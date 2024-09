Billeder fra et af USA’s fattigste områder

Denne artikel er oprindeligt udgivet i december-udgaven af VICE magazine

I sin mindeværdige State of the Union-tale i 1964 erklærede den amerikanske præsident Lyndon B. Johnson krig mod fattigdom. Derudover proklamerede han, at der skulle findes en måde, hvorpå man kunne forbedre tilværelsen for dem, der var blevet efterladt i ruinerne af den amerikanske drøm. LBJ mente, at USA havde midlerne til at komme økonomisk nød til livs og udvalgte den centrale appalachiske region som initiativets frontlinje.

Regionen omfatter hele West Virginia og nogle dele af det sydvestlige Virginia, det østlige Tennessee, øst-Kentucky, det sydøstlige Ohio og det vestlige North Carolina. Det er et stort landområde, der grænser op til de appalachiske bjerge.

Medierne strømmede til regionen for at sætte ansigter på krigen mod fattigdom. Journalister skildrede det som et utænkeligt sted at bo og malede portrætter, der har hjemsøgt folk i området lige siden. De ansvarlige havde gode intentioner, men bidrog i sidste ende til en uretfærdig stereotypisering af et landligt udsnit af samfundet, der allerede følte sig afskåret fra den såkaldte amerikanske drøm. 50 år senere er støtten til langt de fleste af de initiativer, der er blevet indført for at komme fattigdommen til livs, blevet drastisk reduceret.

Jeg har taget billeder i regionen i fem år. Sidste sommer samarbejdede jeg med VICE og de lokale skribenter Juliet Escoria, Catherine Moore og Jacob Knabb om at fortælle historier, der giver en kompleks og nuanceret forståelse af, hvordan regionen ser ud 50 år efter at være blevet gjort til stereotypen på amerikansk fattigdom.

Vi fokuserer på følgerne af den døende kulindustri, systemiske problemer med sundhedsplejen, kampen for at beskytte naturen fra minedrift, narkoepidemien og den historiske betydning bag ord som redneck og hillbilly.

Jeg ville ikke lave en artikelserie, der understøttede massemediernes skildring af den centrale appalachiske region som hærget af fattigdom. Jeg tror heller ikke det nytter noget at ignorere fattigdommen og bare vise selektive billeder af ting, der kun er positive. Med begge fokuspunkter misser man livets kompleksitet. Hvis vi vil bruge massemedier til at afmystificere stereotyper, repræsentere kultur, opsummere erfaring eller fortolke minder og historie, så er vi nødt til kollektivt at anerkende at disse fortællinger ikke er lig med en definitiv skildring af et sted. Det er den centrale appalachiske region for stor og nuanceret til.

Kirk drikker på Buddy’s, den eneste bar der var tilbage i Madison, West Virginia på det tidspunkt (den er siden lukket). En stor del af regionen har kæmpet med den lidende kuløkonomi. Rekordhøje antal minearbejdere er blevet afskediget, og lokale forretninger er gået konkurs.



Kendra og Jailah efter de har været til den årlige Coal Festival i Madison. De har matchende T-shirts på, hvorpå de erklærer deres kærlighed for hinanden. Der var færre mennesker med til festlighederne end ved tidligere år grundet de omfattende fyringsrunder i kulindustrien.

Bryan Dunlap, 39, landinspektør for Patriot Coal. Han har arbejdet for seks firmaer, hvoraf tre er gået konkurs.

Dakota Workman er fitnessinstruktør ved Southern Fitness i Madison. Han er også ungdomsformand i sin lokale kirke og frivillig på Madisons offentlige bibliotek. Han tror på regionens fremtid og mener selv, at han spiller en vigtig rolle i opbygningen af et solidt lokalsamfund i Madison.

Logan i West Virginia er en smuk by med historiske røde murstensbygninger, der ligger mellem nogle bakker og en flod. En stor del af byens befolkning lever i fattigdom, får bistand fra staten eller begge dele. Byen har et stort problem med stoffer.

Shawn, der er søn af en prostitueret narkoman, voksede op i socialt boligbyggeri i Charleston, West Virginia, og begyndte at sælge stoffer som 14-årig. Han blev for nyligt løsladt fra fængslet efter at have siddet inde i næsten ti år for narkokriminalitet. Han håber på at kunne bruge sine erfaringer til at hjælpe udsatte unge.



