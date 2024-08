Bananacoin er den frugtbaserede kryptovaluta, du skal investere i

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA.

Sidste gang jeg så mine forældre, måtte jeg svare på en masse spørgsmål om bitcoin (jeg ved ingenting om bitcoin) og lytte til en historie om, hvordan deres venner lige havde købt nogle Bitcoins “til deres hjem”. (Det var en Amazon Echo, deres venner havde købt).

Nu må jeg hellere forberede mig på at kunne forklare dem om bananacoin.

For at bruge udviklerens sprog er bananacoin en “utility token baseret på Ethereum, linket til eksportprisen på et kilo bananer”. Så ja, det er endnu en slags digital møntfod, som din mest irriterende ven kan namedroppe, næste gang I spiser brunch. Men det er også mere end det: Som Financial Express forklarer, er hver bananacoin en digital token, “der tager form af en kontrakt om køb af varer, der skal produceres i fremtiden”. Så hver bananacoin svarer rent faktisk til et kilo bananer, der skal dyrkes på en plantage i Laos.

We live in a post-parody society where it's impossible to invent anything more ridiculous than reality pic.twitter.com/HPGekRKENz — Zack Bloom (@zackbloom) January 20, 2018

Holdet bag bananacoin omfatter to russiske iværksættere og en thailandsk agronom, der har produceret bananer i Vientiane-provinsen i Laos de seneste tre år. De håber at kunne bruge investeringerne i bananacoin til at udvide deres jord fra 100 hektar til 360 hektar i løbet af de næste 18 måneder. Det er kryptovaluta og crowdfunding kombineret med ca. ni procent af dit anbefalede daglige kaliumindtag.

Som Bluth-familien ved, er der altid penge i bananboden, og bananacoin-opfinderne har endnu et es oppe i ærmet: De dyrker Lady Finger-bananen – verdens mest profitable banansort – og eksporterer den til Kina, hvor de altid er i efterspørgsel. “Overraskende nok er bananer en god investering,” skrev en kryptovaluta-analytiker. “I løbet af de sidste syv år er den internationale pris på et kilo bananer steget med mellem 4 og 10 procent hvert år, hvilket gør bananer til en relativt stabil investering.”

Lady Finger-bananen er mere speciel end Cavendish-sorten, som er den mest udbredte (nogle estimater siger, at Cavendish udgør 99 procent af bananimporten “til den vestlige verden”). Cavendish-sorten bliver i stigende grad angrebet af en skimmelsvamp, der truer med at ødelægge bananproduktionen, som vi kender den.

Hvis det lyder fatalistisk, er det fordi, det skete før. I begyndelsen af det 20. århundrede var hele bananindustrien bygget op omkring sorten Gros Michel – eller “Big Mike”-bananen, som den også var kendt. “Bananavlere tog Big Mike til sig og groede den som monokultur på massive plantager for at drage fordel af den øgede effektivitet, som homogen produktion bringer,” skriver magasinet Discover. “I den forbindelse mistede man den modstandsdygtighed, som mangfoldighed giver.”

I midten af det 20. århundrede var Big Mike stort set blevet udryddet af Panama-syge. Eksportøren United Fruit Company (nu kendt som Chiquita Brands International) kastede sig i stedet over Cavendish-sorten, som eftersigende var modstandsdygtig over for Panama-syge. Spoiler alert: Det var den altså ikke.

Bananacoin-grundlæggerne insisterer på, at deres plantage er isoleret fra andre landbrug for at forhindre kontamination fra Panama-syge eller andre patogener. (I november 2017 skrev avisen Laotian Times, at nogle Cavendish-bananer dyrket i Vientiane var blevet smittet med Panama-syge).

Nå, men tilbage til bananacoin. Udviklerne påstår, at det ikke bare er en god investering, men at det også er nemmere for vores forældre at forstå. “Bananacoin […] kræver ikke specialiseret viden i kryptografi eller blockchain-teknologi,” skriver de.

Onsdag i denne uge var der blevet solgt omkring 3,4 millioner bananacoin-tokens til en løbende pris på en halv dollar.

Måske havde Kim Larsen fat i noget, når alt kommer til stykket. Du bliver sgu ikke snydt af bananacoins.