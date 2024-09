Blod, sved og tre procent kropsfedt: Billeder af britiske muskeldronninger

Denne billedserie blev oprindeligt udgivet af Broadly UK

Kroppen er en utroligt fascinerende gave. Den opererer i perfekt harmoni helt af sig selv – fra hjerteslag, til puls, til celledeling, til hormonfrigivelse – uden en eneste bevidst tanke. Vi er allesammen biologiske mirakler, uanset hvilken form vi indtager. Men for nogle kvinder er det ikke helt nok at eksistere under et tykt, blødt lag hud.

I West Midlands i Storbritannien udvikler kvinder en fysik, som går ud over spraytans, tynde ben og kropsnære kjoler. De tilbringer timevis i fitnesscentret og bænker, dødløfter og squatter. Broadly har talt med fem kvinder, som har opnået det umulige gennem blod, sved, tårer og ren muskelmasse.

Alle billeder er taget af Hazel Gaskin



Dawn Shillingford, 38 år

Hvornår begyndte du på bodybuidling?

I september sidste år. Jeg havde aldrig trænet inden da. Jeg havde ikke engang sat mine ben i et fitnesscenter før.

Hvordan holder du dit energiniveau oppe?

Det har heldigvis ikke rigtig ramt mig endnu. Jeg er nede på tre procent kropsfedt nu, og jeg har det stadig OK.

Hvordan finder du balancen imellem ikke at være for hård ved dig selv og stadig opnå dine mål?

Det er også virkelig svært. Jeg er meget bevidst om min krop – ikke så meget på grund af hvad andre synes, men mere på grund af mig selv. Jeg ved, at når jeg træder op på scenen, så vil dommerne sige: “Du er asymmetrisk.” Jeg plejede bare at kunne træde ind i et rum uden at tænke over min krop, men nu ser jeg hver eneste lille fejl ved mig selv.

Du er også professionel hesterytter, hvilket er et miljø med overvejende flest kvinder i. Ved at gå ind i bodybuilding er du blevet en del af et mere testosteronfyldt miljø. Er der nogen speciel grund til det?

Jeg har brødre, og mange af mine venner er mænd, så det er ikke en fremmed kultur for mig. Sjovt nok er det i højere grad kvinderne, der lykønsker mig, når jeg har taget på i muskelmasse. Kvinderne siger altid til mig, at jeg ser fantastisk ud – de værdsætter virkelig det hårde arbejde, jeg lægger i min træning.

Hvordan ser en almindelig træningsdag ud for dig?

I tiden op til en konkurrence laver jeg kredsløbstræning i fitnesscenteret om morgenen, og så kommer jeg tilbage om aftenen for at styrketræne forskellige dele af min krop, afhængigt af hvilken ugedag det er, og så mere kredsløb til sidst. Jeg kan bedst lide styrketræning.

Heather Cowley, 51 år

Hvornår begyndte du på bodybuidling?

Jeg har altid interesseret mig for sport, særligt fordi jeg blev mobbet i skolen. Jeg elskede at konkurrere, og det fik mig ud af klasselokalet.

Hvilken slags mand er attraktiv i dine øjne?

Han skal have muskler. Jeg har været single i lang tid nu. Jeg var sammen med min tidligere kæreste i et år. Da jeg besluttede, at det ikke fungerede og forsøgte at afslutte det, blev han stiktosset og smadrede hele lejligheden. Det blev så slemt, at jeg virkelig var bange for ham. Jeg holdt det hele skjult for min søn, som var meget ung dengang – jeg gik med det hele selv.

Hvordan kom du ud af det til sidst?

Han holdt en kniv mod mig og sagde, at jeg skulle begå selvmord, fordi jeg ikke var noget værd. Han forsøgte at slå mig, men fordi jeg er trænet i kampsport, gav jeg ham sådan et spark, at han fløj igennem lokalet, og så sagde jeg, at han skulle forsvinde fra mit hus. Og så gik han. Jeg håndterede det ved at begrave mig i fitnesscenteret.

Hvilke kvinder har inspireret dig mest gennem dit liv?

For det første min mor og [fitnessmodellerne og bodbuilderne] Oksana Grishina, Dana Linn Bailey, Nicole Wilkins og Larissa Reis.

Donna Gittings, 30 år

Kan du huske, hvad du følte, da du trådte ind i vægtløftningslokalet første gang?

Jeg var slet ikke inde i vægtløftningsafdelingen, indtil jeg mødte min kæreste Tony – det ændrede sig, da jeg mødte ham. Jeg var besat af kredsløbstræning og mavemuskler. Jeg var alt for tynd. Jeg indtog næsten ingenting, fordi jeg havde taget så meget på, da jeg fødte. Jeg så næsten helt syg ud.

Jeg synes, det er fedt at se en kvinde, som former sin krop på en måde, hun er stolt af, og som ikke vil bøje sig for stereotypiske idealer.

