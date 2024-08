Beyonce spiller Nala i den nye ‘Løvernes Konge’, men hvordan bliver filmen egentlig?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK



Du har nok allerede hørt det: Selv hvis du ikke er på Twitter eller Instagram, er der formodentlig allerede nogen, der har sendt dig et link til et grynet screenshot af Disneys rolleliste til den nye Løvernes Konge-film. “BEYONCE!!!” har indtil videre fået mest opmærksomhed i den forbindelse. Hun skal lægge stemme til den voksne udgave af Nala, bedre kendt som kvinden, der fik til opgave at lære sin drengerøv af en kæreste, hvordan man opfører sig som en voksen løve via en kombination af vild leg i junglen og gensynssex.

Videos by VICE

Men det er langt fra den eneste spændende nyhed på den front. Har du set, hvem der ellers er på rollelisten? Har du ikke nærmest omgående forestillet dig Seth Rogens bastunge latter imellem replikker leveret af et STORPRUTTENDE OG LETTERE USIKKERT VORTESVIN?? Har du ikke forestillet dig Eric Andre bag mikrofonen i lydstudiet, der står og øver sig på sin hyænelatter, mens han forsøger at kanalisere sin indre Whoopi Goldberg (minus alt det problematiske vrøvl hun fyrer af på The View)? Ikke? Nåh, men det har vi:

Donald Glover som Simba

Forestil dig, om du vil, en Donald Glover i bar overkrop iført de der bevægelsessensorer over alt på brystet, der ruller rundt foran en greenscreen sammen med Beyoncés stand-in (det står garanteret i Beyoncés kontrakt, at folk, der ikke er familiemedlemmer, ikke har lov til at røre ved hende i mere end tre sekunder af gangen). Donald har en Emmy nu. Donald er ikke en joke. Han er en skuespiller af format, der kan puste liv i Simbas følelsesmæssige dannelsesrejse fra at være en barnlig idiot til helten, der overvinder sin fars banemand og generobrer løveriget. Donald skal nok få dig til at knibe en tåre.

Beyoncé som Nala

Den ultimative ride-or-die. Hun er pige, der nok egentlig burde have fundet noget bedre, men allerede lignede en på 40 i sine 20’ere, fordi der aldrig var nok mad, i det Nordkorea af en løvestat Scar herskede over, og sikkert også fordi hun hele tiden skulle trøste sin kæreste. Det er kun gået fremad med Beyoncés evner som skuespiller siden hendes katastrofale optræden som Foxxy Cleopatra i Austin Powers in Goldmember (den hvor hun råber “I’M A WHOLE LOTTA WOMAN”). Hun er det oplagte valg til at formidle Nalas smerte og noble væsen. Du har hørt, når Bey finder det dybe og alvorlige toneregister frem i stemmen, som når hun taler om gud eller hendes indre styrke i en dokumentar, ikke? Det er det, vi vil have.

James Earl Jones som Mufasa

DEN OPRINDELIGE MUFASA I FILMEN FRA 1994. Det bliver simpelthen ikke bedre på den front. Mere fra den hylde, tak.

Chiwetel Ejiofor som Scar

Der var lige en på Noisey-redaktionen, der beskrev Scar som “super sexet for en animeret løve,” så den ligger vist lige til højrebenet. Chiwetel skal bare øve sig på det luskede smil og tale lidt langsommere, end han plejer at gøre. Det er ret let at forestille sig Chiwetel sidde og beundre sine nydeligt manicurerede negle, mens han koster rundt med Zazu (kommer om lidt) og lusker rundt foran en greenscreen. Godt så.

Alfree Woodard som Sarabi

Der er ingen anden, der kan udfylde rollen som den godhjertede mor, der ikke tager imod lort fra nogen og lige bruger fem minutter på at børste håret ud om aftenen, efter hun har langt ungerne i seng, fordi det er den eneste tid, hun har for sig selv, som Woodward kan det.

