Sådan bander du af dine venner og sviner fremmede til på forskellige europæiske sprog

Uanset hvor mange timer af dit liv du har brugt på yoga og mindfulness, er et godt, gammelt skældsord mange gange det eneste, der kan gøre en ærgerlig situation bedre. En solid ed, der bliver brølet direkte fra hjertet til Guds ører. Når du støder din lilletå mod dørkarmen, når kønsdele og lynlåse mødes, eller når du er fanget i et trafikprop, og andre omkring dig allerede er godt i gang – så er det tid til at bande og svovle. Er det på nogen måde muligt, vil du have lyst til at give andre skylden for din ulykke, men en knyttet næve i ansigtet på problemet er aldrig vejen frem. En velplaceret, aggressiv tilsvining svier meget mere.

At bande er noget, der ligger dybt begravet i os alle, og det er det, der forener os som mennesker. Men vores måder at bande på varierer ekstremt meget fra land til land. Vi bad vores europæiske VICE-kontorer om at dele deres traditioner for at bande, svine til og verbalt massakrere hinanden.

ITALIEN

En af de mest fascinerede ting ved at bande på italiensk er, at der er så bredt et ordforråd, at man næsten kan føre en hel samtale kun ved at bruge bandeord. Italienske bandeord bruges som regel i stedet for udråb eller hele udråbende sætninger, der dækker over en bred vifte af følelser: ‘Cazzo’ eller ‘minchia’ (pik), ‘merda’ (lort), ‘figa’ (kusse) kan udtrykke alt fra skuffelse til overraskelse til ekstrem tilfredsstillelse. Men hvis du går efter at jorde nogen, så er størstedelen af italienske tilsvininger rettet mod familiemedlemmer: ‘Figlio di puttana’ (ludersøn) eller ‘mortacci tua’ (hvormed man sviner sit offers døde familiemedlemmer til).

At bande af Gud eller Jomfru Maria eller Herren er også en højtelsket del af den italienske kulturarv. Det gøres ved at sætte dem sammen med en vilkårlig tilsvining, tilfældige stødende navne eller dyr. I modsætning til andre former for italiensk banderi er disse blasfemiske fornærmelser generelt ret komplekse, velformulerede og lange i spyttet – jo længere, jo bedre.

Men den bedste tilsvining på italiensk kommer fra den centrale del af støvlelandet og hedder: ‘Li mortacci tua, de tuo nonno, de tua madre e dei 3/4 daa palazzina tua’, der kan oversættes til: ‘Fuck dine døde slægtninge og din bedstefars døde slægtninge og din mors og tre fjerdedele af de mennesker, der bor i din boligbloks døde slægtninge’.

– Alice Rossi

Alle illustrationer af Timo ter Braak

SERBIEN

Hvis der er noget, som Serbien har meget af, så er det bandeord. Den berømte serbiske lingvist Vuk Karadzic, der på egen hånd reformerede det serbiske sprog og skrev hele den første ordbog og den første version af Det Nye Testamente på serbisk, var også den første person, der anerkendte vores nationale bandearv ved at katalogisere alle de folkelige serbiske bandeord.

De mennesker, der står os nærmest, tager de værste stød af vores tilsvininger. Vores familier og især vores mødre. ‘Jebem ti mater’ (jeg knepper din mor) er moderen af alle tilsvininger, som alle de andre er afledt af. Generelt beskæftiger mange af vores eder sig med tissekoner, eksempelvis: ‘Pizda ti materina’, der kan oversættes til: ‘Jeg knepper din mors rådne fisse’. Variationer af dette tema omfatter blandt andet: ‘Jeg knepper dit blodige barn i en fisse’ og: ‘Lad en hund kneppe din mors fisse’. Skulle du have lyst til at angribe nogens manddom, kunne du vælge at gå den homofobiske vej med: ‘Du føler dig frastødt af fisser og nyder udelukkende pikke’. Og så er det altid en mulighed bare at kalde nogen for en ‘ildelugtende pat’.

Men hvis du virkelig vil gøre det rigtigt, så sviner du hele den anden persons slægtslinje til: Du kunne vælge at køre: ‘Jeg knepper alle døde i din familie og dine børn og dine forfædre’, den mere elegante: ‘Jeg knepper dit blod, sæd og din stamme’ eller bare: ‘Jeg knalder alle på første række til din begravelse’.

Blandt andre høfligere men samtidig succesfulde tilsvininger finder man: ‘Jeg skider dig i munden’ eller: ‘Jeg skider dig ned af ryggen’. Men det største mindfuck af en tilsvining på hele vores sprog er dog: ‘Jeg knepper din pik i en fisse’. Eksperter har gennem flere generationer forsøgt – uden held – at forstå præcis, hvordan det skulle kunne lade sig gøre.

