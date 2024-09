Billeder af makedonere, der nyder sommeren ved en småbeskidt badesø

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE Grækenland

Dojran er en sø på grænsen mellem Grækenland og Makedonien – eller for at være mere præcis: 27,3 km2 af vandoverfladen hører til Makedonien og 15,8 km2 er en del af Grækenland. Den græske side er ret stille og rolig – når man kører forbi, kan man se træer, små grupper af fiskere, og de langsomme bevægelser fra toldmyndighederne, som stener rundt på grænsen. Når man kører ind i Makedonien, forandrer alting sig. Den første landsby, man kommer igennem, er Star Dojran (“Det Gamle Dojran”) og det er et travlt udflugtsmål for makedonere, som ikke har råd til at tilbringe deres ferie i de turkisblå vand uden for Halkidiki – den græske region, hvor de mere velstående makedonere, russere, bulgarere og nordgrækere slapper af. På den makedonske side af Dojran-søen har det været højsæson de sidste par uger.

Søens grumsede vand er omringet af en betonvæg. Parasoller og solstole er smækket op den hårde, stendækkede grusstrand, mens andre spreder håndklæder ud på fortovet til en picnic. I Star Dojran ser man ikke de luksusbiler, man ser i Haldiki – her kører folk i Lada eller VW Bobbel. Byen emmer af nostalgi – der er en aura af post-sovjetisk livlighed og Balkansk hittepåsomhed. De fleste af gæsterne drikker græske frappé for 120 denarer (ca. 20 kroner) og bruger under 1230 denarer (ca. 200 kroner) på en stor grillet fisk eller grillkylling til en familie på fire. Der er et udendørs marked, sælgere, et casino, en tankstation, og så er der Ivan – som går rundt i byen med en pyton på skuldrene. Star Dojran er ikke en smuk by, men hvad er pointen med skønhed, når det virker, som om at skønhed kun er et spørgsmål om penge?

