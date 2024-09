Beyoncé-fans tror at Jay-Z var hende utro med kokken Rachel Ray

Som du formentlig har opdaget, så udgav Beyoncé et nyt album i weekenden ved navn Lemonade, ledsaget af en timelang visuel præsentation på HBO. Siden udgivelsen har fans af sangerinden været i undtagelsestilstand over de slet skjulte beskyldninger på albummet om manden Jay-Z’s utroskab. Selvom offentlighedens skarpe blik tidligere har rapporteret om skår i ægteskabet, så har det indtil nu kun været genstand for svirrende rygter.

Marathonmusikvideoen til Lemonade efterlod alverdens fans og Twitterbrugere i en kollektiv tilstand af fortvivlelse, som pustede til spekulationerne om hvorvidt, det ville ende med skilsmisse.

Beyoncés hær af fans – også kendt som “Beyhive” – gik straks i gang med at grave i, hvem der dog kunne finde på at komme imellem Beyoncé og Jay Z. De fokuserede på “Becky with the good hair” i sangen “Sorry” fra det nye album – og fandt frem til den 42-årige designer Rachel Roy som et muligt mål.

For navnesøsteren og tv-kokken Rachel Ray har det dog vist sig at være et stort problem. Rigtig mange forveksler hende nemlig med Rachel Roy, og ifølge Daily Dot går horderne amok på hendes Instagram-konto og plastrer hendes posts til med kommentarer fulde af citron- og bi-emojier.

Når man læser kommentarerne, ledes man til at tro, at det er en meget kontroversiel “bøfsalat”. Og nogle Beyoncéfans nøjedes ikke med at tale i emojier, men efterlod bidske kommentarer på et billede af Rays hund. Den virkelige Rachel Roy forsøger i mellemtiden manisk at udøve damage control, efter hun i en Instagram-post lørdag aften kraftigt antydede, at hun faktisk er den sande “Becky.”

Rachel Roy (venstre) vs. Rachael Ray (højre). Billeder via Twitter.

Lemonade

Ray er dog ikke den eneste kendte kok, som er blevet sat i forbindelse med hypen omkring . Den 93-årige Leah Chase, som er en kendt creole cuisine-kok i New Orleans, havde også en birolle i Lemonade. Hun sidder i en elegant stol med et draperet bagtæppe, der minder om en trone. President Obama har to gange besøgt Chase’s restaurant Dooky Chase, og hun har ligeledes besøgt ham to gange i Det Hvide Hus. Ifølge en journalist gav hun endda Obama et rap over nallerne, da han forsøgte at hælde hotsauce på hendes gumbo.

Det falder måske ikke i så god jord hos Beyoncé, som på førstesinglen “Formation” synger om at bære hotsauce i sin taske. Til gengæld afslørede søndagens HBO-udsendelse, at Beyoncés “hotsauce” er et baseball-bat med navnet “Hot Sauce” skrevet på.

Tingene er ikke altid, som de ser ud, men for nu er det måske sikrest at holde sig ude af den stormende sværm af vrede bier, hvis man kan.