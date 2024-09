Ind under huden på Brasiliens ekstreme skønhedsafhængighed

I anden sæson af i-D-serien Beyond Beauty undersøger tatovøren og aktivisten Grace Neutral endnu en gang forskellige former og udtryk for skønhed. Denne gang rejser Grace til São Paulo i Brasilien for at udforske spændet mellem mainstream skønhedsidealer og den alternative ungdomsundergrund, der gør oprør mod dem.

I første afsnit møder Grace en række unge kvinder i en tattoo-shop for kvinder og en plastikkirurgisk klinik for at lære mere om, hvordan femininitet og identitet opfattes og udvikler sig i Brasilien.