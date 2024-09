Vi bad folk om at dele deres bedste handjob-historier

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly.

Handjobs er forbeholdt teenagere. Eller det siger man ihvertfald. Når man først er gået videre til oralsex og samleje, så er det ikke længere så tiltrækkende at slutte af i håndfladen på sin partner. Og hvorfor vil man overhovedet have en “hånder”, når man til en hver tid vil kunne gøre det bedre på egen hånd?

Den høflige hånder kommer i mange udgaver – fra teenagepigen, der føler sig presset til at bevæge sig ned under bæltestedet, til sexarbejderen, der har kunder, der kun kan håndtere utroskaben, hvis den kommer i tør form. Ifølge Grazyna Zajdows artikel “Sex Work and Regulation: Holding on to an Image,” blev en “happy ending” en udbredt del af 1970’ernes massagerepetoire. Kvinder tog arbejde som massøser blot for at finde ud af, at klientellet forventede, at de sagde goddag til ynglekæppen. Derefter udviklede de sig til at være “håndhorer.” Men altså, historien om håndjobbet strækker sig helt tilbage til menneskets spæde begyndelse.

I dag kan man tage kurser, der klæder én på til at kunne give sin partner det perfekte handjob, men da virkeligheden er som Seinfeld, bør vi tage Elaines betragtninger til efterretning; “Som kvinde har jeg kun adgang til udstyret, hvad, 30-45 minutter om ugen?” siger hun, da hun taler om sine bestræbelser på at omvende en homoseksuel mand. “Og det er kun på en god uge. Hvordan skal jeg kunne konkurrere med folk, der ejer deres eget udstyr og dermed har adgang til det 24 timer i døgnet hele livet?”

Præcis. Men da det almene handjob er en omdiskuteret størrelse, tog vi fat i en gruppe mennesker, der har førstehåndsoplevelser med handjobs som både givere og modtagere og bad dem om at dele deres gode og dårlige oplevelser med os.

OM AT GIVE

Carly*

Sidste gang, jeg gav et handjob, var for tre uger siden. Det var til en fyr fra London, jeg havde skrevet med online gennem et års tid. Han havde ferie og var på besøg hos mig. Det var den anden aften, han overnattede, og jeg var ikke sikker på, at jeg ville knalde med ham. Derfor var det en god måde at tjekke hans udstyr ud på, før jeg tog en endelig beslutning. Det var nok det nemmeste handjob, jeg har givet på grund af den seksuelle tiltrækning mellem os, der havde ligget og brygget i et års tid. Jeg rykkede så godt og ivrigt i den, og jeg fik så mange kramper i nakken, at det gik ud over resten af ferien. Men jeg var meget tilfreds, for da han kom, lød han som en pige, og det var virkelig frækt. Det var smerterne værd.

Jane

Jeg mødte en sensuel musikertype til en trash-koncert kort efter et svært brud. Jeg havde brug for noget opmærksomhed, så da det gik op for mig, at den her tiltrækkende fyr lagde an på mig, kom jeg ret hurtigt over min eks. Vi faldt godt i spænd den aften, og han inviterede mig ud aftenen efter, da hans band blev i byen en ekstra dag. Vi mødtes, spiste et lækkert veganermåtid, fik et par drinks og flirtede for vildt med hinanden. Kemien var slet ikke til at komme udenom. Aftenen udviklede sig hurtigt, og den stod derefter skiftevis på barer og drinks og på parkeringspladser og seksuelle udskejelser.



For at holde os en smule ude af offentligehedens søgelys stod den på håndarbejde og oralsex i min bil, som vi vendte tilbage til flere gange, hver gang vi vi tog en pause fra indtagelsen af alkohol. Og særligt handjobbene var der rigeligt af. Jeg anede ikke, at mænd kunne have så meget sæd opmagasineret og blive ved med at producere det i så voldsomt et tempo. Jeg tror, han kom tre gange indenfor kort tid, udelukkende på grund af min berøring. Han slikkede mig en masse, og jeg spillede den af på ham i godt og vel fire-fem timer med pauser. Jeg vil skyde på, at han sprøjtede mindst en liter sperm ud i løbet af den relativt korte periode. Nogle mener, at handjobbet er forældet, men jeg nyder da helt sikkert at få finger, og handjobs er vel bare en del af hele “vær mod andre som de skal være mod dig”-princippet.

Bonnie

Jeg gav handjobs, da jeg var gravid, fordi jeg var for træt til at have sex, og fordi min mand ikke ville lade mig være i fred.

