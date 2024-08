Beyoncé er den bedste rapper på DJ Khaleds nye track, “Top Off”

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Beyoncé er et musikalsk dodekaeder. Hun har mange sider. Der er Ballade-Sangerinde Beyoncé, den Beyoncé, der splintrer alle forhindringer med den rå, usammenlignelige kraft af hendes smukke vokal. Der er Danserinde Beyoncé, når Beyoncés fysiske tilstand i sig selv bliver til kunst, og så er der Verdens Bedste Entertainer Beyoncé, hvor hun på en eller anden måde formår at pakke al sin talent ind i et par minutters fænomenal showtime. Og der er masser af andre Beyoncés – måske endda et uendeligt antal Beyoncés – men den bedste af dem alle sammen er nok Rapper Beyoncé, som kun viser sig en sjælden gang i mellem, men når hun endelig gør, formår hun at vælte samtlige andre rappere af pinden med sit flow og sin.

Det er den Beyoncé, vi får på “Top Off,” det nye DJ Khaled track (og det første track fra hans kommende album Father of Asahd, som endnu ikke har fået en officiel release-dato), der har Bey, JAY-Z og Future med som featuring artister. Og selv om Future og JAY-Z er i topform – Jay hentyder blandt andet til sin vinregning, der er på 91.000 dollars, og får sneget et “Free Meek” med ind – er det Beyoncé, der vinder den her, fordi selvfølgelig gør hun det. Lad dig forundre af hendes evner:

My body, my ice, my cash, all real, I’m a triple threat

Fuck it up and then leave, come back, fuck it up and leave again

Top off the coupe and it look like Freaknik

In the hood, hollerin’, “Free Meek”

Two deep, it’s just me and Jay

Just posted in them courtside seats

Woo! I’m like hol’ up…

Woo! I might roll up

If they’re tryna party with the queen

They gon’ have to sign a non-disclosure, ayy



Det kan kun være et spørgsmål om tid nu, før vi får et helt Beyoncé rapalbum, ikke? IKKE?

