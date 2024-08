Bageren bag de smukkeste tærter på Instagram får hademails

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Berømmelse er helt nyt for Lauren Ko. Hun er blevet nødt til at slukke for notifikationer på sin telefon, fordi de dræner hendes batteri på få minutter. Hun har fået kaskader af e-mails, som hun slet ikke kan nå at svare på, selvom hun har brugt de sidste par måneder på at grave sig igennem den bundlåse stak af ubesvarede beskeder.

Ko oplever en mild form for berømmelse – den slags som sker, hvis man er en dygtig amatørbager, som har et simpelt og fuldkommen perfekt Instagram-udtryk. Ko har lavet Instagramkontoen Lokokitchen, hvor hun siden august sidste år har vist de ting, hun bager. Ko er særlig dygtig til at skabe geometriske mønstre på sine tærter, som hun fotograferer mod en ensfarvet baggrund.

Det er tærten, der skal være i fokus, og de er spektakulære. Nogle af dem har uhyggeligt komplicerede gittermønstre, andre overstrået med ananaskirsebær og granatæblekerner. Hvert billede er udstyret med et muntert lille ordspil.

Ko bor i Seattle med sin hund. Hun beskriver sig selv som “en helt almindelig person med et 9-17 job, der ikke har noget med mad at gøre”. Til daglig er hun direktionssekretær for et netværk af colleges i Seattle-området. Hun bager mest bare i weekenden.

Ko sælger ikke sine tærter, selvom hun tit bliver bedt om at gøre det. Hun er ikke synderligt interesseret i at blive konditor eller have sit eget bageri. Faktisk er Ko ret godt tilfreds med at være en sensation på Instagram. Da jeg talte med Ko inden jul, havde hun lige under 100.000 følgere. I skrivende stund har hun rundet 113.000 følgere, og det til trods for, at hun kun har lavet 37 opslag.

MUNCHIES: Hej Lauren! Hvornår begyndte du at bage tærter?

Lauren Ko: Jeg lavede min første tærte for lidt over et år siden. Jeg var lige flyttet til Seattle. Jeg var arbejdsløs og havde rigeligt med fritid. Jeg havde set et billede på Pinterest af en virkelig flot tærte og tænkte: Mon jeg kan lave sådan en? Så den første gittertærte , jeg lagde op, var faktisk også den første tærte, jeg lavede. Derefter lavede jeg tærter, når jeg havde tid. Jeg lavede en til Thanksgiving 2016, og det var en katastrofe.

Åh nej! Hvor nederen.

Ja! Den havde ikke fået lang nok tid i ovnen, og det var en afskyelig oplevelse. Jeg holdt en lille pause inden sommer, men der var simpelthen så meget frisk frugt og grønt i Seattle, at jeg besluttede mig for at starte igen. Tog jeg det særlig alvorligt? Det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide at bage, men det var ikke sådan, at tærter bare var min “ting”. Jeg lavede bare nogen engang imellem.

29. august startede jeg så en ny Instagramkonto, så jeg kunne adskille madbillederne fra min personlige profil. Jeg havde ikke lyst til at være den der irriterende ven. I starten var de fleste af mine følgere venner og familie. Jeg havde ingen forventninger til, hvad der skulle ske. Og så to måneder senere eksploderede det hele.

Fedt. Hvornår lagde du mærke til, at dine tærter var begyndt at nå længere ud end bare venner og familie?

Jeg kan ikke engang huske de første to måneder, jeg havde kontoen, men langsomt begyndte jeg at bruge flere og flere hashtags. Jeg laver ikke mine egne opskrifter, så når jeg lavede andres opskrifter, taggede jeg dem i billedet. Omkring slutningen af september eller starten af oktober re-postede DesignMilk et af mine billeder. Det gav mig et boost. Jeg fik 10.000 følgere ud af det, og det kunne jeg slet ikke fatte. Jeg troede slet ikke, det var muligt.

Da først DesignMilk havde delt mit billede, var der en del forskellige designblogs, der også begyndte at gøre det. Det var nok en artikel om mig på BuzzFeed, der betød mest. Man kan godt sige, at min konto vokser støt, men hvert trin på stigen er titusindvis af mennesker. Det er vildt.

Hvor får du opskrifterne fra?

Alle mulige forskellige. Jeg begyndte med at bruge Stella Parks fra Serious Eats – hendes tærtedej er den, jeg normalt bruger. Men hvad jeg putter på afhænger af årstiden, og hvad de har i supermarkedet.

Har du en foretrukken opskirft?

Jeg lavede en med tærte og miso-karamel. Jeg havde aldrig prøvet at lave miso-karamel før. Jeg vidste ikke engang, at det fandtes. Det er min nye yndlingsting. Det er så lækkert! Og det kræver ikke alt for meget arbejde.

Har du nogle tidlige madminder fra din barndom?

Min bedstemor havde et hus på Honduras, og på et tidspunkt i min barndom åbnede hun også en lille café. Jeg er vokset op i San Diego. Hun var fantastisk til at lave mad, og når man kom på besøg, diskede hun op med det helt store bord, men jeg har aldrig lavet mad eller bagt sammen med hende.