Mountaineer kraftværket ved New Haven, West Virginia laver regionens kul om til elektricitet. Kraftværker som dette bliver i højere grad forældede i takt med, at vi finder grønnere alternativer.

Linda og hendes nabo Alan fotograferet i centrum af byen Logan. Linda har dårligt nok råd til huslejen i sin sparsomt indrettede lejlighed, hvor hendes to døtre sover på gulvet. Alan modtager invalidepension for en skade han fik som kulminearbejder og er derfor berettiget til lige under 4000 kroner ($600) om måneden og en recept på det smertestillende medicin Norco.

Jeff Barker bliver røntgenfotograferet af Remote Area Medical Volunteer Corps (RAM) i Wise, Virginia. RAM, hvor der arbejder 1200 frivillige, har gjort regionen til hovedfokus på sin mission for at give den landlige befolkning gratis sundhedspleje.

RAM-klinikkens patienter behandles i staldpladser på byens markedsplads, der nu er bygget om. I løbet af tre dage i juli udfører RAM i alt 7035 tandprocedurer og udsteder over 840 par briller.

Patienter overnatter ved markedspladsen i Wise for at sikre sig, at de har en plads i køen klokken 6 næste morgen og kan få gratis lægehjælp. Virginia er en af de 19 stater, der ikke har indført udvidelsen af Medicaid under the Affordable Care Act (Obamacare).

Tandlægehjælp er klart den mest eftertragtede form for sundhedspleje på RAM-klinikken. Patienter venter i timevis i telte udenfor for at få plejet deres tænder. De frivillige arbejder hurtigt for at sterilisere deres udstyr og arbejdsstationer, mens patienterne får taget røntgenbilleder og får renset eller trukket deres tænder ud.

Hershel bor på Stratton Street i centrum af Logan. Han er pensioneret og bruger sine dage på at drive et loppemarked fra sin veranda. Som de fleste andre mennesker på gaden siger Hershel, at han føler sig utryg. Han advarede os mod at blive på gaden efter mørkets frembrud på grund af prostitution, røveri og vold.

Joe Ford var den første sorte politichef og borgmester i Laeger, West Virginia, hvor er bor 300 mennesker. Heraf er 98 procent hvide. Joes far, der er minearbejder, ønskede aldrig at hans børn skulle arbejde i minerne. Joe blev politimand, og de fleste af hans søskende drog mod Detroit for at arbejde i bilindustrien.

Cassandra Stacy fra Meigs County i Ohio, beskriver sig selv som “hill punk.” Hun bor i en Devils Diciples biker-klub og beskriver sine naboer som folk, der er anti-autoritære, anti-regering, og gerne vil have lov til at være i fred og ikke bestemmes over af andre. Her føler hun sig hjemme.

Josephine Kirby fra West Columbia, West Virginia, er 96. Hun driver en kiosk, der har været i hendes familie i 75 år. Inde i butikken er der billeder af folk, der er vokset op i lokalsamfundet. Udenfor er der mænd, der står i timevis og ryger cigaretter, mens de udveksler historier.

Highway 23 hvor den krydser Benge’s Gap i Virginia. Her blev der udkæmpet et historisk slag mellem kolonister og de indfødte indianere. Hvide nybyggere erobrede området sent i 1700-tallet, da mange kolonister krydsede de appalachiske bjerge for første gang.

Mountain Justice er en sammenslutning af arrangører, der kæmper mod kul og andre udvindingsindustrier. Her lærer de fremmødte til organisationens generalforsamling i år, der blev afholdt i Kanawha State Forest tæt ved Charleston, West Virginia, hvordan man tester vandkvaliteten i en bæk.

Arbejdstøj med refleks kan ses sat til salg i vejkanterne overalt i kulregionen.

Max Taylor fra Carolina Friends School deltager i Mountain Justice-mødet. I en workshop lærer han at klatre i træer, lave ‘tree sits’ og fæstne bannere – teknikker der bruges i demonstrationer og handlingsorienterede modstandskampagner.

