Bill Cosby undgår måske tiltale for seksuelle overgreb på grund af en detalje

Den eneste tiltale om seksuelt overgreb, som er rejst mod den vanærede komiker Bill Cosby, kommer muligvis slet ikke for retten.

Ved en høring tirsdag morgen grillede Cosbys advokater den tidligere anklager, som afslog at rejse tiltale mod Cosby tilbage i 2005. Dengang anklagede canadieren Andrea Constand komikeren for at have bedøvet hende og forgrebet sig på hende i sit hjem året før. Den tidligere distriktsadvokat i Montgomery County i Maryland, Bruce L. Castor Jr., fortalte tirsdag dommeren, at han reelt set gav Cosby immunitet for kriminelle anklager dengang for at overtale ham til at vidne i en anden retssag i stedet.

“Jeg besluttede ikke at rejse tiltale mod Hr. Cosby, fordi det ville sætte en række begivenheder i gang, som kunne yde Andrea Constand nogen grad af retfærdighed,” fortalte Bruce L. Castor Jr. og gav udtryk for, at “det bedste han kunne gøre” var at sikre hende økonomisk kompensation. Sagen blev oprindeligt afgjort i 2006, men sagen blev genoptaget sidste år, efter visse retsdokumenter blev offentligtgjort.

Problemet er, at der tilsyneladende ikke er noget skriftligt bevis for aftalen, og at advokaten, som repræsenterede Cosby dengang, er død. Kevin Steel har siden overtaget embedet som distriktsadvokat og han udtaler, at han ikke vil lægge sagen på hylden, selvom beviser for en sådan aftale skulle se dagens lys. Hele situationen er meget rodet og afhængigt af, hvad dommeren beslutter, så kan Castors erindring om den omtalte aftale gøre, at Cosby slipper for tiltale i sagen om de påståede overgreb på Constand – den eneste voldtægtssag, som er rejst mod ham.

Det gør situationen endnu mere indviklet, at det var Cosbys vidneforklaring i den selvsamme retssag, som gav anledning til en ny kriminalsag ti år senere. Ifølge et skriftlig vidnesbyrd fortæller Andrea Constand, at hun befandt sig i Cosbys hus i 2004, da han tilbød hende tre blå piller og noget vin. Constand tilføjede, at hun kunne huske at være blevet ført hen på sofaen og befamlet, og da hun kom til sig selv klokken fire om natten, fulgte Cosby hende hen til døren og sagde, “Alright.”

Ifølge Castor var der ikke nok bevismateriale til at anklage Cosby, da Andrea Constand i første omgang anmeldte hændelsen. Han tilføjede ved høringen i tirsdags, at Constand ikke opførte sig som offer for et seksuelt overgreb, fordi hun gik til en advokat før politiet. “Jeg vurderede, at sagen på ingen måde ville kunne blive stærkere med tiden uden Hr. Cosbys tilståelse,” fortalte han. “Andrea Constands egne handlinger i løbet af det år ødelagde hendes troværdighed som vidne.”

Castor tilføjede dog også, at han tror på, at Bill Cosby rent faktisk forgreb sig på Andrea Constand, men at han ikke troede, at han kunne bevise det.

Men da vidneforklaringerne fra sagen i 2005-2006 kom frem i lyset sidste sommer, blev de væsentligste dele af Constands anklager underbygget. Cosby indrømmede for eksempel at have givet den beroligende medicin Quaalude til kvinder, som han gerne ville have sex med. Offentliggørelsen af det vidneudsagn fik adskillige andre kvinder til at stå frem og fortælle om lignende oplevelser, hvor de angiveligt er blevet bedøvet og overfaldet af den tidligere sitcom-stjerne.

Cosby risikerer op til ti års fængsel, hvis sagen kommer for retten. Den indledende høring forventes at fortsætte i dag, onsdag.