Billeder af Amsterdams første punkere

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE Holland

Punken kom til Amsterdam omkring 1977, og epicentret af den første punkbølge lå omkring Rosengracht, hvor pladeforretningen ‘No Fun’ – som blev stiftet af Hansje Joustra – lå. Hansje havde besøgt CBGB i New York og tog tilbage til Amsterdam med en fornemmelse af, at punk snart ville slå igennem. Han besluttede, at hans forretning skulle stå i spidsen for bevægelsen, så han grundlagde de første punk-pladeselskaber i Amsterdam – Plurex og No Fun.

De første hollandske punk bands (som Tits, The Helmets, Meccano Ltd., Mollestors og Subway) skrev alle kontrakt med selskaberne, hvilket blev begyndelsen på en helt ny punkkultur i Holland. Det var før “punk” betød hanekam og sikkerhedsnåle. Dengang blev en læderjakke betragtet som noget, der var rimelig punk.

Den første bølge varede ikke så længe: Ret hurtigt gik de nævnte bands videre til andre genrer som post punk og new wave, og Plurex og No Fun begyndte at udgive mere eksperimenterende musik. No Fun ændrede også navn til Torso.

Billederne i galleriet nedenunder er fra Martin de Jonges arkiv – han var en af de fotografer, der for nylig deltog i en udstilling i Amsterdam til ære for No Fun, Plurex og Torso. Nogle af billederne blev taget under punkens første bølge, mens andre er fra en senere periode, hvor punkerne i Amsterdam begyndte at bære flere nitter, sikkerhedsnåle og badges for at udtrykke deres punkhed.

Punkere fra det nordlige Holland under en fest i Spuistraat i Amsterdam, 30. april 1986.

Unge, glade punkere på Paradiso i 1978

Til venstre: Forsangeren fra The Storch 30. april 1979 til punkfestivalen Fuck The Queen, foran NoName – en punk-coffeeshop i Amsterdam. Til højre: En pige ved navn Liesbeth blandt publikum til den samme festival.

Til venstre: Bassisten Jacki fra Speedtwins på Paradiso i 1978. Til højre: En pige ved navn Nicole foran scenen på Paradiso i 1978.

Flere punkere fra det nordlige Holland inklusiv den blonde forsanger fra Zweetkutten (‘Svedige Kusser’) i Amsterdam, 30. april 1986.

En dreng med en nazistisk hat under Fuck the Queen Festivalen i 1979 på gaden foran NoName.

Punkbladet ‘Attack’ blev grundlagt, før der var nogen hollandske punkbands at skrive om.