Min mor var også meget glad for at bage. Jeg kan huske, at jeg bagte med hende som barn. Men jeg begyndte aldrig selv at bage før efter college. Køkkenet i mit barndomshjem var ret lille.

Hvor tit laver du så tærter nu?

Jeg bager hver weekend. Det er vinter i Seattle, så det er mørkt, når jeg tager hjemme fra, og det er mørkt, når jeg kommer hjem. Så jeg kan ikke så godt bage i hverdagene. Jeg kan ikke tage ordentlige billeder om aftenen. Hvis jeg ikke skal noget en lørdag eller en søndag, så iler jeg rundt og bager to, tre eller fire tærter.

Hvor lang tid tager det at lave hver tærte?

Det er forskelligt. De geometriske tærter tager et sted mellem fire og fem timer fra start til slut. Men jeg laver ikke noget hele tiden. Når jeg har lavet dejen, skal den hvile i køleskabet i en time. Så laver jeg fyldet. Til sidst bygger jeg tærten op, og så skal hele molevitten køle igen en time mere. Og så skal den bage i en time. Så det kan tage op til fem timer, men jeg arbejder ikke fra start til slut.

Er der nogen, der hjælper dig?

Ikke rigtig. Nogle gange kaster jeg mig ud i noget flet, der er så kompliceret, at jeg bliver forvirret, og så kalder jeg på min mand, som hjælper mig med matematikken. Men i forhold til at gøre alt klar og tilberede det, så gør jeg det hele selv.

Hvad fik dig til at kaste dig over geometriske mønstre i dine tærter?

Det ved jeg faktisk ikke. Jeg elsker farver og jeg er inspireret af geometriske mønstre og tekstiler. Der er også bare så meget opmærksomhed omkring tærter for tiden. Man kan virkelig finde mange flotte og fancy tærter, hvor folk bruger småkageforme og alt muligt. Den slags tærter ser cool ud, men jeg ville gerne lave noget, der var lidt anderledes. Jeg fandt sådan set bare en masse mønstre, jeg godt kunne lide, og forsøgte at genskabe dem med dej.

Som du siger, lever vi i en tid, hvor Pinterest og Instagram er ved at flyde over med meget kunstfærdige tærter. Hvorfor tror du, lige dine billeder har gjort så stort et indtryk på folk?

Aner det ikke! Måske et det æstetikken ved at tage billedet oppe fra mod en sort baggrund, som fungerer godt i et feed. Det fanger ens blik. Jeg bruger mange forskellige farver og smagskombinationer, og det kan være folk synes, det er fedt.

Jeg tror også, at folk har det fedt over de geometriske mønstre. Tærter er moderne lige nu, men de fleste har blade, blomster eller roser på. Jeg prøver at lave noget, som der måske ikke er så mange, der har set, og så får jeg også en del feedback på de tekster, jeg skriver nedenunder. Jeg tænker virkelig meget over de små ordspil! Nogle siger, at de kom for at se tærter, men blev på grund af ordspillene.

Hvor tit hører du folk sige, at dine tærter “er for pæne til at spise”? Det lyder som om du vægter smag og udseende lige højt. Hvad tænker du om det udtryk, og hvordan passer det på din måde at bage på?

Det er mad, så selvfølgelig er smagen virkelig vigtig. Det skal jo spises. Jeg hader at smide mad ud. Det ville også være frygteligt at bruge så lang tid på at bage noget, som man ikke kan spise, selvom jeg nyder selve bageprocessen.

Jeg startede ikke med at bage for at designe. Jeg startede med at bage, fordi jeg blev imponeret af et design, og skulle se om jeg kunne efterligne det. Jeg foretrækker bare at arbejde i tærter i stedet for at male eller hækle. Når jeg bager alle de tærter, kunne jeg aldrig finde på bare at smide dem ud. Jeg giver dem til mine kollegaer og siger: Spis!

Men jeg får stadig rigtig meget kritik online, fordi jeg mest lægger billeder op, inden tærten er bagt, så folk skriver: “Det er ikke en tærte. Den er rå. Det er ikke ægte”, “Jeg ved ikke hvorfor, folk går amok over det her” eller “Hun har ikke engang lagt et billede op af den færdige tærte.”

Det er da frustrerende. Får du mange hademails?

Ja, selvfølgelig. Det er jo internettet, og folk skal altid fokusere på noget negativt. Jeg har også trolls. Jeg har set folk skrive på Reddit, at jeg snyder. Folk er sure over, at jeg ikke lægger et billede op af tærten, når den er kommet ud af ovnen, for det må jeg være bevis på, at det jeg har lavet var en katastrofe, og at mine tærter i virkeligheden er klamme.

Der er bestemt mennesker, som har negative ting at sige, men hey – jeg laver bare tærter. Der må være noget vigtigere, folk kan kæmpe for, ik?

Helt bestemt. Tak fordi du ville snakke med os.