John Oliver som Zazu

Rolig nu, ‘all lives matter’-aktivister, der er også hvide mennesker med i den her film. Og bare for at gøre jer ekstra glade, så er de udelukkende mænd! John Oliver i rollen som en ærlig og loyal næsehornsfugl, der til trods for at være en fugl, ser ud, som om han har brug for briller, er et helt oplagt valg. Forvent en masse forvirret vrøvlen.

John Kani som Rafiki

Nu kan det godt være, vi har levet under en sten, men vi har aldrig hørt om Kani før. Eftersom han har været i skuespillergamet i omkring fire årtier, så er der gode chancer for, at han er helt perfekt til at kanalisere en munter bavian, der sidder og griner for sig selv hele dagen, når han ikke er i gang med at lære løveunger om åndeverdenen eller stavrer rundt, som om han lige lagt Hennyen på hylden. Kani er sydafrikaner og altså ikke fra Østafrika (hvor swahili-referencerne i filmen stammer fra), så vi ser frem til at høre hans kenyanske accent.

Seth Rogen som Pumba

Det her er rollen, Seth Rogen er født til at spille, og det siger vi med kærlighed. Vi er alle sammen vilde med hans ene replik (“I like your boobs”) i Donnie Darko, vi var godt underholdt af de syvtusind film om at ryge fed, hvor han spiller en gennemsnitlig taber, og James Franco spiller James Franco, og vi har vedtaget at ignorere Sausage Party-fadæsen. Men nu er det fandeme på tide at geare op til det mest fornuftige valg af en skuespiller, Hollywood har foretaget, siden dengang man valgte ikke at give Nicolas Cage rollen som Aragorn i Ringenes Herre. Vi kan ikke vente til 2020, når Seth Rogen vinder en Oscar for at lægge stemme til et vortesvin, der er bedst kendt for at prutte i vildskab og råbe “ARGHHHH!”

Eric Andre som Azizi

Af uvisse årsager har Disney valgt at omdøbe to af hyænerne – Azizi plejede at hedde Ed. Det eneste, Andre behøver at gøre her, er at skrue op for sin underlige natur. De fleste er ret ligeglade med den her hyæne.

Florence Kasumba som Shenzi

Den oprindelige Shenzi, som Whoopi Goldberg lagde stemme til, var den eneste af hyænerne, som folk var interesserede i. Så vi er glade for at se Kusambla gå fra at spille “Sygeplejerske På Amerikansk Hospital” til at tage den her rolle (plus den hun har i den kommende Black Panther). Hvad mere kan vi kræve end en uhyggelig, højfrekvent latter, der kan give børn mareridt de næste 20 år? I fremtiden kan Kusambla underholde sine børn med historien om, hvordan hun overskyggede to mænd, mens hun lagde stemme til en hyæne, der hovedsageligt er interesseret i at gnave kødet af sine ofres knogler.

Keegan-Michael Key som Kamari

Hold fast, hvor er der mange hovedpersoner i den her film. Sidste mand på banen under kategorien lyshudede-komikere-der-giver-den-som-hyæner, Keegan-Michael Key, skal bare stille sig ind foran mikrofonen og grine på den der måde, hvor det lyder, som om han råber. Key er helt sikkert valgt af producerne på grund af sin latter – det er ren bonus, at han også er en fantastisk komiker, der er mere end kvalificeret til at spille medløberen (Kamari var Banzia i den oprindelige film), som hele tiden hænger i halen på Shenzi.

JD McCrary som Young Simba

Unge konge, vi har aldrig hørt om dig, men vi ønsker dig god vind på din rejse. Du skal bare være nuttet, god til at synge og så selvfølgelig græde, når din far dør.

Shahadi Wright Joseph som Unge Nala

Og De, unge dronning, vær munter og opmærksom på, at traditionelle kønsrollerne skal brændes ned til grunden, så små piger ikke tror, at løvinder bare er savannepåhæng. Mange tak, folkens. Vi ses i 2019.