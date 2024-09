Fra perlevenner til dødsfjender: Sådan startede konflikten mellem Tupac og Biggie

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Følgende er et uddrag af Original Gangstas: The Untold Story of Dr.Dre, Eazy-E, Ice Cube, Tupac Shakur, and the Birth of West Coast Rap af Ben Westhoff, der udkom på forlaget Hachette Book Group d. 13. september, præcis 20 år efter Tupac Shakurs død.

Tupac og Biggie mødtes for første gang i Los Angeles i 1993. Biggie var i byen i forretningssammenhæng og bad en lokal pusher om at præsentere ham for Tupac, som så inviterede Biggie og hans slæng med hjem til fest. Der delte de en “stor frysepose fyldt med de grønneste grøntsager, jeg nogensinde havde set,” husker en praktikant for Biggies pladeselskab, ved navn Dan Smalls, der var en del af slænget.

Tupac røg sine gæster skæve og hev en “grøn militærtaske” frem, der var fyldt med håndvåben og maskingevær. “Så der løb vi rundt, i den her baghave, og legede med våben,” fortsætter Dan Smalls i The Fader. “Heldigvis var der ikke nogle af dem, der var skarpladte. Mens vi løb rundt, går ‘Pac ind i køkkenet, og begynder at lave mad til os. Han står i køkkenet og steger nogle steaks. Vi drak og røg, og så pludselig siger ‘Pac, ‘Yo, come get it.’ Og så går vi ud i køkkenet og spiser steak, pomfritter og brød og skyller ned med Kool-Aid. Vi sad ligesom bare og hyggede os, og det var virkelig der, Big og ‘Pacs venskab begyndte.”

“Vi syntes alle sammen, at han var en sprød rapper,” fortæller EDI Mean, der var Tupacs ven gennem mange år såvel som medlem af Outlawz, en gruppering, som Tupac var tilknyttet. Tupac skænkede Biggie en flaske Hennessy i gave. Biggie crashede på Tupacs sofa, hver gang han var i Californien, og når Tupac var i New York, kom han forbi Biggies kvarter for at hente ham i en hvid limousine og spille terning med de lokale. Duoen freestylede i forlængelse af hinanden til en koncert, der hed Budweiser Superfest i Madison Square Garden i 1993, hvor Biggie fortryllede publikum med rim som “Oh my God I’m dropping shit like a pigeon / I hope you’re listenin’ / Smackin’ babies at their christenin’.”

Til trods for hans optræden i Madison Square Garden var Biggie stadig ikke så kendt uden for Brooklyn. Tupac, der på det tidspunkt var filmstjerne og gået platin som rapper, indtog en mentorrolle. Biggie og andre unge rappere samledes på pladestudier eller hotelværelser for at høre Tupac prædike om at klare sig i the game. “Pac kunne stå op og gå i gang med at lære fra sig,” husker EDI Mean. “Vi var alle sammen bare tryllebundet af det her dynamiske individ og sugede så meget information til os som overhovedet muligt.” Men Tupac gav Biggie særlig opmærksomhed, trænede ham, og lod ham optræde til hans koncerter. Biggie sagde endda, at han godt kunne tænke sig at være med i en af Tupacs andre organisationer, der hed Thug Life. “I trained the nigga, he used to be under me like my lieutenant,” sagde Tupac.

If you want to make your money, you have to rap for the bitches. Do not rap for the niggas.

– Tupac Shakur

Tupac påstod, at have haft direkte indflydelse på Biggies stil. “I used to tell the nigga, ‘If you want to make your money, you have to rap for the bitches. Do not rap for the niggas,’” sagde han. “The bitches will buy your records, and the niggas want what the bitches want.” Som bevis på, at Biggie havde taget hans råd til sig, citerede Tupac forskellen på hans tidlige track, den aggressive “Party and Bullshit,” og blødere numre fra hans debut Ready to Die som “Big Poppa,” der appellerede mere til kvinder: “Soon as he buy that wine, I just creep up from behind / And ask what your interests are, who you be with?”