– Magda Janjic

FRANKRIG

Franske bandeord er ret tamme nu til dags, hvis man sammenligner med dem, som vi begyndte at bruge i middelalderen. Dengang og frem til omkring 1700-tallet råbte alle – bønder som aristokrater – ord som ‘Gourgandine’, der betyder prostitueret, eller ‘Sacrebleu’, som er svært at oversætte – det er gammeldags og mere eller mindre Frankrigs svar på ‘af jove’ eller ‘Guds sår’, som åbenbart blev betragtet som en vulgær Jesus-reference. Det her var en mere spændende tid, hvor franskmænd råbte ting som ‘Jean-foutre’ ad hinanden, som betyder ‘fæl’ på en måde, der er ekstremt uoversættelig.

I dag er franskmænd knap så kreative med deres bandeord. De bruger bare homofobiske tilsvininger som ‘PD’, ‘fiotte’, ‘tarlouze’ eller de mere almindelige ting som ‘connard’ (douchebag), ‘pute’ (luder) eller ‘salope’ (bitch). Heldigvis bruger det franske folk stadig nogle udtryk, der er betydeligt mere velformulerede som ‘Va te faire mettre’, der kan oversættes til noget a la ‘knep dig selv’ og generelt bruges, når man skal have nogen til at fucke af.

– Julie Le Baron

RUMÆNIEN

Bandekulturen i Rumænien er bygget på tre grundpiller: Oralsex, mødre og Kristus. Det mest almindelige bandeord i Rumænien er ‘muie’, som omtrent kan oversættes til ‘sut min penis’. Vi bruger også ‘min penis’ til at understrege ting i normale samtaler, ligesom polakker bruger ‘kurva’ (luder).

Den mest kreative mor-tilsvining på rumænsk er ‘Să mă fut în mă-ta’, som kan oversættes til ‘Jeg vil gerne kneppe mig selv i din mor’. Derfor bør det ikke komme som den store overraskelse, at ‘mor’ ifølge rumænske PornHub-statistikker har været et af de ord, der er blevet søgt mest på de sidste mange år.

De mest kontroversielle tilsvininger på rumænsk har med religion at gøre. Selv om 81 procent af rumænere betragter sig selv som ortodokse kristne, bruger de fleste mennesker her ‘futu-ți Cristoșii și Dumnezeii mă-tii’, som kan oversættes til, at ‘jeg knepper din mors Guder og Kristusser’. Det er forresten ikke en slåfejl. Det er Vor Herre Jesus Kristus i flertal.

– Mihai Popescu

HOLLAND

I modsætning til i de fleste øst- og sydeuropæiske lande er det ikke så stor en ting at svine folks mødre til på hollandsk. Vi vælger som regel en mere direkte tilgang ved at ønske, at den eller det, vi sviner til, bliver ramt af en lang række dødbringende sygdomme. Skældsord og tilsvininger, der omfatter ‘klere’ (cholera), ‘pest’, ‘tyfus’, ‘tering’ (tuberkulose) og ‘pokke’ (kopper) har alle været populære i årevis.

I nyere tid er ‘kanker’ (kræft) blevet et populært skældsord på hollandsk, og man kan sige, at det egentlig er temmelig hårde løjer, nu hvor kræft er et langt større problem i dag, end pesten for eksempel er. Det er et alsidigt udtryk og kan for eksempel bruges, når det går op for en, at man har låst sig ude, men glemt sin telefon indenfor (‘kanker!’), men kan også kombineres med andre ord. En fyr, du ikke kan lide, er en ‘kankerlul’ (kræftpik), og hans kvindelige modstykke er en ‘kankerhoer’ (kræftluder).

De her sygdomme kan også bruges superlativt eller i en positiv kontekst. Hvis det er en virkelig travl dag i fitnesscentret, vil man måske sige, at der er ‘teringdruk’ (tuberkulose-travlt), og hvis man har haft det fedt sammen med nogen, kan man sige til ham eller hende, at det har været ‘kankergezellig’ (kræfthyggeligt).

– Twan Stoffels

ØSTRIG

I Østrig råber vi ‘hure!’, når der virkelig er nogen, der pisser os af. Det kan oversættes til luder og bruges på samme måde som ‘fuck’.

En vigtig kategori indenfor østrigske bandeord er brugen af kropsdele. Nogle gange kalder vi folk ‘beidl’ – hvilket betyder testikelpung, men ofte bruges som synonym for pik – og som så mange andre ædle nationer i verden, kalder vi også folk for røv eller røvhuller.

Mange østrigere vil måske kalde nogen, de ikke kan lide for ‘schwuchtel’ eller ‘mongo’ – som er skældsord for henholdsvist homoseksuelle og handikappede. Men disse tilsvininger kan også bruges om ting, da østrigere også føler, at livløse genstande kan være homoseksuelle eller handikappede. Østrigere er helt klart nogle douchebags og fortjener at få at vide, at de skal fucke af. Eller som man vil sige på østrigsk: ‘Geh scheißen!’ (Gå ud og skid!)

