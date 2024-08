Bartendere fortæller, hvordan deres venner scorer gratis drinks i baren

Artiklen er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA.

Om han eller hun har dedikeret liv og karriere til raffineret mixologi eller bare slynger håndbajere over baren på et brunt værtshus, så er der gode odds for, at du har en bartenderven i dit liv. Og når den ven langt om længe får drømmejobbet som overbartender på en hotelbar eller en ny klub nede af gaden, så er det god grund til at feste. Nu hvor din bedste ven står bag baren, så er du jo garanteret en gratis brandert, ingen kø til entré og bartenderens udelte opmærksomhed, ikke?

Videos by VICE

Nej, sådan er det faktisk ikke. Her fortæller bartendere om et par ting – fra ekstra drikkepenge til at være flink nok til at smutte, når der er super travlt – du skal huske på, når du drikker på din vens arbejdsplads.

Du kan sikkert score en gratis runde eller to, men lad være med at presse den.

Det varierer. Jeg har venner, som jeg selvfølgelig er god ved, men jeg har også venner, som kun får en enkelt gratis øl, fordi jeg ved, de ikke kan håndtere at blive fulde. Du skal ikke skrive mit fulde navn, for nu fortæller jeg dig, hvor meget alkohol jeg giver væk. Min bedste ven kom forbi engang, og jeg tror, jeg endte med at give ham for 2.500 kroners sprut, hvilket er helt vildt. Han dukkede op med sin kæreste på min første dag som bartender, og jeg tænkte: Fuck det, de får lige et par flasker gratis. Men sådan gør man ikke hver gang. Hvis du er min ven, så er hver tredje eller fjerde drink gratis – hvis du er en rigtig nær ven, så er det hver anden. Men det er meget subjektivt. Det afhænger af personen, og hvor tit vedkommende kommer ind. – Mark, Brooklyn, NY.

Det afhænger af forskellige ting. Jeg giver som regel ikke en masse gratis drinks til venner. Det gemmer jeg til andre som vores stamkunder eller stamkunder in spe. Jeg holder antallet af gratis drinks på et minimum per vagt. For mig er det en måde at skaffe nye stamkunder på. —Allison, Denton, TX.

Som ven synes jeg ikke, man skal forvente for meget, når man besøger en bar, hvor en ven er bartender. Det afhænger af personen, og det afhænger af, hvor lemfældig barens ledelse er. Min bar har en regel om ikke at dele gratis drinks ud. Jeg giver, så mange jeg kan, men jeg vil heller ikke fyres. Jeg vil ikke have problemer med min arbejdsgiver. –Jan, Vernon, NJ.

Man bliver nødt til at gøre det klart for folk, at det ikke kan være hver gang. Hvis du kommer forbi fem aftener om ugen og forventer gratis drinks, så må du have spist søm. Stamkunder er ikke det samme som venner. Hvis en af mine stamkunder kommer ind hver aften, og jeg ved, at vedkommende bruger 400 kroner hver gang, så mister jeg ikke noget ved at give et par gratis shots. Jeg elsker mine venner, men jeg elsker også at kunne betale min husleje og beholde mit arbejde. Men jeg tror mine venner – og folk i al almindelighed – ved, at man ikke kan regne med gratis sprut hver dag. –Elizabeth, New York, NY.

Opfør dig ordentligt, og giv dine venner drikkepenge.

Jeg står i en lidt særlig situation, fordi min bar ligger i en restaurant. Derfor skal mine venner ikke komme ind og drikke sig i hegnet og gå amok. Det er en anden scene end en almindelig bar. I forhold til drikkepenge så deler vi puljen, der hvor jeg er lige nu, så jeg siger altid til mine venner, at de skal sørge for at lægge en god slat. Det er ikke bare mig, de skal tænke på der. —Allison, Denton, TX.

Det afhænger af, hvad det er for en bar, man arbejder i. Jeg har arbejdet flere steder, hvor jeg har fået at vide, at jeg styrer showet i baren som bartender. Man kører den, som det passer en. Jeg giver mine venner en drink i ny og næ, men så forventer jeg også flere drikkepenge. Jeg lægger de overskydende penge i kassen – det betaler alkoholen, og jeg beholder lidt til mig selv. Det kommer også an på, hvad man drikker. Shots er billigere at give væk, end øl er. Jeg giver ikke en masse øl væk, men et shot på huset er okay. —Harrison, New York, NY.

Jeg arbejder på en rimelig chill bar, så hvis vi er venner, så skal du nok få en gratis drink. Men hvis jeg leverer gratis drinks, så skal du også lægge en pæn slat drikkepenge. —Elizabeth, New York, NY.

Det bør ikke være anderledes i forhold til drikkepenge, især hvis du slipper for at betale for en drink. I USA er det normalt at lægge 15-20 procent af regningen, så hvis du har fået fire drinks gratis, er det god stil at lægge 15-20 procent af, hvad det havde kostet dig. Man kommer længst med ærlighed. Jeg siger til, hvis jeg har trukket 20 procent fra regningen, eller hvis jeg har opbrugt min kvote for gratis drinks en uge. Og hvis mine venner kommer sammen med en stor flok, så får de ikke noget gratis. —Dan, New York, NY.

Jeg forventer ærlig talt ikke noget. Hvis min ven er på baren, så ser jeg det ikke som arbejde at opvarte vedkommende. Hvis jeg var til en privatfest og skænkede drinks op til folk, så ville jeg jo heller ikke få betaling, vel? Jeg forventer ikke, at mine venner lægger drikkepenge. Jeg tager det laveste beløb, jeg kan slippe afsted med. Hvis de lægger drikkepenge, kan jeg godt finde på at give dem tilbage. Jeg vil ikke have mine venners penge, jeg får jo allerede penge fra de andre kunder. —Jan, Vernon, NJ.

Husk på, at din ven rent faktisk er på arbejde.

Hvis man besøger en ven, som er bartender, så er det bedst at være tålmodig og lade dem klare kunderne først. Det er en høflig måde at vise, at man respekterer deres arbejde. Lad dem klare alle de andre kunder først, og så kan det jo være, der falder en gratis drink af til dig bagefter. —Dan, New York, NY.

Det varierer. Jeg har helt sikkert venner, som bliver vrede over, at jeg ikke er 100 procent fokuseret på deres behov alene. Men der, hvor jeg arbejder, er vi som regel en to-tre bartendere om hver vagt, så når der er travlt, lader jeg en kollega betjene dem. Det er ikke en stor bar, så min bestyrer skal ikke tro, at jeg bare fokuserer på mine venner. Men hvis der ikke er travlt, så snakker jeg og hænger ud med dem. —Allison, Denton, TX.

Mine venner er min førsteprioritet, men de skal også vide, at de kommer til at vente, hvis jeg har travlt, fordi jeg ved, de ikke bliver sure. Det er lidt en selvmodsigelse. Jeg ved godt, du er der, og jeg glemmer dig ikke, men kunderne, som jeg ikke kender, tager jeg mig af først, fordi de betaler bedre. —Mark, Brooklyn, NY.

Jeg kan godt lide at opretholde en god stemning, så jeg er meget opmærksom på mine venner, men hvis jeg har travlt, så får jeg kolleger til at tage over. Som bartender har man ét mål: kunderne på den anden side af baren skal more sig – de er alle sammen ens venner. —Harrison, New York, NY.