Men før Ready to Die udkom, var Biggie bange for, at han ville gå glip af sin store chance, eftersom Bad Boy, det pladeselskab, han for nyligt havde skrevet kontrakt med, der var ejet af hans manager Sean “Puffy” Combs, endnu ikke var blevet stort. Han brokkede sig over, at det hele ikke skete hurtigt nok for ham. Han bad Tupac om at tage over som hans manager, i håb om at han lige så hurtigt ville kunne gøre for Biggies musik- og filmkarriere, hvad han havde gjort for sin egen. “Biggie vadede rundt i det samme par Timberlands i et år, (mens) ‘Pac boede på Waldorf-Astoria og købte Rolex-ur og datede Madonna,” siger EDI Mean.

Men Tupac takkede nej til tilbuddet. “Nah, bliv hos Puff,” sagde han til Biggie. “Han gør dig til en stjerne.”

Tupac var i New York i 1994 under optagelserne til filmen Above the Rim, og begyndte at hænge ud med nogle hårde typer fra Queens. Han baserede sin karakter Birdie – en gangster, der arbejdede med basketball-initiativer for unge – på den haitianskfødte Jacques “Haitian Jack” Agnant.

Tupac havde bemærket Haitian Jack på en klub i Manhattan, omgivet af kvinder og champagne, og havde bedt om at blive præsenteret for ham. De hang også ud på en bar i Queens, hvor Jack blandt andet tog kendisser som Madonna, Shabba Ranks og den jamaicanske musiker Buju Banton med. (Tupac og Madonna datede kortvarigt, efter Rosie Perez præsenterede dem for hinanden til Soul Train Awards i LA i 1993.) Biggie, der kom i de samme kredse som Haitian Jack og hans kompagnoner, advarede Tupac mod at komme for tæt på Jack, men uden held. Tupac kunne godt lide Jacks swagger. Han præsenterede rapperen for luksussmykker og Versace, såvel som de lokale gangstere, der styrede gaderne. “(Han) elskede den respekt og anerkendelse, jeg fik i New York, og jeg tror gerne, at han ville have den samme respekt,” sagde Haitian Jack.

I november 1993 festede Tupac og Haitian Jack sammen på en klub i Manhattan, der hed Nell’s, da Tupac mødte en 19-årig kvinde ved navn Ayanna Jackson. De kom tæt på hinanden på dansegulvet og tog tilbage til hans suite på Le Parker Meridien Hotel. Fire dage senere vendte hun tilbage til hotellet, men blev denne gang mødt ikke bare af Tupac, men også Haitian Jack, Tupacs turnémanager Charles “Man Man” Fuller, og en anden mand, der ikke blev identificeret. Ifølge Jackson blev hun efterfølgende udsat for gruppevoldtægt af de fire mænd, der også angiveligt tvang hende til oralsex. Tupac hævdede, at han havde forladt soveværelset og sov i et andet rum, da de andre mænd kom ind. Hun ringede til politiet, og Tupac, Haitian Jack og Fuller blev arresteret. Politiet fandt også våben, som Tupac senere påstod tilhørte Biggie.

Tupac blev anklaget for seksuelle overgreb, sodomi og for at være i besiddelse af ulovlige våben, og anklagemyndigheden påstod, at han havde tilbudt Jackson “som en belønning til sine drenge.” Det benægtede Tupac, men sagde efter retssagen til Vibe, at han bebrejdede sig selv for “ikke at have gjort noget” for at beskytte Jackson mod de andre mænd. Inden retssagen blev Tupac og Fullers sager adskilt fra Haitian Jacks ved at indgå et forlig, som Tupac og hans advokat vurderede som værende for godt til at være sandt. Jack erklærede sig skyldig i to mindre forseelser og undgik fængsel. Tupac var overbevist om, at Haitian Jack var en stikker og fortalte en journalist fra New York Daily News, at hele situationen var en fælde, Jack havde lagt for ham. (Dette benægter Ayanna Jackson og Haitian Jack.)

Det er ikke en god ide at pege fingre ad en kendt kriminel i medierne. Men det ironiske var, at Tupac var begyndt at føle sig uovervindelig efter at have tilbragt så meget tid sammen med Jack og hans slæng. Han gik, hvor det passede ham, viklet ind i iøjnefaldende bling-bling smykker til flere tusind dollars. Han var bevidst om sin status og overbevist om, at der ikke var nogen, der ville fucke med ham.

