BFL fucker ikke med regeringen, røde Skjold eller Jylland

Med singler som “Det’ Brian“, “J-Dag” og “Stadig Brian” har vestegnsrapperne i BFL (forkortelse for “Brian For Livet”) etableret sig som det største danske navn lige nu, når det kommer til trapmusik om livet som, tja… Brian.

Lil Sim, Soulja Cav og MDMAnders er leveringsdygtige i højenergiske (og til tider improviserede) koncerter, underholdende, reference-fyldte videoer og rim om livet i Københavns forstæder, og til oktober kan de fejre et-års jubilæum som gruppe.

Siden deres første hit, “Det’ Brian”, kom ud sidste år, er den blevet set over en halv million gange. Samtidig har kommentarsporet til videoen udviklet sig til en regulær konkurrence i at nævne ting, der er ‘Brian’. For at få afgjort, hvem af YouTube-brugerne, der har fattet pointen, og hvem, der bare skal holde ud og holde kæft, bad vi BFL om at svare på et udvalg af kommentarerne.

Det førte blandt andet til en snak om regeringens overvågning af danske borgere, og ikke at lade sig holde nede: “Min lærer sagde altid til mig: Amigo – du er en taber, når jeg ikke havde lavet mine lektier. Men hvem er en taber nu?” siger Soulja Cav med et grin.