Vi ser mange flere kvinder, der starter på fitness efterhånden. Man skal lige vende sig til hvordan det ser ud. Mændene kan måske ikke altid lide den måde at se ud på, men de anerkender den viljestyrke, det kræver at opnå den slags muskelmasse. De sætter pris på ens dedikation mere end selve udseendet. Der er selvfølgelig også nogle negative stemmer. Internettroldene er de værste.

Er der mange, der juicer [bruger steroider] i dit fitnesscenter?

I vores center rynker man slet ikke på næsen af steroider. De fleste, måske 85 procent, synes det er helt fint.

Kunne du finde på på at tage steroider?

Jeg har taget steroider og er meget åben omkring det. Jeg begyndte med det, fordi jeg gerne ville deltage i konkurrencer. Mange af kvinderne vil ikke indrømme, at de tager steroider. Faktisk vil de hårdnakket benægte det, men det er meget nemt at se, når nogen tager dem. Deres stemme ændrer sig, og de bliver meget mere opsvulmede at se på.

Injecerer du eller tager tabletter?

Begge dele.

Hvordan sover du inden en konkurrence?

Ikke særlig godt. Man er ret sulten og meget tørstig. Til min sidste konkurrence skar jeg ned på mit væskeindtag klokken 18 aftenen før, og jeg skulle ikke konkurrere før klokken 14. Man øger sit væskeindtag i opløbet til konkurrencen. Tony kan drikke 10-12 liter om dagen. Men så skyller man væskeoverskuddet ud i ugen op til, hvor man så dehydrerer. Jeg tager også vanddrivende produkter.

Føler du dig smukkere nu?

Nej, det ville jeg ikke sige. Jeg vil ikke engang sige, at min selvtillid er større, den er bare meget anderledes. Jeg plejede at gå meget ud og drikke alkohol, og det gør jeg slet ikke nu. Jeg spiser meget mere, og vores liv er i fitnesscenteret. Vi får meget kritik på grund af vores forbrug af steroider. Folk spørger: “Hvorfor vil du udsætte din krop for det?” Til gengæld ryger eller drikker vi ikke, og vi spiser ikke snasket mad.

Victoria Brown, 29 år

Fitness må være en stor del af din identitet, både som deltager i bikinikonkurrencer og personlig træner. Er der nogle bestemte fysiske mål, du har nået, som har givet dig et selvtillidsboost?

Helt sikkert. Min kæreste har hjulpet mig med det. Han træner meget hårdt. Han har sagt, at han ikke rigtig flirtede med piger, før han mødte mig og inviterede mig på date. Konkurrencerne hjælper også, men man skal gøre sig umage. Når dommerne spørger, om man vil have feedback, så kan man vælge at sige nej. Jeg ved, at de formentlig udpeger fejl og uperfektheder, så jeg beder ikke om feedback.

Hvad tænker du om skønhedsidealet om at være tynd i den modsatte ende af skalaen – modellerne i modebranchen?

De har deres egne unikke mål. Deres look er jo helt anderledes end en bodybuilders. Jeg ved, at man sagtens kan få en spiseforstyrrelse af vægtløftningsmiljøets mentalitet. At forsøge at være tynd til catwalken er lige så farligt som at skulle være slank til scenen til bikinikonkurrencer. Det er det samme spil, vi ser bare forskellige ud.

Hvordan påvirker det dig, at du hele tiden skal vedligeholde muskelmassen?

Det ville være skønt at have mavemuskler hele året rundt. Jeg kan også godt lide at spise grillmad og drikke drinks med mine venner. Man har brug for den balance. Man kan skade sit stofskifte, hvis man ikke genindfører mad på den rigtige måde. Ens kortison og hormonbalance skal holdes på et sundt niveau.

Tabitha Luke Mcclean, 45 år

Du arbejder som personlig træner og træner selv for at holde dig i topform hele året. Hvordan undgår du at køre død i træning?

Nu, hvor jeg er ældre, er jeg bedre til at aflæse min krops behov. Tidligere var jeg totalt afhængig af kaffe. Bagsiden ved det er, at din krop simpelthen ikke får nok at arbejde med. Hvis du ikke får den rigtige kost, kan du ikke træne.

Er der meget plastikkirurgi i bodybuilder-miljøet?

Ja. Det er populært at få lavet bryster. Det afholder dog også nogen, for man kan ikke træne i to måneder efter operationen. Det kommer an på, hvad man vil. Vil du have bryster, eller vil du fortsætte med at træne? Hvis man holder en pause for at hele, så mister man også styrke.

Hvordan påvirker den generelle misforståelse om, at kvinder ikke er lige så stærke som mænd (eller at det at være muskuløs ikke er attraktivt for kvinder) dig?

Jeg er kvinde, men jeg er stærk og viljefast. Jeg vil ikke ligne en mand. Det er derfor, jeg ikke tager steroider. Jeg vil ikke have den firkantede kæbe, som kvinder får på grund af ændringerne i hormonbalancen. Jeg vil være en stærk kvinde, jeg vil ikke være en fyr. Vi er stærke på forskellige måder. Det handler om at komme i form på en sund måde og motivere hinanden til at gøre det på samme måde.