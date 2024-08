Punks fra hele Australien væltede ind til Melbourne til Maggot Fest VIII i den her weekend. Det var en fire-dages festival, der fejrede kvaliteten of mangfoldigheden i australsk punk-, hardcore- og DIY-musik.

Orion, Power, Spike Fuck, Straightjacket Nation, BB & The Blips, Nasho, The Stroppies og en bunke andre vilde navne smadrede spillestedet The Tote fredag og lørdag, og David Forcier var der til at dokumentere vanviddet.

LA Suffocated

Bloodletter

Terry

BB & The Blips

Knifer

Orion

Red Red Krovvy

Exek

Straightjacket Nation

Oily Boys

Dagz

Cold Meat

The Stroppies

Robber

Vertigo

Execution

Spike Fuck

Low Life

Sex Drive

TOL

The No

Power

Comrad Xero