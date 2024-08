Bedemand inviterer på gratis pizza, mens du planlægger din uundgåelige død

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Elsker du pizza, men har svært ved at nyde det, hvis ikke der er død omkring dig, og du konstant bliver mindet om, at du en dag skal væk herfra? Elsker du at tage en bid smeltende mozzarella, mens du funderer over, om du vil tilbringe evigheden i en egetræskiste eller i en blankpoleret urne? Og synes du, at pepperoni og ost passer godt sammen med skræddersyede begravelsespakker og fornuftige afbetalingsordninger? Hvis du kan svare ja på alle de spørgsmål, så er Krause Funeral Home det rette sted for dig og dine!

Videos by VICE

Ifølge FOX6 News har bedemanden fra Wisconsin lovet gratis pizza til alle, som gerne vil høre mere om de stigende priser på begravelser, mens de tygger sig igennem et stykke brød med ost og tomat. Janice Cassle og hendes mand Dale siger, at de udnyttede tilbudet sidste år, og at de gratis pizzaer kom med ekstra ro i sindet. “Jeg har aldrig brudt mig om døden. Jeg har altid været bange for det,” siger Janice, men nu er hun åbenbart cool med det, siden hun har undersøgt de rimelige priser på hendes egen jordiske afsked. Man skal spare, hvor man kan!

Mark Krause, der er ejer af Krause Funeral Home, udtalte til FOX6, at der sidste år kom over 100 mennesker til hans pizza-arrangement, sultne efter både gode stykker kød og indre afklaring omkring deres uundgåelige endeligt. Han siger, det vigtigste er at forberede sig, for begravelser kan godt komme til at koste dobbelt så meget indenfor de næste 15 år, og det er forhåbentlig lang tid før, de fleste af os stiller træskoene. “Hvis du køber din begravelse i dag, garanterer vi, at du får den service, du har betalt for, uden ekstra udgifter i fremtiden,” forklarer Krause.

Pizza er åbenbart genialt til at få folk til at tænke over døden. Indenfor de seneste par måneder har bedemænd i både Texas og Missouri afholdt lignende pizza-og-planlægnings-møder. En bedemand i Georgia inviterede begejstret folk til at komme og “mødes over en pizza og en cocktail”, mens et sted i Minnesota (med det eufemistiske navn Celebration of Life Center) lovede “så meget pizza, du kan spise” for der er jo ingen grund til at forlænge sit liv, hvis man alligevel er i gang med at planlægge sin begravelse.

Tilbage i Wisconsin virker Cassle-familien afklarede om deres valg. “Vi serverer lidt let mad, og så bliver jeg kremeret bagefter,” siger Dale. Måske er der pizza?