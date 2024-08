Banksy-maleri ’selvdestruerer’ efter at være blevet solgt til 7,13 mio. kroner

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Opdateret 9/10/2018

Banksy har afsløret, hvordan det lykkedes ham at skjule en makulator i rammen på sit nu famøse selvdestruerende maleri. Det skete i en opdatering på Instagram. ”For et par år siden monterede jeg i al hemmelighed en makulator i et af mine malerier,” kan man læse i teksten i videoen, inden den klipper til en mand i forklædning, som installerer en række barberblade i maleriets ramme. ”Hvis det nu skulle havne på auktion…” kan man videre læse, hvorfor videoen endnu engang klipper, denne gang til Sothebys auktionssal, hvor Girl with Balloon er under hammeren og i sidste ende selvdestruerer. Banksy ser tydeligvis det hele som et kunstværk i sig selv. Teksten under opdateringen er forsynet med et citat fra Picasso: ”Behovet for at ødelægge er også en kreativ drift”. Touché.

Videos by VICE

I et 100 procent antikapitalistisk og meget Banksy-agtigt tiltag har streetart-kunstneren efter sigende selv destrueret et af sine egne ikoniske Girl with Balloon-malerier, da billedet makulerede sig selv umiddelbart efter at være blevet solgt på en auktion ved Sotherbys for den nette sum af 7,13 millioner kroner.

Ifølge Financial Times blev det indrammede maleri, som auktionshuset erhvervede sig tilbage i 2006, ”makuleret ved hjælp af en skjult mekanisme i bunden af rammen, som spyttede hele værket ud i strimler”.

”Vi er lige blev Banksy’d,” sagde Alex Branczik, som er seniordirektør hos Sothebys, ifølge The Art Newspaper. ”Han er formodentlig den største, britiske streetart-kunstner, og i aften har vi overværet en demonstration af hans geni”.

Branczik forklarer, at han ikke var bekendt med nummeret, og at det fortsat er uklart, hvordan det er arrangeret. Det er muligt, at Banksy selv har udløst makulatoren indefra auktionssalen – The Art Newspaper skriver, at en ”mand klædt i sort med solbriller og hat på skændtes med vagterne ved døren kort efter hændelsen”.

Når et kunstværk beskadiges, før det når at forlade auktionshuset, annulleres handlen som oftest, ifølge Financial Times. Men Sothebys auktionsledere diskuterer allerede, om det i virkeligheden var en god ting, at værket gik tabt på den måde. ”Man kan godt argumentere for, at det nu er steget i værdi,” siger Branczik. ”Det er i hvert fald det første kunstværk nogensinde, som har selvdestrueret under en auktion”.