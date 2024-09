Bernie Sanders havde en meget stor planche med et af Trumps tweets med i Senatet i går

Denne artiklen er oprindeligt udgivet af VICE US

Den tidligere præsidentkandidat Bernie Sanders tog på arbejde i Senatet i går for at debattere afskaffelsen af Obamacare – en af Donald Trumps topprioriteter – bevæbnet med et kæmpe print af et af den kommende præsidents tweets, skriver Gizmondo.

Tilbage i maj 2015 tweetede Donald Trump, at han var den eneste republikanske præsidentkandidat, som lovede ikke at afskaffe Medicare og Medicaid. Nu foreslår medlemmer af det republikanske parti at nedlægge netop de programmer for at opfylde præsidentens ønske om at afskaffe og erstatte The Affordable Care Act.

Bernie Sanders så ironien i det og besluttede at illustrere kovendingen ved at printe Trumps tidligere valgløfte ud på en fucking stor planche.

Sanders forklarede, at republikanerne “vil skære ned på sociale ydelser. De vil afskaffe Medicare. De vil afskaffe Medicaid. Hr. Trump havde ret, og millioner af mennesker stemte på ham i den tro, at han ville holde sit løfte.” Han tilføjede: “Hvis alt det, han talte om, bare var valgretorik, så ville han være forpligtet til at indrømme over for det amerikanske folk: ‘Jeg løj.’”

Sanders’ fremlæggelse fik angiveligt selv Ted Cruz til at grine, ifølge Sanders’ kommunikationsansvarlige, Mike Casca.