Sandra

Jeg kan godt lide at give handjobs. Ofte har vi allerede været i seng sammen, og så påstår fyren, jeg er sammen med, at han ikke er kommet af et handjob, siden han gik i gymnasiet. Sådan noget tager jeg som en udfordring, og der går ikke længe, før jeg har slået benene væk under dem.

OM AT MODTAGE

Brent

Jeg havde en virkelig dårlig uge. Jeg var på vej tilbage til hverdagen efter en super sjov uge i Oakland. Jeg kedede mig, mens jeg ventede på min taske i lufthavnen, og jeg tyede derfor til Tinder. Mit første højre-swipe gav et match, og hun foreslog, at vi mødtes samme aften. Jeg var træt og en smule nede, men hun foreslog, at vi røg os skæve og så Mrs. Doubtfiretil ære for Robin Williams, der lige var død, og det var jeg med på.

Jeg dukkede op hjemme hos hende med DVD’en blot for at finde ud af, at hun ikke havde noget at ryge. Hun havde dog nogle snacks, så dem spiste jeg bare. På et tidspunkt i filmen begyndte vi at kysse på sofaen. Og kort efter forslog hun, at vi gik ind på hendes værelse, da hun ikke ville forstyrre sine samboer, hvilket jeg var helt med på. Så begyndte vi at tage tøjet af. Hun smilte og sagde, at vi ikke behøvede at have sex, men at hun gerne ville gøre noget særligt for mig. Måske var det dumt af mig at forvente, at hun talte om oralsex eller sådan noget, men jeg var slet ikke forberedt på det, der så skete: Hun begyndte at give mig en spiller, mens jeg stadig havde mine underbukser på.

Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Der var jeg, en voksen mand, i færd med at modtage et ualmindeligt tørt handjob. Det var ikke, fordi det føltes helt forfærdeligt – det var bare virkelig mærkeligt, især fordi hun blev ved med at sige ting såsom; “Yeah… det kan du li, hva? Føles det lækker?” Jeg er rimelig sikker på, at jeg bare sad dér uden at blinke. Jeg var forberedt på at skulle gengælde tjenesten, men det var hun ikke interesseret i, og hun ringede bare efter en Uber. Jeg fik stukket min Mrs. DoubtfireDVD i hånden og forlod lejligheden, mens jeg stadigvæk var i chok over det, der lige var sket.

Steve

Sidste gang jeg blev spillet af, til jeg kom, var jeg var på turné. På vej til en koncert i det vestlige Massachusetts stoppede vi ved en genbrugsbutik. Der købte jeg en trøje med et pailletdækket, storladent billede af Michael Jackson på, ledsaget af ordene “King of Pop”. Jeg tænkte, at den ville være sjov at have på under aftenens koncert. Efter koncerten tog et par stykker af os på bar sammen med nogle venner fra et lokalt band. Og på vejen derhen fik jeg et godt øje til en af deres veninder.

Jeg havde sniffet ADHD-medicin hele dagen og knap nok fået noget at spise, hvilket betød, at jeg fejlbedømte, hvor meget jeg kunne drikke, blev uvirkeligt stiv og blackoutede. Jeg kom op at slås med min bedste ven, og vi endte med at rulle rundt på jorden, hvor han fik revet min nye trøje i stykker. Jeg blackoutede igen og fór vild, hvilket betød, at jeg selv skulle finde tilbage til huset, vi boede i, og på vejen lykkedes det mig at rive trøjen endnu mere i stykker. Så meget, at den ikke længere dækkede min overkrop.

Da jeg endelig fandt vej til huset, var jeg blevet noget mere ædru, og jeg blev behageligt overrasket, da jeg fandt ud af, at pigen, jeg havde mødt tidligere, stadig var vågen. Vi blev oppe og flirtede og røg cigaretter, efter alle andre var gået i seng, og hun pirrede mig ved at fortælle, at hun havde en kæreste, og at hun var helt klar over, at jeg gerne ville knalde med hende. Jeg forsøgte bare at holde den gode stemning kørende og samtidig fremstå så sexet som overhovedet muligt. Vi endte med at beslutte os for at lægge os i en tom seng uden at have sex på grund af den førnævnte kæreste. Det endte selvfølgelig med, at vi begge smed bukserne og gjorde alt andet end at have samleje, indtil solen stod op. Hun gav mig et af de mest sexede handjob, jeg nogensinde har fået, og jeg kom ud over min iturevne trøje. Så kyssede vi, indtil vi kunne høre, at mine venner var ved at vågne. Så sneg jeg mig udenfor for at smide den ødelagte, sæddryppende, pailletbesatte Michael Jackson-trøje i skraldespanden.

*Alle navne er blevet ændret.

