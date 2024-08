Ben Stillers punkband har fundet sammen igen, og de er stadig ret gode

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Tilbage i juli skrev vi, at Capital Punishment, det New York-baserede post-punkband Ben Stiller spillede trommer i, da han var teenager, havde planer om at genudgive debutalbummet Roadkill via Captured Tracks i september. Det gjorde de så, og nu kan du lytte til hele det bizarre, geniale, vilde og dybt Devo-inspirerede album på diverse streamingtjenester. Men historien slutter ikke her. Hele bandet – Stiller, dokumentarist Kriss Roebling, dommer Peter Swann og professor ved UCL Peter Zusi – har gendannet bandet for at lave en ny ep med titlen This Is Capital Punishment. Den udkommer på Record Store Day, og du kan tjekke første single fra pladen ud herunder – en ny version af tracket ”Confusion” fra Roadkill.

Videos by VICE

Ifølge pressemeddelelsen bad Mike Sniper fra Captured Tracks om ekstramateriale i forbindelse med genudgivelsen af Roadkill, og det var der, ideen til et nyt album opstod. Bandet fandt sammen igen og genindspillede ”Confusion”, og det viste sig at være så god en oplevelse, at de besluttede sig for at skrive helt nyt materiale. Medlemmerne bor i dag over hele verden og har ikke været i studiet sammen siden den første session. ”Der var ikke nogen, som indspillede samtidig med andre medlemmer udover mig,” siger Roebling. Men bandet formåede altså alligevel at skrive nok materiale til deres første nye udgivelse i 35 år.

Den nye version af ”Confusion” er mere tight og væsentlig tungere end originalen og holdes sammen af Stillers insisterende beat og det faktum, at alle medlemmerne idag har vigtige job og derfor ingen tid til dikkedarer. This Is Capital Punishment udkommer den 23. november på Captured Tracks.