Old school billeder af New Yorks hip-hop legender

Den japanske fotograf Taku Onoda flyttede til New York sidst i 90’erne, hvilket lige pludselig virker som ret længe siden. Den ikoniske klub Limelight var stadig åben, og Wu-Tang Forever havde lige ramt butikkerne. Onodas rå og grynede street stil er det perfekte komplement til de rå, lyriske plader, der kom ud af New York City i den era.

Jeg tog en kort snak med Onoda om den samling af kasserede fotos, han kalder Let’s Not Think About Tomorrow.

VICE: Hvordan kom du ind i hip-hop miljøet?

Taku Onoda: Jeg har været fan af hip-hop i mange år, og jeg var DJ før i tiden. Jeg plejede at tage billeder af de koncerter, jeg tog til, og de folk, jeg mødte. Og så endte jeg med at møde folk i industrien og blev bedt om at tage nogle pressebilleder.

Hvordan fik du adgang?

Jeg tog billeder for amerikanske og franske publikationer. Nogle af de her billeder har jeg fravalgt fra opgaver, jeg lavede. Jeg blev venner med nogle af dem, jeg tog billeder af, og så blev de en del af mit liv.

Hvilke fotografer kiggede du på dengang kontra i dag?

Dengang kunne jeg godt lide Larry Clark og William Kliens gadebilleder, og i dag er jeg blevet glad for de mere konceptuelle fotografer, som Paul Graham and Vik Muniz.

Hvad var den vildeste koncert, du var til?

Gang Starr og M.O.P på Limelight i ’99 eller ’00. Det må have været 40 grader varmt derinde, men koncerten var episk.

Hvad tager du billeder af nu om dage?

Udover reklame-jobs handler mit personlige arbejde om abstraktion. Jeg udgav en bog der hed Nebulous i 2014. Stadig grafisk og in-your-face.

Acelover

Guru

Beanie

Ghostface Killah

BMM

Hell Razah

Jada

Randy

Mobb Deep

Jake & Harold

Paris

RZA

Sadat & Vast Aire