– Markus Lust

DANMARK

Det virker underligt at oversætte et afsnit om, hvor mærkelige og nederen danske bandeord er fra engelsk til dansk. Men hvis du vil læse, hvordan vi har fortolket folkekære mundheld som ‘satanedme’ og ‘kors i røven’, kan du klikke dig ind på den originale artikel her.

Kort sagt er det ikke tilfældigt, at internationale guldkorn som ‘fuck’, ‘shit’ og ‘douchebag’ er blandt vores mest foretrukne skældsord og med årene langsomt har sneget sig ind i officielle danske ordbøger. Det er, fordi vi desperat har brug for hjælp til at bande. Prøv bare at se en film med danske undertekster. Hvad er en skidespræller? En røvbanan? Hvem siger det? Hvor kommer forbindelsen mellem rektum og en fallisk tropefrugt fra?

Vi er i legitim fare for, at en generation af danske unge vokser op, ganske overbevist om, at Bruce Willis’ ikoniske Die Hard-replik ‘Yippee ki-yay, motherfucker’ betyder ‘Tak og farvel, bror lort!’. WTF.

– Alfred Maddox

GRÆKENLAND

Grækenland og skældsord hører bare sammen. Et af vores mest brugte ord er ‘malakas’, som betyder ‘pikspiller’, men hovedsageligt bruges i stedet for ‘ven’, ‘bro’ eller ‘dude’. Et mindre venligt udtryk vil være ‘jeg skider på dit gravsted’, som man skal passe på med at bruge, fordi det sagtens kan give anledning til regulære slåskampe mellem grækere.

En anden udbredt tilsvining er: ‘Du må hellere bruge det på læger i stedet’, som du bør bruge, hvis du vil købe noget i en butik, men det er for dyrt. Du vender dig mod butiksindehaveren og fortæller ham i bund og grund, at når der er en anden kunde, der køber den genstand, du gerne vil have, så bør han bruge pengene på nogle læger, der kan kurere kunden for sin galskab. ‘Na se pane tesseris’ er et andet udtryk, der ikke kan oversættes præcist, men er en henvisning til det øjeblik, du ligger i en kiste, mens fire mennesker bærer dig til dit gravsted. Så egentlig betyder det ‘dø’.

Og til sidst har vi et udtryk, der blev ekstremt populært sidst i 1980’erne og 90’erne, der kan oversættes til: ‘Jeg håber, at der går ild i din VHS-afspiller’. Hvis du ikke forstår alvoren i den tilsvining, så har du ingen ide om, hvor seje og dyre VHS-afspillere var dengang.

– Pavlos Toubekis

TYSKLAND

I forhold til hvad man måske ville forvente af vores barske og brutale sprog, er vores bandeord relativt kedelige og tamme. Klassiske tyske skældsord eller sammensætninger lyder ofte som et akavet barn, der prøver at sige noget slemt, men ikke rigtig ved, hvordan det skal gøres. For eksempel ‘dumme Kuh’ (dumme ko), ‘Pissnelke’ (der både betyder ‘mælkebøtte’ og en snerpet, kedelig pige) eller ‘Flachzange’ (der både betyder ‘fladtang’ og idiot).

Sammenlignet med andre lande fokuserer Tyskland mere på fækalier og bagdele end seksuelle handlinger. Det første tyske ord, folk uden for Tyskland lærer, er ‘Scheiße’ (lort). Arschloch (røvhul) er også ret populært.

Med det sagt, så er vores bedste skældsord naturligvis kommet ind i sproget gennem tysk hiphop. Rappere har præsenteret Tyskland for ideen om at bolle hinandens mødre med ord som ‘Hurensohn’ (søn af en luder) og ‘Ich ficke deine Mutter’ (jeg knepper din mor). De har også taget den tyske tradition for at bande på nuttede og ikke-rigtigt-bandeord-agtige måder til et helt nyt, ironisk niveau gennem opfindelsen af tilsvininger som ‘Du Lauch!’ (din porre). Ja, grøntsagen.

– Barbara Dabrowska

SPANIEN

Spanien har været et dybt religiøst land, siden den dag Jesus blev født. Det er derfor alle vores tilsvininger har noget at gøre med at spytte Gud, Jesus, Maria og hele slænget i øjnene. Den fantastiske spanske tradition for at bande er langsomt ved at blive eroderet af politisk korrekthed, men man kan stadig høre ældre mænd på gaden råbe ting som: ‘Me cago en la puta madre de Jesús, en su padre en toda su jodida corte celestial’ (‘Jeg skider i Jesus’ luder af en mor, i hans far og hele deres fucking himmelske hof’). Jeg kan huske engang, hvor min bedstefar var så vred på nogen, at han sagde ‘me cago en su corazón’ (jeg skider i hans hjerte), hvilket stadig får det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig den dag i dag.

Så hvis du virkelig vil svine nogen til på spansk, skal du skide på, i eller tæt på en eller anden form for helgen.

– Juanjo Villalba

