtid

Denne artikel er oprindeligt udgivet Noisey UK

Sommetider glemmer man, at Azealia Banks er en af de skarpeste rappere i sin generation. Gennem flere år er hendes musik nemlig blevet overskygget af kontroverser og fadæser på sociale medier (nogle af dem er hun selv skyld i, mens andre er opstået omkring hende, men det er selvfølgelig alt sammen gjort værre af det image, hun har fået i medierne). Desværre er al den baggrundsstøj med til at overskygge hende innovative udtryk, der alt for ofte har stået i anden række.

Efter udgivelsen af Fantasea-mixtapet i 2012 lancerede Azealia Banks sit album Broke with Expensive Taste helt uafhængigt i 2014, da hun havde droppet kontrakten med Universal. Albummet indeholder blandt andet ”Soda”, et track hvor den sprudlende, kulsyreagtige produktion paradoksalt nok emmer af melankoli med en tekst, der handler om at tvinge sig selv til at smile, selv om man kravler på randen af et sammenbrud. Det er flere år siden, fans fik tracket at høre første gang, men nu har rapperen lavet en video. Som fan af hendes flow, er jeg ikke utilfreds. Det er fedt, at den sang har fået en genopblomstring, der minder os om, hvor stærkt et musikalsk arsenal hun ligger inde med, og den beskedne video – der er optaget sammen med hendes band i en ørken – lader det solrige track stå i centrum.

2018 har indtil videre været et godt år for Azealia Banks. Hun har selvfølgelig lavet fejl tidligere (hvem har ikke det?), men dem har hun rådet bod på, og man har tvunget hende til at stå til regnskab for dem på en måde, som havde været utænkelig, hvis hun var en hvid mand. På det seneste har stemningen online også vendt sig i hendes favør – især efter det i 2017 blev afsløret, at Russell Crowe og RZA havde, som hun også havde sagt, løjet om et sammenstød med Banks i 2016. I sidste måned delte hun nyheden om en ny aftale med Entertainment One på Instagram (opdateringen er siden blevet slettet), og hun har siden da løftet sløret for tracklisten til sit kommende projekt Fantasea II, som efter planen udkommer til sommer. Nu har vi så ”Soda”. Samlet set har jeg ret høje forventninger til Azealia Banks’ planer i fremtiden – hvis internettet så lige kunne tage en slapper i forhold til at svine hende over samtlige Instagram-kommentarer, hun skriver, så er der for alvor lys for enden af tunnelen.