I takt med at Tupac tog sig af sin udvidede familie og betalte advokater for en uendelig række afretssager, begyndte hans bankkonti at bløde. Sent i 1994 gik han med til at rappe med på et nummer med Little Shawn, der var gode venner med Puffy og Biggie. Invitationen kom fra Little Shawns manager, Jimmy “Henchman” Rosemond, som Tupac havde mødt gennem Haitian Jack, og det blev aftalt, at Tupac skulle betales $7000 (46.600 kroner) for gæsteverset.

Tupac var begyndt at føle sig uovervindelig.





Den 30. november, 1994, ankom Tupac skæv til Quad Recording Studios på Times Square. Han kom med tre kompagnoner, som ikke var livvagter, og blev mødt af tre andre mænd, han ikke kendte, der var klædt i militærtøj. Det var moden i Brooklyn – hvor Biggie var fra – så Tupac gik ud fra, at de var associeret med Biggie. Han blev mere rolig over situationen, da rapperen Lil’ Cease, der også havde forbindelser til Biggie, råbte ned til dem, at Biggie var ved at indspille i studiet ovenpå. Puffy var der også.

Men før Tupacs slæng kunne stige ind i elevatoren, trak mændende i militærtøj deres pistoler og beordrede dem til at lægge sig på gulvet. Tupac valgte i stedet at trække sin egen pistol. Han blev skudt, tævet og fik stjålet sine smykker. Han spillede død, indtil overfaldsmændene gik, og haltede derefter ind i elevatoren. Da dørene åbnede ovenpå, så han blandt andet Puffy, Biggie og Henchman stå sammen i en gruppe. Tupac sagde, at slænget så overraskede og skyldige ud, men Puffy hævdede, at de “ikke havde gjort andet end at udtrykke kærlighed og bekymring.”

Tupac var sikker på, at overfaldet var mere end bare en tilfældig rulning. “Det var, som om de var vrede på mig,” sagde han. Han påstod, at han var blevet skudt fem gange, blandt andet i hovedet og i testiklerne, selvom de retsmedicinske beviser pegede på, at han sandsynligvis havde skudt sig selv.

Bill Courtney, en pensioneret NYPD-betjent, der også havde arbejdet på skudepisoder i hiphopmiljøet, mener, at overfaldet var en reaktion på Tupacs udtalelser om Haitian Jack i Daily News. “Der var nogen, der gav ham meget klar besked om, at han ikke skulle nævne navne,” siger han.

“Der kom ikke nogen for at stjæle fra dig,” sagde Henchman til Vibe i 2005. “De kom for at sætte dig på plads.”

Puffy og Biggie nægtede ethvert kendskab til forbrydelsen. Haitian Jack påstod også, at han ikke var involveret og blev i 2007 udvist til Haiti i forbindelse med en anden domfældelse.

Den 1. december, 1994 mødte Tupac op til en retssag i New York i en kørestol, svøbt ind i gips, og blev dømt skyldig i at have begået seksuelle overgreb på Ayanna Jackson, men dog frifundet for dele af anklagerne. Han blev idømt minimum halvandet år i fængsel, og hans kaution blev sat til $3 millioner (20 mio. kroner).

Han kunne ikke skrabe pengene sammen og endte med at afsone det meste af sin straf på Clinton Correctional Facility, et topsikret fængsel i delstaten New York. Tupacs tredje album, Me Against the World, udkom kort tid efter, han var begyndt at afsone sin straf. Tupac overvejede at gøre det til sin afskedssalut, fordi han var træt af al musikindustriens drama. Men hans kreative flamme fik ny næring, da han begyndte at høre foruroligende rygter fra folk, han stolede på: at Biggie havde haft forudgående kendskab til skyderiet på Quad-studiet.

“He owed me more than to turn his head and act like he didn’t know niggas was about to blow my fucking head off,” sagde han senere. Og selv hvis Biggie ikke var gået bag hans ryg, burde han i det mindste have været i stand til at finde ud af, hvem der stod bag det. “You don’t know who shot me in your hometown, these niggas from your neighborhood?”

