Bacon er lige så dårligt for dig som cigaretter ifølge WHO

Denne artikel er oprindeligt publiceret på Munchies.



Bacon.

Videos by VICE

Den ultimative fedtsprængte tømmermandskur, den eneste grund til at nogen nogensinde har spist en BLT og det eneste, der kan gøre en pistol endnu mere fucking mandig. Alle elsker grisesnacken mere end livet selv. Det er den ufattelige mængde bacon memes, “grineren” t-shirts og busture med bacontema bevis på.

Men sundshedseksperter er muligvis ved at lukke ned for vores fedtede fetich. World Health Organisation (WHO) har offentliggjort en rapport, hvori de skriver at bacon og andre slags kød kan være kræftfremkaldende.

WHO’s cancer research agentur IARC fastslår, at forarbejdet kød som bacon, pølse og pastrami er carcinogene for mennesker præcis ligesom andre kræftfremkaldende substanser som arsenik, asbest, alkohol og cigaretter. Rødt kød er også på listen og skulle kun være en smule mindre farligt end forarbejdet kød, der ofte er tilsat kemikalier eller røget.

Rapporten har været undervejs i et år og er udarbejdet af et internationalt hold af videnskabsmænd. Den understøtter sammenhængen mellem forarbejdet kød og tarmkræft, mens der også er en sammenhæng mellem rødt kød og blandt andet prostatakræft. The World Cancer Research Fund har dog længe rådet folk til at spise så lidt forarbejdet kød – heriblandt bacon og pølse – som muligt grundet disse ricisi. Det skriver The Guardian.

Heldigvis kan man få veganerbacon lavet af tang…

Mere fra VICE:



I audiens hos Danmarks ukronede svampekonge



Food Porn gør dig smækfed



Mænd er programmeret til at vælge sex frem for mad