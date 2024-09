Exit fra islam: Netværket, der hjælper eks-muslimer

Rundt omkring i verden udsættes afhoppere fra islam for forfølgelse, fængsling, tortur og endda henrettelser, såvel som vold, dødstrusler og udstødelse fra deres lokalsamfund.

Der er mange eks-muslimer, der risikerer såkaldte æresdrab, tvungent ægteskab, kidnapning og at deres familier udsætter dem for vold for at have “bragt skam” over deres slægt. I vestlige lande bliver eks-muslimer ofte ekskluderet fra familien og ender med at leve i isolation.

VICE News fik adgang til et undergrundsnetværk i London, der hjælper med at få eks-muslimer i sikkerhed. Vi følger med, mens netværket hjælper en ung ateist med at slippe ud af Saudi-Arabien og Tyrkiet og hjælper med husly og støtte til unge briter, der er på flugt fra deres familier og lokalsamfund.