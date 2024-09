Billeder af Congos vidt forgrenede folkemilits

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Magazine UK i august

Raia Mutomboki (RM) er et diffust netværk af bevæbnede borgere, der samlet set udgør den største oprørsgruppe i Den Demokratiske Republik Congo. Gruppens navn er swahili for “vrede borgere,” hvilket siger en del om incitamentet for deres opståen: Harme over de massakrer, voldtægter og utallige grusomheder, det congolesiske folk har været udsat for af Interahamwe, hutu-hæren, der begik store dele af folkemordet mod tutsierne under Rwandas blodige borgerkrig i 1994.

Interahamwe har holdt til i junglen i det østlige Congo, siden de flygtede fra Rwanda for 20 år siden. Uden noget håb om at kunne flytte hjem igen, kæmper Interahamwe en fortsat kamp for at tiltvinge sig en plads i Congo ved at angribe landsbyer og kæmpe om kontrollen med miner og andre mineralrige områder. Da det begyndte at stå klart, at den congolesiske stat ikke formåede at beskytte sine indbyggere, var der en gruppe af de udsatte landsbyboere, der besluttede sig for at tage deres sikkerhed i egne hænder – de slog sig sammen, bevæbnede sig til tænderne og grundlagde RM. De opstod i 2005, og efter at have ligget stille i nogle år genopstod de i 2011.

RM har en lang række underafdelinger, der hver især har sin egen leder. Nogle af disse fraktioner har af og til været i krig med hinanden og er blevet anklaget for at begå præcis de samme ugerninger, som de blev sat i verden for at bekæmpe. Andre er mere godartede. Mellem december 2013 og januar 2014 rejste fotograf Diana Zeyneb Alhindawi til Sydkivu-provinsen i Den Demokratiske Republik Congo for at fotografere medlemmer af Kikuni-fraktionen, som siden er gået i opløsning.

En traditionel ceremoni finder sted udenfor Lulinguernes konge, Asani Keka Mbezis, hus. De er blandt de Lega-folk, hvis afsides beliggenhed i den østlige jungle har gjort, at de kunne bevare deres traditioner under den belgiske besættelse.

Mari, som er 18 år gammel, blev soldat i RM, da hun var 16. Hun og hendes mand, som også er soldat, har en søn sammen.

Forfaldne bygninger fra den belgiske kolonitid fortæller historien om områdets historie med minedrift, og om Congos kamp mod udefrakommende, der udnytter landets ressourcer.

RM-krigere samles, klædt i blade som camuflage efter at have patruljeret området omkring Lulingu

En dreng sidder på noget gammelt mineudstyr i en bygning fra kolonitiden. Selvom bygningen i dag er folkeskole, blev den engang brugt af den congolesiske hær som fængsel.

Landsbyens borgere og familiemedlemmer sørger til begravelsen af en syv-årig dreng, Damas, som blev myrdet.

Henriette Useni Kabake, der er Lulingu’s regeringsformand, er sammen med traditionelle ledere og fremstående folk fra Raia Mutumbo, vært for et folkemøde i en forfalden bygning fra den belgiske kolonitid.

Major Bamwizio Kilumbalumba Wamenya sidder udenfor sit hjem med sit barn.

Migranter fra Bashi-stammen i Bukavu-regionen leverer arbejdskraft til minerne i RM-territoriet. Rega-stammen, som udgør RM, spiller en tilsynsførende rolle på grund af deres særlige, tekniske viden om minedrift, som de har fået af tidligere at arbejde under de kolonialistiske, belgiske virksomheder.

Graffiti på væggene i Lulingus regeringsformand Henriette Useni Kabakes hjem, vidner om en tid, hvor FARDC-soldater tvang sig adgang, smed hendes børn ud og holdt til i hendes hjem i et år.

Forfaldne bygninger fra den belgiske kolonitid står tilbage som minde om en evig kamp mod udefrakommende, der vil bestemme over congoleserne.

Enke Madelaine Kapinga står udenfor sit midlertidige hjem i en del af Lulingu by, der bebos af folk, der har mistet deres hjem på grund af konflikten. Hendes historie er ikke unik i et område, hvor de fleste har mistet familie i massakrer begået af Interahamwe eller i efterfølgende kampe mod FARDC.