Big Narstie, der præsenterer det pissekolde vejr i tv, er det mest hjertevarmende nogensinde

Big Narstie er født til at være på tv. Han har underholdning i blodet. Alt, der kommer ud af hans mund, er guld værd. Og på det sidste er han begyndt at dukke op over det hele – med sine homies Ed Sheeran og Example på Celebrity Gogglebox og som paneldeltager på 2017’s Big Fat Quiz of the Year (og så vil vi også gerne påpege hans optræden som Live Action Role Player i Noiseys helt egen The Real Game of Thrones ). Og nu præsenterer han vejret i tv. Se med, Jesper Theilgaard, måske kan du lære noget.

WATCH: 'Man better know it’s cold outside!’ – 😂 @bignarstie does the weather LIVE on air! The full online weather report is coming soon #gmb pic.twitter.com/6NJNAfXiIq — Good Morning Britain (@GMB) January 16, 2018

Det begynder med, at Good Morning Britain‘s meterolog Alex Beresford afslører det ret utrolige faktum, at det er Big Narsties store drøm at “præsentere vejret live i fjernsynet.” Han er professionel fra det første sekund, hvor han åbner munden (“aight boom”) – hvor andre, ringere tv-vejrpersoner bare ville sige noget så kedeligt og forudsigeligt som “det er friskt”, forklarer Narstie os, at temperaturen udenfor ikke skal fejlfortolkes “one t-shirt business.” Han har endda en særlig meddelelse til kæledyrsejere (“you’re gonna be getting bare mud in your yard”), og folk, der er bosat i the Highlands, som kan se frem til at befinde sig i “a bag of snow”.

Hvis det var op til mig, skulle han permanent overtage Beresfords plads – men sidst i videoen, når vejrværten får Narstie til at rappe, er de faktisk et ret stærkt hold.