Tupac følte, at hans ven havde forrådt ham – en ven, som Tupac havde hjulpet med at blive rig og berømt.

Mens han sad inde, bad Tupac sin kone Keisha Morris (som han var blevet gift med, mens han sad fængslet) om at videregive en besked til Suge Knight, lederen af det ildspyende pladeselskab Death Row Records: Han var flad og havde brug for hjælp. Udover advokatsalærerne var hans mors hus røget på tvangsauktion.

“Suge sendte 15.000 dollars (100.000 kroner, red.), som han førte ind i sit regnskab,” får jeg at vide af Reggie Wright Jr., der er Death Rows sikkerhedschef. Tupac var ekstatisk og sendte Suge en besked til: at han gerne ville ses.

Der er få steder i USA, der er længere væk fra Los Angeles end Dannemora, New York, hvor Tupac sad i fængsel, men Suge begyndte at komme ud og besøge ham. Derudover tilbød Death Row ham noget, som ingen andre umiddelbart kunne: udsigten til frihed. Death Rows advokat David Kenner lovede at hjælpe med Tupacs sag og begyndte at arbejde på at få ham frifundet i en ankesag.

Suge rekrutterede ikke bare Tupac til sit pladeselskab, han tilbød ham en plads i sin familie, den mest magtfulde og ustyrlige familie i hiphop-verdenen.

Tupac sad stadig inde i august i 1995, da Suge kom for at besøge ham igen. Suge tog til New York lige efter, til den årlige prisuddeling, der blev afholdt af hiphop-publikationen The Source den 3. august på Madison Square Gardens Paramount Theater. Death Row smed omkring $100.000 (666.775 kroner) efter deres sceneshow, der var startskudet for eventet, som blandt andet omfattede 1:1 kopier af fængselsceller.

Suge pustede sig op og indtog scenen for at modtage den pris, hans pladeselskab, havde vundet: bedste soundtrack for filmen Above the Rim. Han sendte publikum dræberøjne og sendte en sviner i retning af Sean “Puffy” Combs, chefen for Biggie Smalls’ pladeselskab, Bad Boy. Som en hentydning til Puffys tendens til at inkludere sig selv i alle sine kunstneres musik sagde Suge: “Any artist out there wanna be an artist, and wanna stay a star, and don’t have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the records, dancing – come to Death Row.”

Salen brød ud i buh-råb. Hvorfor ville man gøre sådan noget? tænkte Death Row-rapperen Nate Dogg.

Hvad havde ført til Suges bizarre angreb? Indtil for nyligt havde ham og Puffy trods alt haft et fint forhold. De havde diskuteret, hvordan de kunne forhindre myndighederne i at spore dem, og tidligere, i 1995, havde Suge endda inviteret Biggie Smalls ud for at optræde på sin Club 662 i Las Vegas. Koncerten fandt aldrig sted, men det var ikke det, der ødelagde deres forhold.

Det var Tupac, der gjorde det.

Suge var fløjet direkte til Source Awards efter at have besøgt Tupac i fængslet. Det var der, at Tupac ikke bare sluttede sig til Death Row, men også dér, hvor han fortalte Suge om, hvor vred han var på Biggie. “I need you to ride with me because I’m going to destroy Bad Boy Records. I believe they had something to do with me getting shot,” sagde Tupac til Suge. Ifølge Reggie Wright Jr. svor Suge at hævne ham. Tupacs fjender var nu hans fjender.

Udtalelserne til Source Awards ville blive de første affyrede skud i det, der senere ville blive kendt som East Coast-West Coast hiphop-krigene. Selvom der ikke er nogle beviser for, at Biggie eller Puffy havde forudgående kendskab til Quad-overfaldet på Tupac, var Tupac overbevist om, at det var tilfældet – og lykkedes i at overbevise Suge Knight om det samme. Det blev katalysatoren for en konflikt, der ville ende med at kræve både Tupac og Biggies liv. Begge deres mord er stadig uopklarede.

