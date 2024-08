Barbra Streisand har klonet sin fucking hund

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Barbra Streisand mødtes for nyligt med Variety for at diskutere alvorlige ting, blandt andet hendes oplevelser med sexisme i Hollywood. Funny Girl-stjernen husker tilbage på sin 50 år lange karriere, der er fyldt med opture som at vinde en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle, men også nedture som at se Yentl (1983) og sine andre instruktørindsatser blive affejet nogle år senere. I interviewet kommer hun også ind på nogle betydeligt mere LOL ting, som for eksempel dengang, hun klonede sin hund.

Jep. 75-årige Streisand afslører over for Variety, at to af hendes Coton de Tulear-hunde faktisk er kloner af Samantha, hendes 14-årige hund, der døde sidste år. Før Samantha gik bort, blev celler indsamlet fra hendes mave og mund for at producere Streisands nye hvalpe, Miss Scarlett og Miss Violet. “De har forskellige personligheder,” siger hun til Variety. “Jeg venter på, at de bliver ældre, så jeg kan se, om de har hendes brune øjne og dybsindighed.”

Okay fru Streisand, jeg har et par spørgsmål. Hvis hvalpene ikke har samme personlighed som den hund, du klonede, hvorfor så ikke bare købe nye hvalpe af samme art? ViaGen, et firma i Texas, der er specialiseret i dyrekloning, får på en eller anden måde det her til at lyde som en helt okay ting at gøre. På deres hjemmeside står der blandt andet ting som, at “En klonet hund er ganske enkelt din egen hunds genetiske tvilling, der er født på en senere dato.” Vi forsikres også om, at udseende, temperament og intelligens vil være præcis det samme. Og hvis du har bekymringer omkring din hunds fysiske velvære? No worries. “Klonede hunde lever lange, sunde og glade liv, og er ikke mere følsomme over for sygdom end andre hunde,” understreger firmaet. Men det store spørgsmål her må være: Hvor meget koster alt det her? Når, ikke andet end sølle 304.000 kroner (50.000 dollars) for hundehvalpe. Bare til sammenligning koster uklonede Coton de Tulear-hvalpe omkring 12.000 kroner. Hmm.