Bagsiden: Rumænske gadekunstnere i København

Lupu Alin er en 29-årig gadekunstner fra Brașov, Rumænien. Som ung mand forlod han sit hjem og begyndte at rejse rundt i Europa som gadekunstner. Han har været i København siden Januar og optræder i øjeblikket med et levitations-trick på Strøget sammen med sin kone Roxana. Aftenerne bruger de i deres telt, der ligger gemt i et tæt buskads i Københavnsområdet. Planen er at spare op, så de kan give deres datter en god opvækst i Rumænien.

Vi fulgte Alin en dag for at finde ud af hvilken slags mennesker, der gemmer sig bag maskerne på Strøgets mange optrædende.