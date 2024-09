Bill Cosby får tre til ti års fængsel for seksuelt overgreb

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE News

Stjernen fra Cosby & Co. skal i fængsel.

Bill Cosby, den vanærede komiker, som nu er dømt for at have bedøvet og begået seksuelt overgreb på en tidligere medarbejde ved Temple University ved navn Andrea Constand, er idømt mindst tre års fængsel, men kan risikere at skulle afsone ti år i alt – hvilket i realiteten er en livstidsstraf for den 81-årige skuespiller.

Den tidligere tv-stjerne blev i april fundet skyldig i tre anklager om seksuelt overgreb i en genoptagelse af sagen om overgreb i Pennsylvania, der slog fast, at Cosby havde begået overgreb mod Constand i sit hjem i Philadelphia i 2004. Dommen er den anden af sin slags i forbindelse med #MeToo-afsløringerne, der tidligere har fældet Michigan State-lægen Larry Nassar.

Ifølge Associated Press afslog dommer Steven O’Neill, Cosbys anmodning om at stille kaution, hvis han beslutter sig for at appellere dommen. Cosbys hold af advokater forsøgte at overbevise dommeren om, at deres klient skal sidde i husarrest, så længe appelprocessen står på, men dommeren stod fast.

Cosby blev ført ud af retssalen i håndjern.

Næsten 60 kvinder har stået frem med beskyldninger mod Cosby om overgreb – der i 80’erne var kendt som ”hele Amerikas far” for sin rolle i den ikoniske tv-serie – men flere af tilfældene ligger så langt tilbage i tiden, at de ikke kan retsforfølges. (Constand-sagen er indtil videre den eneste, som har resulteret i en dom).

Anklagemyndigheden havde oprindeligt krævet mellem fem og ti års fængsel.

I Constands sag stod Cosby til 30 år bag tremmer eller maksimalt ti år per anklage, hvis han blev fundet skyldig. I de fem måneder, der er gået siden han fik sin dom, har Cosby holdt sig ude af fængsel på kaution. Som del af et sagsanlæg i 2006 betalte Cosby Constand 21,5 millioner kroner.

I retten nægtede Cosby at udtale sig, oplyser en talsperson til Associated Press. Philadelphia Enquirer skrev, at Cosby virkede optimistisk i retten i torsdags.

Constand fortalte i går, at ”mit liv, som jeg kendte det,” endte den aften, Cosby angreb mig. Hun har siden overgrebet lidt af ”uoverkommelig stres og angstanfald”.

Inden domsudmålingen i den her uge postede hun et Bibel-citat på sin Twitter-profil.

Be wrathful, but do not sin; do not let the sun set while you are still angry; do not give the Devil an opportunity.

Cosbys advokater argumenterede i mandags for, at det både var grundlovsstridigt og ondskabsfuldt at udsætte Cosby for den fornedrelse, at han resten af sit liv skal være registreret som sexforbryder i USA. Dommeren afviste i mandags deres argumenter – sagen skal imidlertid afgøres ved delstaten Pennsylvanias højesteret – og dømte, at Cosby skal registreres som en ”voldelig seksuel overgrebsmand”.