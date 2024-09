Billeder af danske kvinder og hvad de går rundt med i deres tasker

Vi har allerede dokumenteret, at russiske kvinder render rundt med alt fra lyserød lipgloss og tøjklemmer til en mindre værktøjskasse i deres tasker. Så vi besluttede os for at sende fotograf Janus Engel ud i København for at undersøge, hvad danske kvinder egentlig kan finde på at tage med sig i dagligdagen.

“Jeg opsøgte de fleste kvinder på gaden, omkring indkøbscentre og i parker, hvor de sad og sludrede,” fortæller Janus Engel, der bad kvinderne tømme deres tasker og tog et billede af deres ID.



“Nogen var lidt flove over, hvor meget der kunne gemme sig i tasken – i et tilfælde to par sko?! Men samtidig var de glade for at få ryddet op. En smed meget af indholdet ud bagefter, faktisk.”

Langt de fleste kvinder, som fotografen henvendte sig til, var med på idéen og ønskede ikke at skjule nogen af deres ejendele.

“Men de fleste nåede lige at krølle nogle kvitteringer sammen.”



Én ting har dog overrasket ham:

“Jeg forstår stadig ikke helt, at der kun var én pige, som havde tamponer. Men der er åbenbart kommet noget, der hedder en LadyCup …”

Kirsten Grue Thomsen, 34, social- og sundhedshjælperstuderende

Mathilde Søndergaard Madsen, 28, medicinstuderende

Elena Jacobsen, 26, bungeejumpsupervisor og pædagog

Siham Abukar Dahir, 18, studerende på Ørestad gymnasium

Birgitte Aamand Johansen, 56, kontorassistent

Hannah Sophia Mahmud, 18, studerende på Niels Brock gymnasium

Sara Aamand Johansen, 28, børnehaveklasseleder

Inge Kondas, 66, førtidspensionist

Karen Munk Ebbesen, 24, freelancejournalist

Petra Ptácková, 24, studerende